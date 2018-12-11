Люди года по версии РБК

В Москве вручили Премию РБК 2018

10 декабря в Москве прошла церемония награждения лауреатов Премии РБК 2018. Пятый год подряд Премия РБК остается одной из главных наград за достижения в области бизнеса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Премия РБК призвана популяризировать как эффективные бизнес-модели и успешные проекты, так и людей, которые за ними стоят, причем не только предпринимателей, но и общественных деятелей. В этом году Премия РБК вручалась в шести номинациях: «Предприниматель», «Менеджер», «Инвестор», «Стартапер», «Визионер», «Менеджер в социальной сфере». Также один из кандидатов из шести номинаций получит специальный приз зрительских симпатий, когда будут подведены итоги голосования читателей РБК (с 13 по 18 декабря).

Предприниматели и менеджеры

В номинации «Предприниматель» победила Татьяна Бакальчук — основатель и генеральный директор Wildberries. Оборот компании за первые три квартала 2018 года составил более 76 млрд руб. Оценочная стоимость бизнеса к концу 2017 года — рекордные $600 млн. С начала года количество обрабатываемых на складах товаров в сутки выросло на 130%, а количество уникальных покупателей по России, Белоруссии, Казахстану и Киргизии увеличилось на 70%.

«В этом году впервые за несколько лет у нас идет сильный рост: ноябрь мы закрыли рекордным 91% к прошлому ноябрю. И на нас свалилось неожиданное и приятное признание коллег по цеху, — сказала Бакальчук. — Всем спасибо за высокое доверие».

Премия РБК в номинации «Менеджер» досталась генеральному директору Mail.Ru Group Борису Добродееву. В сентябре 2018 года компания подписала соглашение о стратегическом партнерстве с РФПИ, Alibaba Group, «МегаФоном». Совокупная выручка компании во втором квартале выросла на 30,2%, до 17,1 млрд руб.

«Я как футбольный болельщик считаю, что приз в этом году заслуживает Алексей Сорокин как организатор нашего чемпионата, — отметил Добродеев. — Я тем не менее очень рад, что выиграл, и это скорее не премия, это аванс, чтобы развивать все дальше».

В номинации «Менеджер в социальной сфере» победу одержала Дарья Алексеева — генеральный директор Charity Shop. В 2018 году Charity Shop построил инфраструктуру для сбора ненужной одежды: в Москве установили более 50 контейнеров для сбора вещей, которыми воспользовались более 150 тыс. человек, в Костроме запустили проект по переработке одежды, бывшей в употреблении, в новые материалы. Совместно с компанией IKEA была проведена акция по сбору домашнего текстиля и постельного белья в 11 городах России, в результате которой собрали более 50 т домашнего текстиля (большая часть которого была переработана).

«Я хотела сказать спасибо команде и людям, которые сортируют вещи, чтобы дать им новую жизнь. Часть из них — это люди из социально незащищенных групп, они герои на самом деле, — сказала Алексеева. — Во-вторых, спасибо партнерам: как малый бизнес мы вряд ли что-то сделали бы без крупных сетей».

Визионеры, инвесторы и стартаперы

Победителем в номинации «Визионер» стал сооснователь Российского квантового центра и профессор Гарварда Михаил Лукин. В 2017 году его команда создала один из самых мощных, больших и точных квантовых компьютеров в мире. Сейчас группа Лукина работает над созданием сети квантовых компьютеров — подобием «квантового интернета».

«Среди номинантов я вижу людей с множеством идей, многие из которых сделают мир неузнаваемым уже через несколько лет. Я считаю, что поддержка и поощрение таких людей — это очень ценно и очень важно», — сказал Лукин в видеообращении. Его приз принял генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнусов. «Мы рады, что квантовая наука — уже не наука, а бизнес», — сказал он.

В категории «Инвестор» победителем был признан создатель фонда Grishin Robotics Дмитрий Гришин. В феврале 2018 года Amazon купила компанию Ring, в которую инвестировал фонд. Компания разрабатывает технологии «умного» дома. Сумма сделки не раскрывается, однако считается, что Amazon могла заплатить за Ring $1 млрд. Источник «Ведомостей» считает, что Grishin Robotics мог получить от продажи доли от $50 млн до $75 млн. В ноябре Ford приобрел за $40 млн сервис проката электросамокатов Spin, в котором Гришин был одним из основных инвесторов. В октябре 2017 года Grishin Robotics вложился в стартап роботизированной пиццерии Zume (оценка бизнеса составила $170 млн), а в ноябре 2018 года в пиццерию инвестировал $375 млн SoftBank, после чего оценка компании поднялась до $2,25 млрд. Таким образом, оценка доли Гришина могла вырасти более чем в десять раз.

«Этот год для компании выдался очень удачным, — сказал Гришин на церемонии. — Мне очень радостно, что мечты и идеи, которые мы долго обсуждали, начинают реализовываться, и мы видим, как рождается новый мир робототехники».

Награду в номинации «Стартапер» получил основатель сервиса «Партия еды» Михаил Перегудов. В октябре 2018 года «Яндекс» объявил о покупке 83,3% доли компании (16,7% остались у трех совладельцев «Партии еды»). Сумму сделки «Яндекс» не раскрыл, но, согласно оценкам экспертов, она составила не менее 1 млрд руб.

«25 лет назад у многих был бизнес, а нашего бизнеса даже пять лет назад не существовало. Четыре года назад мы собрали коробки с едой. Десять из них я доставил сам. Некоторые отдали бесплатно — не получилось продать. Но вот в прошлом году как-то все выросло», — сказал Перегудов, поблагодарив свою команду.

Как выбирали

В этом году правила Премии РБК изменились. Мы отказались от единого экспертного совета. Теперь у каждой номинации свой пул экспертов: ими стали те, кто давно и успешно работает в направлении бизнеса, который представляет номинация. Но для того чтобы сделать ее еще более прозрачной, в экспертном совете появились новые участники — кураторы. Вместе с оргкомитетом и экспертами кураторы, обладающие экспертизой в своей номинации, собирали списки номинантов. Их задача — выделить как можно больше кандидатов на попадание в лонг-лист. Лучших кандидатов помогла выбрать и новая двухступенчатая система отбора. В течение месяца на сайте премии проходило открытое голосование, по итогам которого определился список номинантов, из которого эксперты на единственном заседании закрытым голосованием обсуждали и выбирали победителей премии. Аудитором премии по традиции стала компания Deloitte.