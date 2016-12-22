Премия РБК: новые правила, новые эксперты и новые герои

В 2018 году Премии РБК исполняется пять лет. За это время были отмечены успехи владельцев бизнеса, менеджеров и инвесторов, награждены лучшие социальные проекты. В юбилейный сезон Премия меняется и становится еще более открытой

Фото: Дмитрий Смирнов для РБК

Институт кураторов и больше экспертов

Для того чтобы сделать Премию еще более прозрачной, мы ввели новых участников Экспертного совета — кураторов. Они представляют общественные, бизнес- или образовательные институты, которые обладают экспертизой в своей номинации. Совместно с Оргкомитетом и экспертами кураторы собирают списки номинантов. Задача кураторов — выделить как можно больше кандидатов на попадание в лонг-лист Премии, соблюдая критерии номинаций. Кураторы, как и эксперты, участвуют в голосовании за определение победителей.

Система голосования

Новая двухступенчатая система отбора поможет выбрать лучших кандидато​в и обеспечить качество голосования.

В этом году мы отказались от единого экспертного совета. Теперь у каждой номинации свой пул экспертов: ими стали те, кто давно и успешно работает в направлении бизнеса, который представляет номинация.

На первом этапе эксперты составляют лонг-лист — в него попадают те, кто добился в этом году самых ярких и показательных результатов. В онлайн-анкете каждый эксперт отмечает, пропустить ли кандидата в лонг-лист Премии или нет.

После подсчета голосов на сайте Премии публикуется список номинантов, из которого эксперты на единственном заседании Экспертного совета закрытым голосованием обсуждают и выбирают победителей Премии.

Качество голосования и соответствие процесса отбора номинантов по традиции обеспечивает Независимый наблюдатель Премии Deloitte.

«Приз зрительских симпатий»

Аудитория РБК тоже сможет отдать свой голос наиболее достойному, на их взгляд, кандидату. После публикации шорт-листа на сайте откроется голосование на специальную награду — «Выбор аудитории РБК».

Ее получит номинант, набравший больше всего голосов читателей и зрителей РБК. Отдать свой голос можно будет только одному кандидату из всех шести номинаций Премии.

Сроки проведения Премии

Чтобы по максимуму оценить результаты номинантов в уходящем году, мы сдвинули старт голосования на начало ноября — так в зону внимания экспертов попадет больше достойных кандидатов, чьи успехи можно измерить.

Если вы хотите подать на рассмотрение кураторов кандидатуру в одной из шести номинаций, присылайте письмо с описанием вашей компании и ваших достижений за год на awards@rbc.ru.