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Раскопки обесточили Крымский мост
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Газета
Раскопки обесточили Крымский мост
Газета № 217 (2941) (1012) Бизнес, 07 дек, 14:36
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Раскопки обесточили Крымский мост
Отменен тендер на электрификацию железнодорожного перехода на присоединенный полуостров
Росжелдор отменил тендер на электрификацию железнодорожной части Крымского моста. Как позднее пояснил представитель Минтранса, его отложили на следующий год из-за переноса дороги, на пути которой оказался древний город
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Управление служебных зданий федеральных органов исполнительной власти в области транспорта (структура Росжелдора) отменило тендер на электрификацию участка транспортного перехода через Керченский пролив — поселок Багерово (Крымский мост и подход к нему), следует из карточки на портале госзакупок.

Росжелдор, заказчик проекта, объявил этот тендер 28 сентября, прием заявок заканчивался 28 октября. Он был повторно открыт 19 ноября, но на следующий день отменен.

Контракт предусматривал разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на участке от Крымского моста до поселка Багерово на территории полуострова. Это должно было стать первым этапом проекта электрификации железной дороги, которая будет проходить по мосту до станции Джанкой с ответвлением на Керчь и Феодосию. Стоимость закупки — 4,1 млрд руб., источник финансирования работы — федеральный бюджет.

Представитель Минтранса (ему подведомствен Росжелдор) сообщил РБК, что тендер на электрификацию участка Тамань —​ Багерово был перенесен на первый квартал 2019 года «в связи с необходимостью корректировки трассы для сохранения найденной археологической находки на ней»​.

Город у дороги

В ноябре стало известно, что железнодорожный подход к Крымскому мосту придется перепроектировать из-за обнаружения древнего поселения. Трасса пройдет южнее ранее запланированного маршрута, работа над новым проектом может занять около шести месяцев. Как уверял Минтранс, перенос участка подхода не повлияет на сроки сдачи объекта (декабрь 2019 года), но потребует дополнительных работ примерно на 300 млн руб.

Минтранс будет электрифицировать все участки железной дороги в Крыму и Севастополе поэтапно, рассказал представитель ведомства. По его словам, первый этап (электрификация участка от Тамани до Багерово) завершится по графику до конца 2019 года. Вторым этапом станет электрификация участка Багерово — Владиславовка — Феодосия, третьим — от Владиславовки до Джанкоя и четвертым — переход вида тока с постоянного на переменный на участке от Джанкоя до Севастополя. Представитель не уточнил сроки завершения всех этапов работ.

На сегодняшний день задача по электрификации железной дороги Крыма и Севастополя детализируется. До завершения работ вид локомотива (электровозы и тепловозы) будет меняться на разных участках дороги, уточнил представитель Минтранса.

Глава ведомства Евгений Дитрих рассказывал в ходе «Открытого диалога» 22 ноября о строительстве железных дорог в Крыму, что проекты электрификации «дорогие и очень сложные» (в августе 2017 года сообщалось, что электрификация железной дороги Тамани и Крымского полуострова обойдется в 57 млрд руб.). В качестве альтернативы (если не будет проводиться электрификация железнодорожной части) рассматривалась замена электропоездов на подходе к мосту новыми современными тепловозами, добавил он.

Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что комбинированная схема с частичной электрификацией и переформированием состава для смены тяги (смена электровоза на тепловоз) очень сильно задерживает движение. С учетом того что маршрут не определен, целесообразным было бы использование пока только тепловозной тяги.

Строительство железнодорожной части Крымского моста и подхода со стороны Керчи должно завершиться до декабря 2019 года. Заказчик проекта — ​Росжелдор, подрядчик — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, который строит весь мост. Генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин заявлял в августе, что на полуостров будут ходить поезда из 11 городов России.

Источник, знакомый с планами Росжелдора, пояснил, что подрядчик «Стройгазмонтаж» в любом случае не будет заниматься электрификацией железнодорожной части моста и подхода к нему. Представитель «Стройгазмонтажа» отказался от комментариев.

«Электрификация дороги в приоритете, поскольку она стоит не дороже затрат на перемену тягового состава, учитывая, что в перспективе Крым может стать крупным транспортным узлом», — ​отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Поскольку дорога до Тамани электрифицирована, то отказ от электрификации моста означает создание специального пункта смены тягового состава, пояснил он.

Авторы: Валерия Комарова, Алина Фадеева.
Теги: Крымский мост , железная дорога , Росжелдор , Минтранс
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