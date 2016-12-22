На электрификацию железнодорожной части моста в Крым объявлен тендер

Росжелдор объявил тендер на электрификацию участка железной дороги, проходящей по мосту через Керченский пролив, сообщается на сайте госзакупок.

Контракт предусматривает разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на участке до поселка Багерово. Это станет первым этапом проекта электрификации железной дороги, которая будет проходить по Крымскому мосту. Максимальная цена контракта составляет более 4 млрд 125 млн 772 тыс. руб. Заявки принимаются до 28 октября.

Запустить железнодорожную часть Крымского моста планируют в 2019 году. Гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексей Гладилин заявлял, что на полуостров будут ходить поезда из 11 городов России — из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других.

Движение по автомобильной трассе через Крымский мост для легковых машин открыли 16 мая. Движение для грузовиков предполагается запустить 1 октября.