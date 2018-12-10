Дружба с «Дружбой», а служба с ФАС

Прокуратура проверит поставщика продуктов для Росгвардии

Военная прокуратура и ФАС проверяют единого поставщика продовольствия Росгвардии. ФСБ обратила внимание на контракты еще за несколько месяцев до расследования Алексея Навального

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Контрразведка заинтересовалась сардельками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов», рассказали РБК источник в службе и собеседник в правоохранительных органах. Ранее, по их словам, проверку информации о возможной поставке Росгвардии продовольствия по завышенным ценам начала Главная военная прокуратура. Проверку контрактов с «Дружбой народов» сотрудниками военной прокуратуры подтвердил также собеседник РБК в Росгвардии.

Как уточняют источники РБК в ФАС, служба возбудила дело в ноябре по обращению ФСБ. В распоряжении РБК есть копия письма начальника отдела управления ФСБ по Росгвардии полковника В.А.Вертея заместителю руководителя ФАС Даниилу Фесюку, подлинность которого подтвердил собеседник в ФАС.

РБК направил в Росгвардию, ФСБ и главному военному прокурору официальные запросы с просьбой подтвердить факты проверок и рассказать об их результатах. В пресс-службе ФАС заявили РБК, что обращение ФСБ поступило в ведомство под грифом «Для служебного пользования», поэтому в антимонопольной службе не могут предоставить комментарии по этому вопросу.

Еще 8 мая 2018 года Вертей сообщил в ФАС о завышении контрактных цен при поставках продовольствия Росгвардии и предложил провести совместную проверку закупок ведомства у «Дружбы народов». Из текста обращения ФСБ следует, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

Как выяснили контрразведчики, с 2017 года до начала 2018-го сосиски и сардельки в подразделения Росгвардии поставлял мясокомбинат «Гатчинский». В частности, килограмм сосисок поставлялся по цене 215,9 руб., а сарделек — 197,73 руб.

Через три недели после выхода в декабре 2017 года постановления правительства о назначении единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии «Дружбы народов» эта компания заключила с Московским центром материально-технического обеспечения Росгвардии государственный договор на поставку продовольственных товаров в рамках гособоронзаказа ​(ГОЗ №56) на сумму почти 446 млн руб., сообщил в ФАС полковник Вертей.

Среди прочего в рамках этого контракта была предусмотрена поставка Росгвардии 20 т сосисок и 20 т сарделек. Чтобы поставить их, «Дружба народов» заключила контракт на закупку с Мелеузовским мясокомбинатом, который, в свою очередь, покупал продукцию у прежнего поставщика Росгвардии — мясокомбината «Гатчинский».

Мелеузовский мясокомбинат поставлял «Дружбе народов» сосиски по цене 260 руб. за килограмм, а сардельки — по 270 руб. (в эту стоимость входили также затраты на доставку товара грузополучателю). «Дружба народов» брала с Росгвардии за эти же сосиски и сардельки уже по 350 руб. за килограмм, уточняется в обращении ФСБ.

«Вышеизложенное указывает, что наделение статусом единственного поставщика хозяйствующих субъектов, действующих на рынках с развитой конкурентной средой, не обладающих необходимым опытом и производственными мощностями, является нецелесообразным, экономически невыгодным, коррупционноемким», — подводил итог Вертей.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По его словам, фактическим производителем поставляемой продукции является ООО «Мясокомбинат «Гатчинский». Только по закупке сарделек и сосисок в рамках контракта ГОЗ №56 цена была «необоснованно завышена» на сумму 3,4 млн руб., утверждает контрразведчик.

Общий объем контрактов, заключенных с единым поставщиком, составляет 8 млрд руб., рассказал РБК источник, знакомый с материалами проверки ФАС. Из базы данных «Контур.Фокус» следует, что сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии с мясокомбинатом «Дружба народов» составляет 4,7 млрд руб.

По словам источника РБК, некоторые контракты пока не реализованы. В том числе из-за этого проверка Главной военной прокуратуры продлится как минимум до конца года. «Чтобы завершить проверку, потребуется дождаться их исполнения», — рассказал один из собеседников РБК.

По данным СПАРК, бенефициаром ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», зарегистрированного в Крыму, является Борис Кантемиров, генеральный директор компании — Татьяна Мудрик. 99,9% мясокомбината принадлежит ООО «Дружба народов», бенефициаром и владельцем которого (через компанию ООО «УК «Оптима-Финанс») также является Кантемиров. Согласно информации Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального​, Кантемиров — бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД (сейчас — Росгвардия).

Поручение президента

Единым поставщиком продовольствия для Росгвардии предприятие «Дружба народов» стало в связи с распоряжением правительства от 2 декабря 2017 года. Как следует из материалов проверки военной прокуратуры, часть которых есть в распоряжении РБК, созданию этого документа предшествовала переписка с участием президента и директора Росгвардии Виктора Золотова.

21 сентября 2017 года Золотов направил Владимиру Путину письмо «О едином поставщике продовольствия» (есть у РБК). «В целях улучшения качества питания военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации, обеспечения своевременной и бесперебойной поставки продовольствия прошу вас дать поручение правительству Российской Федерации об определении в соответствии с законодательством Российской Федерации единственным поставщиком (исполнителем) продовольствия и услуг по организации питания войск национальной гвардии Российской Федерации в 2017–2019 годах ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», — писал Золотов.

Как отметил в письме Путину директор Росгвардии, мясокомбинат обладает развитой производственно-технологической базой для изготовления полного спектра продовольственных товаров, имеет многолетний опыт поставок продовольствия и положительную репутацию на рынке.

16 октября президент поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву «определить в месячный срок единственного исполнителя осуществляемых Росгвардией в 2017–2018 годах закупок продовольствия и услуг по организации питания для войск национальной гвардии» (копия поручения есть у РБК).

Затем уже по поручению правительства от 19 октября 2017 года Росгвардия согласовала с заинтересованными ведомствами проект распоряжения о наделении «Дружбы народов» статусом единого поставщика. 1 ноября 2017 года во исполнение поручения президента Золотов направил его Медведеву (сопроводительное письмо есть у РБК).​

Видеодуэль

23 августа 2018 года было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором он утверждал, что после принятия постановления правительства об определении единственного поставщика стоимость продуктов, приобретаемых для войск, увеличилась в два-три раза.

Росгвардия назвала расследование Навального фальсификацией. В ведомстве считают, что приведенные в расследовании доводы свидетельствуют об «элементарном непрофессионализме». В этих доводах не учитываются такие показатели, как, например, сезонность закупок, стоимость тары и упаковки, расходы, связанные с экспертизой продовольствия, и издержки, связанные с транспортными расходами, утверждают в Росгвардии.

«Авторы публикаций сравнили цены на овощи по двум государственным контрактам, заключенным в декабре 2017 года и в июне 2018 года, без учета сезонного фактора», — приводят пример в ведомстве.

11 сентября Виктор Золотов выступил с видеообращением, обвинив основателя ФБК в клевете, и вызвал Навального на поединок. «Хочу вам сказать, что те органы, о которых вы говорили, скромно опускающие глаза в сторону, скромно отводящие глаза в сторону, — это органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетная палата, служба собственной безопасности, другие органы — они как раз работают вместе с нами над выявлением коррупционных недостатков. А они у нас действительно есть, они существуют. И поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и в зависимости от содеянного ими либо увольняем их, либо отдаем под суд», — подчеркивал в своем обращении Золотов.

В ответ на видеообращение Навальный предложил дуэль в виде дебатов в эфире любого федерального телеканала. ​Золотов пояснил, что не намерен участвовать в теледебатах с оппозиционером, так как приглашал его «на другое». «Поэтому мы с ним не сходимся», — добавил глава Росгвардии. «Но на вопрос его я отвечу, — продолжил он. — Потом решим [каким образом]».