Партия отмывает репутацию

Чем будет заниматься комиссия «Единой России» по этике

О создании в ЕР нового контрольного органа — комиссии по этике — будет объявлено на съезде 7–8 декабря. Комиссия, в которую войдут Артур Чилингаров и Арина Шарапова, будет разбирать случаи, чреватые ущербом для репутации партии

Артур Чилингаров (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

​На съезде «Единой России», который пройдет 7–8 декабря в Москве, будет создан новый контрольный орган — комиссия по этике. Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству партии власти, и подтвердил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По словам Турчака, в устав партии также предполагается внести ряд этических норм для членов «Единой России». «Эти нормы не будут работать, если не появится специальный контрольный орган, который будет разбирать резонансные ситуации, касающиеся членов партии», — пояснил секретарь генсовета РБК. Комиссия по этике будет обладать особыми полномочиями и давать свои рекомендации по каждому разбираемому случаю — вплоть до исключения из партии, подчеркнул Турчак. При этом задача комиссии — не исключить человека из «Единой России», а именно разобраться, добавил он.

В состав комиссии, по словам Турчака, «должны войти отцы-основатели партии и коллеги с незапятнанной репутацией, обладающие непреклонным авторитетом». Комиссия будет состоять из 12 человек.

Источник, близкий к руководству «Единой России», рассказал РБК, что в числе тех, кого на съезде будут рекомендовать в состав комиссии, — исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, телеведущая Арина Шарапова, первый заместитель председателя думского комитета по обороне Герой России Андрей Красов.

Члены комиссии будут избираться сроком на пять лет, добавил источник РБК.

Специальный этический кодекс принимать не будут, хотя изначально это обсуждалось, говорит собеседник, близкий к руководству партии.

Как единороссы начнут бороться с «чванством»

Одна из семи этических норм, которую планируется включить в устав ЕР, будет основана на заявлении Турчака, которое он сделал 9 ноября на конференции петербургского отделения «Единой России», поясняет партийный источник РБК. Тогда Турчак сказал, что «большинство наших однопартийцев — достойные люди, но из-за отдельных наших представителей, позволяющих себе высокомерие, чванство в заявлениях и поступках, страдает вся партия». По его словам, такие ситуации невозможно регулировать юридическим путем, поэтому необходимы понятные этические нормы для всех единороссов. «Обвинили тебя — подай иск о защите чести и достоинства. Нет — партбилет на стол и не надо дискредитировать всю партию», — сказал Турчак.

Ранее в «Единой России» прошли дискуссии по обновлению партии, сообщал РБК. В числе поданных региональными отделениями предложений было создание при президиумах региональных политсоветов комиссий по этике, которые бы рассматривали вопросы, связанные с нарушением партийной дисциплины и этических норм.

«Единая Россия» постоянно реагирует на резонансные публичные случаи, способные нанести партии имиджевый ущерб, но специальная комиссия способна сделать эту работу регулярной, институционализировать ее, говорит политолог Дмитрий Орлов. «Всегда важно, кто именно осуществляет оценку адекватности публичного поведения политика. То, что в «Единой России» это будут политические «аксакалы», обладающие моральным авторитетом, позитивно скажется на восприятии партии элитами и населением», — считает эксперт.

Смысл в создании комиссии по этике заключается в том, что «отдельный человек может нанести сильный ущерб» партии, говорит политолог Константин Калачев. Общество относится к резонансным случаям пристрастно, готово рассматривать их через микроскоп, тем более что все моментально подхватывают СМИ, добавляет эксперт. «Репутационные издержки и потери, связанные с отдельными членами партии, «Единой России» не нужны. Пришло время, когда нужно заботиться о репутации, и для этого нужна комиссия по этике, которая сможет накладывать взыскания, принимать решения об исключении», — рассуждает Калачев.

Единороссы, по мнению политолога, хотят соответствовать запросам общества — им нужно реагировать на снижающийся рейтинг, это борьба за очищение рядов, говорит эксперт. Но популярность «Единой России» определяется не наличием комиссии по этике, уверен он. Возможно, предполагает эксперт, создавая комиссию, которая будет разбирать резонансные дела, партия снижает риск роста антирейтинга, «но вряд ли таким образом сможет набирать очки», резюмирует Калачев.

Скандалы из-за «имбецилов» и «макарошек»

За последние месяцы несколько представляющих «Единую Россию» чиновников и депутатов выступили с неоднозначными заявлениями по социальной повестке.

16 ноября сенатор от Брянской области Екатерина Лахова заявила о том, что предки россиян благодаря скудности потребительской корзины во время Великой Отечественной войны имели ясность рассудка. Позже она назвала свои слова «глупостью из Telegram».

В тот же день врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на встрече со студентами Елецкого государственного университета заявил, что если их не устраивают цены, то причина лишь в том, что молодые люди мало зарабатывают. За 2017 год губернатор, ранее работавший в Сбербанке, получил свыше 131 млн руб., следует из его декларации. Артамонов объяснял свои слова неверным цитированием.

В ноябре карельские СМИ сообщали, что глава Карелии Артур Парфенчиков в ответ на просьбу местной жительницы открыть детский сад в карельском поселке Суоеки заявил, что к нему обращаться бесполезно, а о детях женщины «пусть думают» их отец и деды. После обнародования резонансной переписки с главой региона власти анонсировали открытие детского сада в поселке.

6 ноября руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких сказала, что власть ничего не должна молодым гражданам, чьих родителей государство вовсе «не просило их рожать». По мысли Глацких, должны молодым людям исключительно их родители. После этого Глацких была отстранена от должности на время служебной проверки, кроме того, ее не включили в новый состав политсовета регионального отделения «Единой России».

2 ноября депутат Ярославской городской думы Дмитрий Петровский из фракции «Единая Россия» предложил ликвидировать ПФР и отменить пенсионный возраст с пенсиями. Всем, кроме инвалидов, он посоветовал самим думать о том, на что жить. 5 ноября тот же депутат заявил о необходимости отменить обязательное медицинское страхование. Критиков своей позиции Петровский называл «имбецилами». После этого он был исключен из фракции «Единой России». В ответ депутат заявил, что независимое положение позволит ему лучше помогать президенту страны.

10 октября министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова предложила поднять прожиточный минимум для неработающих пенсионеров всего на 288 руб., в то время как остальные члены думского комитета по соцполитике настаивали на увеличении на 500 руб. Но министр заявила, что 3,5 тыс. руб. вполне хватит, чтобы протянуть месяц на «макарошках». Скандал привел к отставке Соколовой.

12 октября председатель саратовской общественной палаты Александр Ландо выступил против льгот, предложенных детям войны, родившимся до 1945 года включительно. Ландо заметил, что ставить детей войны в один ряд с участниками или инвалидами ВОВ не нужно, ведь «их заслуга только в одном: мама с папой постарались, и родился ребенок». После этого жители области призвали к отставке Ландо.

Все эти события происходили на фоне заметного падения рейтингов «Единой России» за последние полгода. Согласно данным ФОМ, за партию власти в конце ноября были готовы голосовать только 33% респондентов. 10 июня такую готовность выражали 45% опрошенных, 25 марта — 53%. По состоянию на ноябрь уровень поддержки и негатива к правящей партии почти сравнялся, отмечали в Левада-центре. Деятельность единороссов поддерживают 47% опрошенных, 44% — не одобряют.