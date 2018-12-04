МИ-6 ищет киберталанты

Глава британской разведки изложил стоящие перед ней вызовы

Глава британской разведки Алекс Янгер призвал Россию перестать недооценивать Запад и искать с ним конфронтации. Он также рассказал о вызовах, стоящих перед его ведомством, и предрек появление шпионажа «четвертого поколения»

Алекс Янгер (Фото: Andrew Milligan / AP)

Конструктивный прессинг

Россия заняла позицию постоянной конфронтации в отношении Запада, стремясь дестабилизировать Великобританию и ее союзников, заявил в понедельник, 3 декабря, глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер и предупредил: Москва должна осознавать риски, которые повлечет за собой ее агрессивная политика.

Лондон, в свою очередь, не ищет эскалации в отношениях с Россией, указал Янгер. «Если мы увидим изменения в российском поведении, мы готовы ответить на этот шаг в позитивном ключе», — заверил он, выступая перед студентами Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, в котором нынешний глава МИ-6 изучал экономику и компьютерную науку.

В сентябре премьер-министр Тереза Мэй заявляла о готовности Британии ​препятствовать работе российских спецслужб. Такая политика стала ответом на отравление в английском городе в марте экс-полковника ГРУ и двойного агента Сергея Скрипаля. Лондон убежден, что за покушением на Скрипаля стояла Москва. Россия причастность к отправлению бывшего российского шпиона отрицает.

Мэй рассчитывает оказать давление на российские секретные службы не только внутри Британии, но и в европейских странах. «Мы улучшаем наше понимание того, чем занимается ГРУ в [европейских] странах, раскрываем информацию об их методах и делимся этими данными с союзниками», — отмечала Мэй. В ноябре газета Kleine Zeitung сообщила, что Британия передала Австрии информацию об австрийском офицере, который якобы передавал информацию в Россию. Вена предъявила обвинения предполагаемому шпиону 9 ноября. Из-за этого свой визит в Россию отменила глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Британия не скрывает намерения продолжать усиливать экономический и дипломатический прессинг на Россию, не хочет ее внутреннего коллапса, так как надеется на перемены в ее поведении, объяснил РБК позицию Лондона редактор отдела оборонной политики журнала The Economist Шашанк Джоши. «Британия пытается донести посыл о том, что ее давление на российскую разведку и продавливание ей новых санкций осуществляется не просто так, а с целью вернуть ее международную политику в конструктивное русло и избежать атак, подобных той, что случилась в Солсбери», — пояснил он. Такая позиция довольно «нюансированная», но именно ее пытаются отразить в своих заявлениях и Мэй, и Янгер, уточнил Джоши.

Новые вызовы

Обращаясь к студентам, Янгер также обратил внимание на меняющийся контекст, в котором приходится действовать британской разведке. Высокая степень взаимосвязи между нациями, народами и системами, развитие технологий и важная роль информации «делают мир гораздо более сложным», отметил он. Взятые вместе, эти факторы делают необходимыми появление «шпионажа четвертого поколения», который, в частности, предполагает использование новых технологий. В связи с этим Янгер призвал больше молодых людей вступать в ряды МИ-6. «Мы привержены задаче привлечения людей с более высоким уровнем навыков работы с технологиями — в лучших традициях Q (псевдоним одного из героев Бондианы, который занимался созданием шпионской техники. — РБК)», — сказал глава разведки.

В ноябре объединенный комитет по национальной безопасности, в который входят члены палаты общин и палаты лордов, опубликовал доклад об уязвимости инфраструктуры страны к кибератакам со стороны России, Китая и транснациональных группировок. Авторы доклада призвали власти активнее искать специалистов на позиции, связанные с киберзащитой.

Также в ноябре проблемы в привлечении высококвалифицированных кадров выявил комитет палаты общин по иностранным делам — на этот раз в дипломатическом ведомстве. В своем докладе парламентарии, в частности, обратили внимание на недостаток в Форин-офисе дипломатов, владеющих русским языком. Еще одна проблема, на которую указали законодатели, — неконкурентный уровень заработной платы. «Форин-офис не может ожидать, что он сможет вечно привлекать таланты уровня премьер-лиги, предлагая вознаграждение на уровне первого дивизиона», — иронически отметили депутаты в своем докладе.

В течение последних 15 лет Британия активно наращивала инвестиции в борьбу с терроризмом, тогда как количество экспертов, занимающихся Россией, заметно сократилось за это время, сказал Джоши. Таким образом, сейчас вновь появилась нужда в расширении штата, занимающегося экспертизой по России, добавил он.​

При этом актуальной проблемой в контексте привлечения новых кадров в спецслужбы и Форин-офис остается уровень зарплат, подчеркнул Джоши. «Разница между зарплатами в госсекторе и частном секторе растет, и работа на государственной должности уже не имеет такого престижа, как раньше», — объяснил он.