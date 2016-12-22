ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,19 65,34 EUR Нал. 76,39 74,48 USD Бирж. 66,21 -0,74 EUR Бирж. 75,29 -0,87 USD ЦБ. 66,63 -0,31 EUR ЦБ. 75,89 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4246,40 -168,40 IMOEX 2398,56 +0,73% RTSI 1141,30 +2,50% Brent 59,38 -0,30% DJIA 25313,00 -0,21% Nasdaq 7286,95 -0,06%
В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России
Лента новостей
Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 21:39, РБК и ГТЛК ЦБ впервые оценил влияние распродажи ОФЗ иностранцами на цену госдолга 21:35, Финансы В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России 21:34, Политика Вице-спикер Госдумы Лебедев объяснил свою поездку в Майами 21:30, Общество Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ 21:23, Общество Росморречфлот назвал нормой пробки из кораблей в Керченском проливе 21:23, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 21:22, РБК и Thomson Reuters Белый дом рассказал об обстоятельствах отмены Трампом встречи с Путиным 21:02, Политика В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа 21:01, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Копенгаген». Онлайн 20:55, Спорт «Спартак» потерпел первое домашнее поражение в Лиге Европы 20:54, Спорт В Siemens прокомментировали расследование в ФРГ из-за крымских турбин 20:49, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 20:45, РБК и Huawei Погранслужба Украины объяснила отказ гражданам России во въезде в страну 20:39, Политика Сын Евтушенкова удвоил долю в АФК «Система» 20:21, Бизнес Захарова прокомментировала слова Меркель о смысле санкций против России 20:16, Политика Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным 20:14, Политика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 19:59, РБК и Открытие В Совфеде ответили на призыв Киева закрыть Босфор для российских кораблей 19:56, Политика Минздрав ответил на данные ВОЗ о скорости распространения ВИЧ в России 19:49, Общество В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии 19:41, Общество Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе 19:37, Политика Власти Украины окажут материальную помощь задержанным в России морякам 19:33, Общество СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева 19:28, Общество Власти Петербурга оценили стоимость Исаакиевского собора 19:22, Общество Оппозиционный кандидат в президенты Грузии не признал итоги выборов 19:16, Политика 5 модных трендов этой осени 19:15, РБК Pink и KUPIVIP.RU Замначальника подмосковной таможни задержали за взятку в 11 млн руб. 19:01, Общество
В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России
Политика, 21:34
0
В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России
Комитет британской палаты общин по иностранным делам представил доклад о работе Форин-офиса. В нем депутаты обратили внимание на недостатки в экспертной работе внешнеполитического ведомства в отношении России
Фото: Zuma / ТАСС

Дипломатов со знанием русского не хватает

В последние месяцы уровень исходящей от России угрозы возрос, поэтому повышение качества экспертизы на российском направлении должно стать одним из ключевых приоритетов работы британского МИДа. К такому выводу пришли члены комитета палаты общин по иностранным делам — вывод представлен в докладе комитета о работе Форин-офиса.

С 2013 года у британского МИДа есть собственная академия, обучающая иностранным языкам; доля специалистов ведомства, говорящих на иностранных языках, выросла с 2016 года, однако прогресс на некоторых региональных направлениях оставляет желать лучшего, утверждается в документе. «Мы довольны результатами в плане владения мандаринским диалектом китайского языка, однако обеспокоены показателями в отношении русского и арабского», — отмечается в докладе. Форин-офис не должен допустить ситуации, когда из-за нехватки ресурсов на службу в другие страны отправляются дипломаты, не прошедшие должной языковой подготовки, предупреждает комитет по иностранным делам.

Дополнительную остроту проблеме придает принятое в марте решение Москвы обязать британский МИД сократить штат в России, ставшее ответом на массовую высылку российских дипломатов западными странами из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. В покушении на Скрипалей британские власти обвинили российские власти, те свою причастность категорически отрицают.

Как обратили внимание британские депутаты, две трети высланных из России британских дипломатов владели русским языком. «Форин-офис должен представить план, как смягчить негативные последствия высылок», — указывают законодатели. ​

В настоящее время Форин-офис утвердил 45 вакансий в Восточной Европе и Центральной Азии для специалистов, владеющих русским языком. В настоящее время он проводит переоценку кадровой политики, поэтому не может указать, сколько именно из 45 вакансий являются свободными. В октябре Форин-офис анонсировал создание 1,1 тыс. новых рабочих мест, указано в докладе парламентского комитета по иностранным делам.

В Форин-офисе низкие зарплаты

Другая проблема британского внешнеполитического ведомства — неконкурентный уровень заработной платы. «Форин-офис не может ожидать, что он сможет вечно привлекать таланты уровня премьер-лиги, предлагая вознаграждение на уровне первого дивизиона», — иронически отметили депутаты.

Согласно приведенным в докладе данным, показатель медианного дохода сотрудников Форин-офиса является одним из самых низких среди британских ведомств, меньше получают только в Министерстве внутренних дел. Как следует из данных правительства, только 11% сотрудников МИДа довольны своей зарплатой. 70% сотрудников, которые покинули Форин-офис, сделали это по финансовым причинам. В этом контексте законодатели призвали МИД пересмотреть уровень предлагаемых зарплат.

Депутаты также допустили возможность привлекать к работе в Форин-офисе как можно более широкий круг специалистов, а не только карьерных госслужащих. Законодатели также предложили внешнеполитическому ведомству пользоваться помощью специалистов по подбору персонала.

В конце октября глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил о намерении брать на работу в ведомство не только карьерных дипломатов и госслужащих, но и специалистов из частного сектора. «Мы никогда не должны закрывать глаза на подходы и навыки, которыми владеют работники в других профессиональных областях», — сказал министр, оговорившись, что ценит профессионализм британских дипломатов.

Британскому МИДу не хватает влияния

Наконец, говорится в докладе, актуальной остается проблема отсутствия четко прописанных задач и полномочий Форин-офиса. Как пояснили авторы, существует множество ведомств, чья деятельность связана с международными отношениями, включая Министерство обороны, Министерство международного развития и Министерство торговли. В таких условиях порой сложно понять, на чем именно должны быть сконцентрированы приоритеты МИДа. «Недостаток ясности и понимания осложняет задачу <...> определения целей для развития ключевых навыков [персонала]. В долгосрочной перспективе это может негативно отразиться на репутации Форин-офиса как работодателя», — заключают законодатели.

В августе глава комитета по иностранным делам, депутат правящей Консервативной партии Том Тугендхат призвал наделить Форин-офис большими полномочиями. По его мнению, ведомство должно получить возможность заниматься выработкой единой стратегии во внешней политике, координируя действия других министерств. «Мы должны составить единую стратегию Соединенного Королевства, в <...> рамках которой мы сможем инвестировать в нашу сеть влияния за рубежом, строить альянсы и определять лицо мира», — написал Тугендхат в статье, опубликованной в газете Evening Standard.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Великобритания , Россия-Великобритания , Форин-офис , МИД Великобритании , русский язык , высылка дипломатов ...
Главное
Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе Политика
Материалы по теме
В МИДе назвали новые санкции ЕС «ритуальной демонстрацией солидарности» Политика
Тереза Мэй заявила о готовности к «другим» отношениям с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter