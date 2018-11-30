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Аномалию нашли в капусте
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Газета
Аномалию нашли в капусте
Газета № 211 (2935) (3011) Бизнес, 07:32
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Аномалию нашли в капусте
«Агро24» проанализировал тендеры на закупку продуктов для госучреждений
Анализ цен на продукты, которые закупаются по госконтрактам для детских садов, больниц и других муниципальных и государственных учреждений, свидетельствует: цены на один и тот же товар могут отличаться в разы
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Аналитики торговой платформы «Агро24» проанализировали данные госконтрактов по тендерам на закупку продуктов в России. Наиболее интересные результаты — в обзоре РБК.

Как проводилось исследование

Было проанализировано 165 тыс. тендеров по всей России с января по сентябрь 2018 года. Учитывались закупки, сделанные в рамках госконтрактов по всем отраслям: от муниципальных садов и больниц до федеральных и казенных учреждений. В результате было получено 377,8 тыс. оптовых цен закупок по 30 социально значимым продуктам. Из них было отобрано 18 самых востребованных, которые чаще всего встречались в контрактах. В этот список, в частности, вошли гречневая крупа, капуста, картофель, репчатый лук, макароны, растительное масло, молоко, морковь, пшеничная мука.

Полученные данные позволяют детально изучить цены в каждом регионе и выявить самые низкие и самые высокие цены по закупкам в госучреждениях. Случайные данные о небольших закупках, некорректные цены и недостоверная информация были исключены из анализа.

Результаты за сентябрь

Сентябрь — месяц уборки урожая, в это время начинают работу детские сады, школы, вузы и другие образовательные муниципальные учреждения, закупающие продукты в рамках госконтрактов. В сентябре тендеров проводилось больше, чем в предыдущие месяцы, отмечает гендиректор «Агро24» Александр Волчек.

В этом году Росстат впервые за шесть лет зафиксировал нехарактерное для осени снижение цен на овощи и фрукты в России: причиной этого стал хороший урожай тепличных овощей, указывали аналитики «ВТБ Капитала». Проведенный специалистами «Агро24» анализ установленных в госконтрактах цен на овощи и ряд других продуктов выявил некоторые аномалии.

Цена закупки одних и тех же продуктов в разных регионах в сентябре разнилась в десятки раз. Например, дешевле всего огурцы в рамках госконтрактов закупались в Мордовии — средняя минимальная цена там была 13 руб. за 1 кг. Средняя же максимальная цена была зафиксирована уже в Ямало-Ненецком автономном округе — 339,77 руб. за 1 кг.

Средняя минимальная и максимальная цена на томаты в контрактах госзакупок отличались в 17 раз. Максимум в 322 руб. за 1 кг томатов аналитики зафиксировали в Москве, а минимум (18,24 руб.) — в Ставропольском крае. Лидером ценовой аномалии стала капуста: разброс между средней минимальной и максимальной ценой при госзакупках в разных регионах составил 137 раз. Самая дешевая капуста закупалась в рамках госконтрактов в Оренбургской области по 4,16 руб. за 1 кг, а самая дорогая — в Новгородской области по 571,73 руб. В случае с закупкой десятка куриных яиц средняя минимальная цена в Калужской области составила 22,7 руб. Но цена закупки десятка яиц по госконтракту на Байконуре была в 18,9 раза выше — 429 руб. Самые высокие минимальные цены в сентябре чаще всего устанавливались на госзакупках в Чечне (для семи из 18 исследованных продуктов). Например, средняя цена закупки 1 кг картофеля в этой республике начиналась от 103,5 руб. при минимуме в 4,28 руб. в Адыгее.

Результаты за девять месяцев

Анализ госзакупок уже за девять месяцев показывает, что цены, как правило, достигают своих предельных значений в удаленных регионах, где, как отмечают аналитики «Агро24», «сложная логистика транспортировки», — в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Например, на торгах средняя минимальная цена 1 кг капусты в Ненецком автономном округе достигала 55,6 руб. против 7,6 руб. в Республике Татарстан. Для 1 кг картофеля средняя минимальная цена на Чукотке равнялась 66,5 руб. против 7,6 руб. в Саратовской области.

Но и в регионах с развитой логистической инфраструктурой цены при госзакупках отличаются в разы, свидетельствуют расчеты «Агро24». Средняя минимальная цена 1 кг твердого сыра в Орловской области в январе—сентябре 2018 года составила 227,2 руб., в Петербурге — 433,6 руб. Это лишь немногим меньше, чем в Ненецком автономном округе (473,7 руб.), и не так сильно отличается от цены в Москве (485,15 руб.). Наибольший же показатель зафиксирован в Чечне — 518,8 руб.

Показателен пример и с пищевой солью. Ее средняя минимальная цена за 1 кг при госзакупках в Астраханской области по итогам трех кварталов была 5 руб., в Ростовской области — уже 10,3 руб., в Крыму — 15,5 руб., в Амурской области — 21 руб., в Рязанской области — 31 руб., на Чукотке — 67,6 руб.

По молоку ценовой максимум в 489,07 руб. за 1 л был зафиксирован при закупке во Владимирской области, которая входит в топ-20 регионов по производству молока по версии отраслевого портала Dairy News.

Почему так происходит

Столь существенный разброс цен в госконтрактах на закупку продуктов может частично объясняться объемом продукции, которую закупают организации, поясняет руководитель аналитического отдела «Агро24» Ольга Авдошина. Например, пищевая соль по минимальной цене 4,2 руб. за 1 кг закупалась в больших объемах — по 300–400 т. Когда объем закупки меньше, цена растет. Так, в Тульской области, где была зафиксирована самая высокая средняя цена закупки соли в 312 руб. за 1 кг, объем закупки составлял всего 5–10 кг. То же самое касается картофеля: в Чеченской Республике в сентябре было проведено всего две закупки на картофель, а в Адыгее их было больше, и данных было достаточно для получения более корректного показателя средней цены.

Еда под контролем

«Картелям в сфере поставок продуктов питания в социальные учреждения мы уделяем особое внимание, потому что нарушать закон в таких сферах не только преступно, но и цинично», — комментировал в июле 2018 года начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев раскрытие очередного дела о сговоре при поставке продуктов питания в соцучреждения Ленинградской области.

Согласно итоговому докладу ФАС о состоянии конкуренции в России, за 2017 год было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, широко распространенных в сфере госзакупок для отраслей, в том числе имеющих стратегическое значение, — поставок медикаментов или продуктов питания. «Специфической чертой» антиконкурентных соглашений в России, как отмечалось в докладе, является участие в них госорганов, организаций и должностных лиц и совершение ими деяний, «содержащих признаки преступлений (взятка, хищение, злоупотребление служебным положением) с целью реализации антиконкурентных соглашений».

Ущербом более чем 1 млн руб. обернулась координация цен при поставке гречки, которую закупал департамент продовольствия и социального питания Казани.

В сентябре управление ФАС по Республике Дагестан возбудило дело по признакам нарушения закона конкуренции министерством образования и науки региона при организации питания в местных образовательных учреждениях. Громким уголовном делом по факту растраты против бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова завершилась закупка сахара для тюрьм.

Автор: Елена Сухорукова.
При участии: Ирина Парфентьева, Ольга Дубравицкая.
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