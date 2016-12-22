Овощи и фрукты подешевели в середине осени впервые за шесть лет

В октябре в России подешевели почти все виды овощей и фруктов. Такого нетипичного снижения цен не было с 2012 года. Эксперты связывают это с ростом объемов продукции из теплиц, введенных после продэмбарго 2014 года

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Овощи и фрукты в России в октябре подешевели на 1,1% по сравнению с сентябрем. Это произошло впервые с 2012 года, написали в своем обзоре «Инфляция в России» аналитики «ВТБ Капитала» (есть у РБК). В годовом выражении цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,5%, тогда как в сентябре она подорожала на 3,4%.

«Снижение цен на фрукты и овощи не вписывается в обычную сезонную картину: последний раз снижение цен в данной категории товаров в октябре фиксировалось в 2012 году», — говорится в обзоре. Так, за октябрь 2017 года цены на них выросли на 2,7%.

Аналитики «ВТБ Капитала» объясняют нетипичное снижение цен хорошим урожаем тепличных овощей. Помидоров собрано на 47,4% больше, чем за октябрь 2017 года, огурцов — на 15%, отчитался Минсельхоз по итогам месяца. Снижение цен на плодоовощную продукцию отняло от общей инфляции 0,15 процентного пункта и удержало продовольственную инфляцию на уровне 2,7%, подсчитали в «ВТБ Капитале». В целом потребительские цены за октябрь выросли на 0,4%, или на 3,5% в годовом выражении.

Росстат зафиксировал в октябре снижение цен на большинство видов овощей и фруктов к сентябрю: свекла подешевела на 14,1%, морковь — на 11,2%, яблоки — на 8,6%, картофель — на 5,1%, лук, капуста, виноград, чеснок — на 3,3–4,5%.​ Огурцы и помидоры, наоборот, подорожали — на 27,4 и 20,2% соответственно. Но в предыдущие годы эти овощи дорожали гораздо существеннее. Например, в октябре 2017 года цены на огурцы выросли в 1,5 раза, а на помидоры — в 1,4 раза, тогда как удешевление корнеплодов — стандартная картина после сбора урожая.

Тенденцию снижения цен на тепличные овощи подтверждает и руководитель аналитического отдела Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. Основная причина — рост отечественного производства, говорит он. По итогам 2018 года производство тепличных овощей в России может превысить прогноз союза и составить 1,1 млн т. Последние пять лет их производство росло рекордными темпами, предложение увеличивалось, и цены на отечественные тепличные овощи почти не повышались, а теперь и вовсе перешли к медленному снижению, утверждает он.

Толчком к росту производства овощей в России стало продовольственное эмбарго, введенное в августе 2014 года Россией в ответ на западные санкции. Ввоз овощей и других продуктов был запрещен из стран Евросоюза, США, Канады и других. За последние три года импорт овощей в Россию сократился более чем в два раза, а площадь теплиц выросла на треть, сообщал Минсельхоз.

По данным министерства, после введения продэмбарго производство тепличных овощей в России стабильно росло: в 2017 году было произведено 952,6 тыс. т (плюс 17% к 2016 году и плюс 34,2% к 2015 году).

Бизнесу «дан определенный сигнал» о том, что государство субсидирует тепличное овощеводство, рассказывал в 2017 году в интервью РБК министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По его словам, России для самообеспечения не хватает около 1 млн т овощей. Инвестиции в овощеводство идут активно, но срок окупаемости проектов длинный — до 10–15 лет. Закрыть внутренние потребности в овощах можно будет через 3–5 лет, если будет построено 2 тыс. га теплиц, а производство превысит 1,8 млн т в год, уточнял Ткачев.

В производство овощей стали заходить крупные инвесторы, которые раньше не занимались этим бизнесом. Так, строительством теплиц в 2016 году заинтересовался Аркадий Абрамович, сын миллиардера Романа Абрамовича: помимо проекта в Белгородской области он также планирует запустить тепличный проект на Дальнем Востоке. Тепличным бизнесом заинтересовалась и группа «Ренова» Виктора Вексельберга. В 2017 году стало известно о ее планах инвестировать в строительство теплиц в четырех регионах России 25 млрд руб. В производство овощей инвестировал и российский ретейлер «Магнит», создав тепличный комплекс «Зеленая линия» в Краснодарском крае. «Магнит» планирует дополнительно инвестировать в производство томатов 12,6 млрд руб.

