ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,05 66,11 EUR Нал. 76,29 75,31 USD Бирж. 66,69 +0,48 EUR Бирж. 75,94 +0,54 USD ЦБ. 66,63 -0,31 EUR ЦБ. 75,89 +0,37 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4246,80 -46,70 IMOEX 2388,94 -0,40% RTSI 1128,55 -1,12% Brent 59,64 +0,44% DJIA 25338,13 -0,11% Nasdaq 7273,08 -0,25%
Учение с увлечением
Лента новостей
Goldman Sachs предсказал эскалацию торговой войны между США и Китаем 11:42, Политика Законопроект о криптовалютах вернут на стадию первого чтения 11:39, Крипто Украинский танцовщик Полунин получил российский паспорт 11:36, Общество Адвокат сообщила о выходе жены экс-банкира Гришина из-под ареста 11:30, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 11:28, РБК, Jardin и Greenfield Арестованных украинских моряков перевели из Крыма в Москву 11:25, Общество Математики назвали самые влиятельные фильмы в истории кино 11:21, Общество Ответный матч финала Кубка Либертадорес по футболу пройдет в Мадриде 11:20, Спорт Как ресторану правильно оформить наружную рекламу 11:16, Потребрынок  Украина запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет 11:09, Политика Как солнечная генерация электроэнергии поможет развитию малого бизнеса 11:06, Партнерский материал Защите Кокорина и Мамаева отказали в передаче жалобы в Мосгорсуд 11:05, Общество Не только плюсы: чем грозит уберизация рынка одежды модным брендам 10:58, Потребрынок  Где в российских регионах искать хорошую мировую кухню 10:55, Стиль BuzzFeed сообщил о плане Трампа подарить Путину пентхаус в Москве 10:53, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 10:46, РБК и ГТЛК СМИ узнали об аресте принадлежащей Кехману квартиры в Каннах 10:45, Общество «Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб. 10:44, Бизнес SEC оштрафовала Мейвезера на $615 тыс: боксер продвигал мошеннический ICO 10:42, Крипто Денис Глушаков вошел в тренерский совет «Спартака» 10:36, Спорт Роспотребнадзор рассказал о ситуации с распространением холеры в мире 10:23, Общество 5 модных трендов этой осени 10:22, РБК Pink и KUPIVIP.RU Как отмена Трампом встречи с Путиным повлияет на фондовые рынки 10:14, Quote Номиналы: почему бизнес зицпредседателей сокращается, но не исчезает 10:07, Бизнес Джордан Белфорт — РБК: «Инвестору невозможно защититься от обмана» 10:06, Бизнес Нефтяной треугольник: как политические битвы в США повлияют на рынок 10:06, Мнение СМИ узнали о планах властей узаконить продажу «красивых» автономеров 10:02, Общество Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 09:55, РБК и Whirlpool
Газета
Учение с увлечением
Газета № 211 (2935) (3011) Политика, 29 ноя, 17:50
0
Учение с увлечением
Суд запросил у Американского университета материалы на студентку Марию Бутину
Суд направил запрос Американскому университету в Вашингтоне, потребовав предоставить документы об арестованной в США Марии Бутиной в период ее обучения. Суд, в частности, интересуют жалобы Бутиной на ее бывшего профессора
Мария Бутина (Фото: AP)

Запрос в университет

Окружной суд округа Колумбия потребовал от Американского университета (American University), в котором училась арестованная в США россиянка Мария Бутина, предоставить документы, связанные с периодом ее обучения. Об этом сообщается в документах суда (есть в распоряжении РБК). Среди данных о Бутиной, которые запросила инстанция, фигурируют документы о ходе ее обучения, а также отчеты полиции, связанные с расследованиями в отношении Бутиной, когда она была студенткой.

Также суд просит передать информацию о жалобе Бутиной на профессора Светлану Савранскову (Savranskova). Суд попросил предоставить ему документы о разбирательстве этого инцидента и ответ университета на жалобу Бутиной.

На сайте Американского университета не фигурирует преподаватель по фамилии Савранскова, однако указан ученый, специализирующийся на американско-российских отношениях, — Светлана Савранская. В феврале 2017 года Савранская рассказала изданию The Daily Beast, что Бутина открыто говорила о попытках наладить коммуникацию между командой республиканца Дональда Трампа и Россией. «Она — бывший журналист, поэтому имеет связи в России. Она также сотрудничает и поддерживает связь с депутатом российской Думы», — объяснила Савранская изданию.

Как заявлял суду адвокат Бутиной Роберт Дрисколл, комментарий Савранской The Daily Beast послужил причиной жалобы Бутиной. Как отметил представитель россиянки, заявления Савранской противоречат Закону о правах семьи на образование и неприкосновенность частной жизни. Бутина утверждает, что не делала заявлений, приведенных профессором, а также считает ее публичные комментарии некорректными, пояснил Дрисколл, выразив надежду, что предоставленные документы внесут ясность в ситуацию.

Работа на правительство

В июле The Washington Post (WP) писала, что в период обучения в Американском университете Бутина демонстрировала пророссийские взгляды и хвасталась, что работала на российское правительство. Издание также утверждало, что ряд «людей, аффилированных с Американским университетом», подали жалобу на Бутину, подозревая ее в связях с Кремлем. В своей статье WP ссылалась на беседы со студентами, которые обучались с Бутиной в одно и то же время, а также на собственные источники. Как указал Дрисколл в записке к суду в декабре, обвинение так и не привело документы о жалобах на Бутину.

В ответ на запрос РБК рассказать свою версию конфликта Савранская указала на невозможность комментировать дело из-за ограничений, наложенных на нее работодателем. В Американском университете также отказались от развернутых комментариев, сославшись на федеральные законы США, защищающие личные данные. В учебном заведении подтвердили, что Бутина проходила там обучение по программе магистратуры с лета 2016 года по весну 2018 года. Дрисколл сказал РБК, что не имеет права обсуждать детали дела с прессой.

Бутину обвиняют в том, что она была агентом влияния в США, а обучение в Американском университете являлось для нее всего лишь прикрытием. В обращении к суду в декабре адвокат Бутиной опроверг эту версию, подчеркнув, что россиянка поступила в университет для учебы. Чтобы доказать правоту этого утверждения, сторона защиты попросила суд обратиться к Американскому университету, чтобы там предоставили документы об учебной программе Бутиной.

Дело Бутиной

Американский Минюст обвиняет Бутину в «инфильтрации организаций, имеющих влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов Российской Федерации». Действовала она якобы сообща с российским чиновником, имя которого не названо. В документах указано, что этот чиновник работал в законодательной власти, а потом перешел в Центральный банк. По данным СМИ, речь идет об Александре Торшине.

Как отметил Минюст, если Бутина собиралась заниматься лоббизмом, то должна была уведомить об этом власти. Обвинения ей предъявлены по разделу 18, частям 951 и 371 Свода законов США. В части 371 описан «сговор, направленный на совершение преступления или на обман в отношении Соединенных Штатов». Максимальный срок наказания — пять лет тюремного заключения, возможно и наложение штрафа. Часть 951 касается работы агентов иностранных правительств. В ней указано, что лица, работающие на территории США под контролем иностранных правительств, обязаны уведомлять генерального прокурора США о своей деятельности (правило не распространяется на дипломатов). За нарушение этого требования максимальное наказание — десять лет тюрьмы или штраф (возможно и то и другое). Эта статья появилась после принятия в 1938 году Закона о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA).

Оптимистичный настрой

По словам Дрисколла, дело его подзащитной связано прежде всего с ее статусом в Америке, но не с какой-то секретной деятельностью, в чем ее обвиняет суд. Еще летом 2018 года адвокат допустил, что может «прийти к какому-то соглашению с [американским] правительством».

28 ноября Дрисколл рассказал о переговорах по поводу возможной сделки. По его словам, стороны с оптимизмом смотрят на возможность компромисса до начала судебного процесса. Следующее заседание суда назначено на 19 декабря.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Россия - США
Материалы по теме
Арестованная в США Бутина начала давать в тюрьме уроки по алгебре и йоге Общество
Бутина назвала приемлемыми условия содержания в тюрьме в США Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter