Минздрав предупреждают

В Следственном комитете появятся отделы по борьбе с врачебными ошибками

Председатель СКР Александр Бастрыкин подписал приказ о создании в структуре ведомства отделов по расследованию врачебных ошибок. Преступлениями в сфере медицины займутся 28 следователей

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Следователи для врачей

В минувший вторник, 26 ноября, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о внесении изменений в штат центрального аппарата СКР и следственных органов. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, близких к ведомству.

«Приказ направлен управлением кадров в ГСУ Москвы, области и в центральный аппарат», — сообщил источник. В пресс-службе СК не смогли оперативно предоставить комментарий.

В документе говорится о внесении изменений в штат должностей центрального аппарата СКР, в штат Главного следственного управления СКР по Москве и Главного следственного управления по Московской области. Штатная численность ГСУ СКР по Москве составит 707 сотрудников, ГСУ СКР по Московской области — 539 сотрудников, говорится в документе.

Согласно приказу, в управлениях создаются отделы по расследованию ятрогенных преступлений, то есть связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг и врачебными ошибками. В центральном аппарате главного следственного управления СКР, в отделе по расследованию ятрогенных преступлений, будут работать девять человек, включая начальника. Новые отделы по расследованию врачебных ошибок в составе трех следователей и начальника появятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске. В Хабаровске в состав отдела войдут два следователя и один начальник.

Ятрогенными преступлениями будут заниматься следователи по особо важным делам, уточнил один из источников РБК. «Этот статус предполагает высокий профессионализм, большой опыт в расследовании резонансных дел и успех в их раскрытии», — ​пояснил РБК адвокат Сергей Удовенко.

Оптимизация кадров

Прежде в структуре СКР не было отделов, которые бы специализировались на врачебных ошибках, сообщил источник РБК. «Такого рода дела вели обычные следователи», — говорит он.

По словам собеседника РБК, председатель СКР определил три основных приоритета в работе ведомства — борьба с бандитизмом и расследование преступлений прошлых лет, преступлений в отношении несовершеннолетних и ятрогенных преступлений.

В июле этого года Следственный комитет предложил ввести в Уголовный кодекс ст. 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)» и ст. 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Первая статья вводит уголовную ответственность за ятрогенные преступления. В случае смерти пациента или причинения тяжкого вреда здоровью статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и запрет занимать определенные должности. Ст. 124.2 предполагает принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет и запрет на занятие соответствующей деятельностью.

Источник РБК, близкий к ведомству, отметил, что новый приказ — это подготовка к введению новых уголовных статей, а также попытка довести количество следователей до нормальной штатной численности управлений. «Сегодня в СКР около 40% следователей, способных заниматься непосредственно расследованиями, а остальные — бюрократические должности», — пояснил источник.

В конце октября председатель Следственного комитета заявлял об увеличении штата Главного следственного управления. В планах Бастрыкина было доведение числа следователей до 55% от штата.

Расследование ятрогенных преступлений становится одним из приоритетных направлений в работе следственных органов, говорит руководитель юридического департамента организации «Русь сидящая» Алексей Федяров; он допускает, что в скором времени мы услышим о новых делах врачей.

Юрий Скуратов, генеральный прокурор России в 1995–1999 годы, заявил РБК, что ятрогенные преступления сложно расследовать и возможные ошибки несут риски, а потому появление новых отделов в структуре СКР вполне резонно. «Эти дела усугубляются тем, что корпорация здравоохранения защищает своих участников, а так как экспертизу ятрогенных преступлений делают сами врачи, то бывает сложно что-либо доказать», — отметил он.

Следователи не помогут ошибаться меньше

Следственный комитет действует в рамках заданной парадигмы, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский: «Их накрыла волна жалоб, «преступления» расследуются, раскрываются, они за них отчитываются. Почему бы не создать специальные отделы?..»

Но для улучшения качества медицинской помощи надо не усиливать давление на врачей, а, наоборот, сделать наказания за врачебные ошибки адекватными, полагает Саверский. Работу врачей должны регулировать административные, а не уголовные статьи, считает собеседник РБК. «Врач оказывается в ситуации, когда он не может признать ошибку, извиниться, попытаться ее проанализировать и исправить — он должен защищаться до последнего. Поскольку из-за действующего УК и позиции СКР у нас в обществе сформировалась презумпция виновности врача. Более того, из-за опасности уголовного преследования в профессии сформированы элементы криминального поведения: «карта пишется для прокурора», убегание от пациента, выкрики «идите в суд, все равно ничего не докажете», — подчеркнул эксперт.

РБК отправил запрос в Национальную медицинскую палату, а также в пресс-службу Минздрава.

Прокуратура критикует расследование ятрогенных преступлений

О создании группы следователей, специализирующейся на ятрогенных преступлениях, Бастрыкин заявил еще в июне этого года. Тогда же он поставил задачу организовать силами следственных органов судебно-медицинские исследования. С 2015 года преступления, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, стали отдельно учитывать в статистических карточках.

Расследования врачебных историй стали причиной трений между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой. В 2016 году прокуратура обращала внимание своих региональных подразделений на расследование дел, связанных с врачебными ошибками. Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский критиковал СКР за многочисленные уголовные дела о врачебных ошибках, возбужденные без достаточных оснований. В его письме региональным прокурорам говорилось о «распространенности случаев пренебрежения [следователей СКР] в ходе расследования врачебных ошибок требованиями закона, допускающего возбуждение уголовного дела только при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления».

В 2017 году СКР отчитался об усилении работы по расследованию врачебных ошибок. В том же году было заведено более 1,7 тыс. уголовных дел против медиков.

Очередное обострение отношений между двумя ведомствами произошло после резонансного дела ​московского врача-гематолога Елены Мисюриной. В январе этого года Мисюрину приговорили к двум годам колонии за врачебную ошибку, ставшую причиной смерти пациента. Приговор вызвал массовый протест медицинского сообщества, акции в соцсетях и заявления академиков и главврачей в поддержку осужденной. Медиков вскоре поддержали московские власти, в том числе мэр Сергей Собянин и его заместитель Леонид Печатников. В апреле Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений.