Как политические битвы в США повлияют на рынок

В ближайшие годы на нефтяной рынок будут влиять прежде всего США. Комфортные для них цены должны обеспечивать рентабельность сланцевой добычи, но не превышать уровень, при котором они мешают росту экономики

Падение цен на нефть до минимальных с осени 2017 года значений неизбежно вызовет реакцию основных рыночных игроков. Очевидно, что 6 декабря на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия выступит за снижение добычи в целях балансировки рынка. При этом повышение цен на нефть выше диапазона $70–75 за баррель вряд ли произойдет. Чтобы прогнозировать ценовые тенденции на более долгий срок, в частности на ближайшие два года, надо следить не столько за саммитами ОПЕК+, сколько за отношениями в треугольнике Дональд Трамп — демократы в конгрессе — Саудовская Аравия.

Война на два фронта

Рентабельность нефтяного бизнеса в США при $30 за баррель, снятие ограничений на добычу и транспортировку нефти, налоговые послабления со стороны администрации Дональда Трампа привели к росту добычи и активному строительству трубопроводов на территории Соединенных Штатов. По прогнозам, к 2020 году американские производители могут значительно нарастить как добычу, так и экспорт нефти. В дальнейшем потенциальным тормозом экспорта мог бы стать запуск инфраструктурного плана Трампа, предполагающий огромные инвестиции в инфраструктуру, экономический рост и увеличение внутреннего потребления энергоресурсов. Однако на пути к его утверждению Трампу предстоит целая череда баталий с конгрессом, нижняя палата которого после промежуточных выборов перешла под контроль демократов.

Противостояние президента и конгресса наложит отпечаток на внутреннюю энергетическую повестку США, а на внешнеполитическом фронте Трампу предстоит борьба c ключевым производителем нефти — Саудовской Аравией по поводу цен, приемлемых для американской экономики. Здесь у американской администрации появился козырь после убийства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, в причастности к которому обвиняют саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Фактически США получили дополнительный рычаг влияния на динамику цен на нефть.

Недавние угрозы демократов расследовать связи Трампа с Саудовской Аравией едва ли приведут к быстрым и значительным результатам, однако дадут хозяину Белого дома возможность мягко давить на саудитов, в первую очередь в вопросах объемов добычи нефти и установления приемлемых для американских производителей цен. В складывающейся в США внутриполитической ситуации Трамп получает роль «хорошего полицейского» в отношениях с Эр-Риядом, предоставляя конгрессу играть роль «плохого».

Слабость королевства

На первый взгляд создается впечатление, что потенциал для договоренностей с Саудовской Аравией органичен. Для решений внутренних политических и экономических задач саудитам необходимо поддерживать стабильное поступление денег в бюджет, а при падении цен на нефть это можно делать только за счет роста экспорта. Но если исходить из того, что Трамп намерен укреплять позиции американских экспортеров на внешних рынках и обеспечить низкие цены на энергоносители внутри страны для поддержки экономического роста, то Саудовская Аравия становится угрозой для этих планов. Еще недавно королевство, наращивая добычу, не без успеха выдавливало с рынка американских сланцевых производителей с помощью низких цен. Вновь введенные США санкции против Ирана тоже дают Эр-Рияду шанс продемонстрировать свою рыночную власть: от него зависит замещение выбывающей с рынка нефти. Правда, в этот раз Вашингтон ограничил такую возможность — он выдал ряду стран разрешения на продолжение закупок нефти у Ирана, что способствовало сохранению избытка нефти на рынке.

Одновременно cаудиты потеряли поле для маневра в отношении американских производителей нефти. Их уже не получится выдавить с рынка. В то же время высокие цены также невыгодны Эр-Рияду, и не только из-за потенциального давления со стороны Вашингтона. Высокие цены приведут к росту добычи в США, ускорят переход к альтернативным источникам энергии, а кроме того, могут подтолкнуть администрацию Трампа к выдаче новых разрешений покупателям «санкционной» иранской нефти. В складывающейся ситуации CША становятся более мощным игроком на нефтяном рынке, чем Саудовская Аравия и ОПЕК+. Предвыборное обещание Дональда Трампа превратить Соединенные Штаты в энергетическую сверхдержаву становится реальностью.

Перестройка в США

Еще одним ключевым тезисом предвыборной кампании Трампа было снятие заградительных барьеров на пути развития американской экономики и добычи углеводородов. Намереваясь повторить китайский экономический бум, во многом построенный на использовании дешевого угля, Трамп снял ограничения на его добычу в США, введенные при Бараке Обаме. Он вывел США из Парижского соглашения об изменении климата из-за лимитов на выброс парниковых газов, подрывающих, по его мнению, американский промышленный рост. Он сократил федеральные субсидии на «зеленую» энергетику, фактически полностью перекинув заботу о ее развитии на уровень штатов и частных компаний. Сделав упор на традиционную энергетику, президент США дал нефтяникам карт-бланш. Рост добычи произошел не только за счет налоговых мер, но и благодаря ослаблению природоохранного регулирования. Стало проще получать разрешения на строительство трубопроводов и переводить федеральные земли из охраняемого статуса в доступные для разведки участки.

Следующим этапом может стать реализация инфраструктурного плана Трампа, опубликованного в феврале 2018 года. Предлагается потратить на перестройку изношенной американской инфраструктуры $1,5 трлн за десять лет, из которых федеральный бюджет должен выделить $200 млрд, а львиную долю планируется покрыть за счет частных инвесторов и местных властей. Развитие внутренней сети нефтяных и газовых трубопроводов должно улучшить обеспечение американских потребителей. Предполагается упростить выдачу разрешений на строительство трубопроводов, проходящих через территории национальных парков. Сейчас такие проекты должен утверждать конгресс, а предлагается передать эти полномочия министру внутренних дел США. Примечательно, что ряд американских экспертов именно отсутствием адекватной энергетической инфраструктуры на северо-востоке страны объясняют необходимость импорта сжиженного природного газа, произведенного российской компанией НОВАТЭК и доставленного в Бостон в начале 2018 года.

Помимо строительства трубопроводов план предполагает реконструкцию мостов, дорог, аэропортов и водопроводных систем. Cтоль массивное обновление инфраструктуры должно позитивно повлиять не только на американский нефтегазовый сектор, но и на сталелитейную и угольную промышленность. Более того, и Трамп, и демократы сейчас называют эту реформу в качестве примера возможного межпартийного сотрудничества между президентом и демократическим большинством в палате представителей. Однако это оптимистический сценарий: опыт законотворчества последних лет убеждает в том, что две партии слишком сосредоточены на борьбе друг с другом.

Впрочем, даже при сопротивлении конгресса план может быть частично реализован через органы исполнительной власти, прежде всего Министерства энергетики и внутренних дел, а также через Агентство охраны окружающей среды. Влияние демократов на работу этих ведомств минимально, однако на уровне ряда штатов они способны затормозить и частично сменить вектор реформ Трампа.

В случае успеха политика Трампа обеспечит ускорение экономического роста, а значит, и рост внутреннего спроса на энергоносители. Это уже очевидно для нефти и нефтепродуктов, в обозримой перспективе можно ожидать значительного роста внутреннего потребления природного газа, в том числе и за счет промышленности. Сегодня она потребляет порядка 35% добываемого в США газа, а к 2050 году прогнозируется рост этого показателя до 43%.

Ограниченный успех демократов на промежуточных выборах в США продемонстрировал прочность позиций Трампа, у которого остаются хорошие шансы победить на выборах 2020 года. Это значит, что во время второго срока Трампа нефтяной рынок может пережить новый виток роста цен, связанный с эффектом инфраструктурных инвестиций, а также снижением инвестиций в нефтяные проекты в период низкой ценовой динамики. При таком раскладе Саудовской Аравии, России и другим участникам ОПЕК+ остается надеяться на то, что растущая экономика CША поглотит значительную часть собственной добычи и не сможет давить на нефтяные цены с помощью роста экспорта.