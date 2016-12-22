НОВАТЭК прокомментировал поставку газа с «Ямал СПГ» в США

Представитель НОВАТЭКа прокомментировал РБК информацию об отправке газа с «Ямал СПГ» в США.

«Первую партию СПГ с завода «Ямал СПГ» мы продали Petronas и предполагали, что она пойдет в Азию. Но дальнейшую судьбу партии определял уже покупатель», — сказал собеседник РБК.

Ранее газета «Коммерсантъ» и портал LNG World News сообщили, что французская энергетическая компания Engie доставит в США из Великобритании первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с «Ямал СПГ». В «Коммерсанте» также отмечали, что груз СПГ изначально приобрело британское отделение малайзийской Petronas — Petronas LNG UK Limited. Газ был доставлен ледокольным СПГ-танкером «Кристоф де Маржери».

По информации портала MarineTraffic, СПГ-танкер Gaselys компании Engie перевозит газ из британского терминала Isle of Grain (графство Кент) в американский терминал Everett (Бостон). Груз будет доставлен в США 22 января. По данным газеты, Engie стала конечным покупателем газа с «Ямал СПГ», так как забронировала мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд куб. м в год. Отмечается, что газ доставят в США из-за сильных морозов на восточном побережье страны.

Первая очередь «Ямал СПГ» была запущена в начале декабря 2017 года, объем первой партии груза составил 170 тыс. куб. м. Изначально первые партии газа должны были доставить в Китай. НОВАТЭК владеет 50,1% «Ямал СПГ», еще по 20% принадлежат французской Total и китайской CNPC. Также 9,9% подконтрольный китайскому Фонду Шелкового пути.