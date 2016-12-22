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Белый дом представил инфраструктурный план Трампа на $1,5 трлн
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Белый дом представил инфраструктурный план Трампа на $1,5 трлн
Экономика, 13 фев, 01:35
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Белый дом представил инфраструктурный план Трампа на $1,5 трлн
Белый дом обнародовал план мер, призванных простимулировать в инфраструктуру США новые инвестиции в размере $1,5 трлн. Однако инициативу, которая была одним из предвыборных обещаний Трампа, могут заблокировать демократы
Дональд Трамп (Фото: Mike Theiler / CNP / dpa / Global Look Press)

Администрация президента США Дональда Трампа представила долгожданный «инфраструктурный план», призванный привлечь в ближайшее десятилетие как минимум $1,5 трлн новых инвестиций в проекты модернизации инфраструктуры — дорог, аэропортов и других объектов по всей стране. Документ из 52 страниц (.pdf) среди прочего сокращает срок согласования проектов до двух лет, а также способствует повышению квалификации работников и увеличению вложений в развитие сельской инфраструктуры.

В утреннем твите, предварявшем публикацию, Трамп написал: «Это важная неделя для инфраструктуры. После $7 трлн глупых вложений в Ближний Восток пора начать инвестировать в НАШУ страну!» В предвыборных выступлениях он обещал представить план в течение ста первых дней своего президентства, однако сделать это не удалось, так как Белый дом и конгресс занялись вопросами здравоохранения и налогов, которые сочли более важными.

Власти предлагают создать единый орган, ответственный за подготовку экологических экспертиз проектов и выдачу конечных разрешений, и ограничить время рассмотрения документов двумя годами. Согласно инициативе Министерство внутренних ресурсов получит право утверждать прокладку нефтегазовых трубопроводов по территориям, находящимся в ведении управления национальных парков. Против последнего предложения выступают природоохранные организации. Сейчас для утверждения инфраструктурных проектов требуется одобрение конгресса, что приводит к существенным задержкам, следует из документа.

Однако утверждение инфраструктурного плана пока не гарантировано: демократы, без одобрения которых этого не случится, уже выступили с критикой инициативы, поскольку она не предусматривает значительных федеральных расходов, в то время как республиканцы опасаются утверждать законопроекты, предполагающие масштабные траты, пишет Bloomberg.

Из $1,5 трлн новых инвестиций лишь $200 млрд средства федерального бюджета. Остальные $1,3 трлн, по замыслу администрации, должны будут вложить штаты, власти на местах, а также частный сектор. При этом даже выделение $200 млрд зависит от сокращения финансирования действующих транспортных программ, объяснил агентству неназванный сотрудник администрации. Дополнительных доходов инициатива президента не предусматривает.

На что пойдут федеральные $200 млрд

$100 млрд — гранты для стимулирования инвестиций штатов и частного сектора; распорядители средств — Минтранс, инженерный корпус армии США, управление по охране окружающей среды. Средства предназначены для модернизации дорог, аэропортов, пассажирского железнодорожного транспорта, портов, противопаводочных сооружений, объектов водоснабжения, гидроэлектростанций, систем снабжения питьевой водой, систем очистки сточных вод, водостоков, браунфилдов (участки под застройку на ранее использованной территории),

$50 млрд — инфраструктурные проекты в сельском хозяйстве в таких сферах, как транспорт, широкополосный интернет, водоснабжение и водостоки, энергетические, электрические и водные ресурсы. Распорядители средств — губернаторы штатов.

$20 млрд — новаторские проекты, кардинально изменяющие модели внедрения и использования инфраструктуры. Распорядитель средств — Министерство торговли США. Секторы инвестиций — транспорт, чистая вода, питьевая вода, энергия, широкополосный интернет.

$20 млрд — крупные и сложные инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет расширения действующих федеральных программ кредитования, таких как закон о финансировании и обновлении транспортной инфраструктуры, программы восстановления финансирования железных дорог и финансирования водной инфраструктуры, программа служб коммунальных услуг в сельской местности и облигации для поддержки частной деятельности.

$20 млрд — средства, которые федеральные агентства смогут использовать для приобретения дорогостоящих объектов недвижимости.

Многие демократы, без одобрения которых документ не пройдет, уже назвали его «пустышкой», сочтя, что план и близко не предусматривает средств, необходимых для решения стоящих перед страной задач, пишет Bloomberg. Республиканцы, в свою очередь, опасаются утверждать масштабные траты перед промежуточными выборами: голосование в ноябре 2018 года полностью обновит палату представителей, а также треть состава сената.

Автор: Олег Макаров.
Теги: Трамп , Дональд Трамп , конгресс США , демократы , республиканцы , демократы и республиканцы , инфраструктура , бюджет США ...
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