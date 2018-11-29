Капитал возвели в Абсолют

Акционеры вольют в обслуживающий РЖД банк еще 6 млрд руб.

Акционеры Абсолют Банка снова вольют в его капитал 6 млрд руб. — столько же они предоставляли в августе. Основная проблема — санируемый Балтинвестбанк. Новой докапитализации не хватит, потребуется еще одна, уверены в Moody's

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Акционеры Абсолют Банка, которому рейтинговое агентство Moody's неделю назад снизило рейтинг с В1 до B2, запланировали вновь докапитализировать банк. Вопрос о докапитализации на 6 млрд руб. вынесен на внеочередное собрание акционеров 27 декабря, следует из решения совета директоров Абсолют Банка. Предыдущая докапитализация на такую же сумму была проведена в августе 2018 года.

Допэмиссию акций Абсолют Банка должны будут выкупить действующие акционеры (суммарно контролируют почти 100% акций банка) — УК «Трансфингруп», УК «Тринфико», ЗАО «Лидер» и ПАО «Объединенные кредитные системы», связанные с учрежденным РЖД негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». НПФ сейчас находится в процессе акционирования, после чего у него появятся новые собственники — 50% минус одна акция будет владеть Газпромбанк, структура Россельхозбанка — ООО «РСХБ Управление активами» — получит 19,5%, а РЖД сохранят долю в размере 25% плюс одна акция.

В ходе новой допэмиссии ценные бумаги планируется выкупать по цене 26,74 руб. за акцию (на основании оценки ЗАО «Российская оценка»). Исходя из увеличенного капитала (вырастет на 31,4%, до 9,4 млрд руб.) стоимость банка оценена в 25,1 млрд руб., в ходе предыдущей докапитализации банк оценивался немногим меньше — в 24,8 млрд руб.

Абсолют Банк ожидает, что процесс докапитализации на 6 млрд руб. завершится весной 2019 года. Ожидается ли изменение долей акционеров по итогам выкупа допэмиссии, в банке не сообщили, отметив, что акционеры будут принимать решение о выкупе акций непосредственно перед началом их эмиссии. «Акционеры увеличивают капитал банка последовательно — для реализации целей и задач утвержденной стратегии», — пояснила РБК председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Проблемы санатора

Докапитализация Абсолют Банку в основном требуется из-за Балтинвестбанка, взятого группой на санацию в конце 2015 года, и введения нового стандарта отчетности МСФО 9, потребовавшего единовременного увеличения отчислений под обесценение кредитов.

Из-за перехода на новые стандарты Абсолют Банк лишился на конец 2017 года 65% капитала, писали в своем исследовании аналитики рейтингового агентства Fitch. Новый стандарт вводит понятия «кредиты второй стадии» (необесцененные кредиты, но с существенным увеличением кредитного риска) и «кредиты третьей стадии» (обесцененные). ​По МСФО 9 у Абсолют Банка суммарные показатели чистых (за вычетом резервов) кредитов второй и третьей стадий достигли 539% от капитала, подсчитывали летом в Fitch. Причина таких показателей — санируемый Балтинвестбанк, без его учета отношение кредитов второй и третьей стадий за вычетом резервов к капиталу Абсолют Банка было бы на уровне 90% капитала, комментировали в банке, отмечая, что уровень покрытия резервами таких кредитов у группы выше, чем в среднем по рынку.

Рейтинговое агентство Moody's 21 ноября понизило кредитный рейтинг Абсолют Банка с B1 до B2, аргументировав это снижением совокупных показателей достаточности капитала группы Абсолют Банка из-за досоздания резервов по проблемным кредитам Балтинвестбанка в 2017 году и внедрением МСФО 9 в январе 2018 года. При этом агентство не исключило возможности дальнейшего снижения рейтингов банка из-за неопределенности с источниками дополнительного капитала.

Moody's понизило рейтинг Абсолют Банка по трем основным причинам: низкий уровень достаточности капитала группы по МСФО — 3,2%, увеличение проблемных кредитов группы по МСФО в первом полугодии 2018 года до уровня 18,1% от портфеля (против 15,7% на 31 декабря 2017 года) и убыточные результаты на уровне группы (чистый убыток по итогам первого полугодия 2018 года — 1,05 млрд руб. против 1,7 млрд руб. за январь—июнь 2017 года), рассказала РБК аналитик Moody’s Светлана Павлова.

По ее мнению, ожидаемых 6 млрд руб​. докапитализации будет недостаточно для того, чтобы уровень достаточности капитала группы вернулся на комфортный уровень. Однако в прогноз Moody's на 2019 год заложен еще один источник поддержки капитала Абсолют Банка на сумму, значительно превышающую 6 млрд руб., отметила она. С учетом этих ожиданий Абсолют Банк сможет соответствовать присвоенному ему рейтингу на уровне B2, заключила эксперт рейтингового агентства.

Балтинвестбанк, принадлежавший нескольким физлицам, в том числе Вадиму Егиазарову (27,8%), работавшему в 1990-х годах советником президента КамАЗа, и принцу Михаэлю фон Лихтенштейну (15%), попал под санацию в декабре 2015 года. Проблемы банка связывали с уходом нескольких крупных корпоративных клиентов. Тогда дыра в капитале банка оценивалась в 20 млрд руб. Санатором был выбран Абсолют Банк, получивший от ЦБ на спасение банка около 32 млрд руб. Но проблемы Балтинвестбанка оказались значительнее из-за наличия плохих активов — с тех пор он генерирует убытки. Согласно отчетности за первое полугодие 2018 года, убытки банка достигли 2,29 млрд руб. при активах 58,26 млрд руб. При кредитном портфеле на 43,5 млрд руб. банк был вынужден отправить в резервы 26,7 млрд руб., что превышает 50% от объема всех выданных кредитов.

Ставка на розницу

Хватит ли ожидаемых средств от акционеров для дальнейшей реализации стратегии Абсолют Банка — сказать сложно, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. «Акционеры ежегодно докапитализируют Абсолют Банк, однако во многом положительный эффект от капитальных вливаний нивелируется расходами на резервирование», — пояснил он. По словам аналитика, текущая работа банка над развитием розничного направления «безусловно, является положительным моментом».

В настоящее время Абсолют Банк в рамках стратегии развития сокращает объем корпоративного кредитования и наращивает розницу, в основном ипотечное кредитование. Объем розничных кредитов банка, по предварительным данным на 30 сентября 2018 года, увеличился на 26,6%, до 99 млрд руб., из них на ипотеку приходится 84,6 млрд руб. Кредитный портфель юридическим лицам за этот период сократился со 102,7 млрд руб. в начале года до 82,3 млрд руб. Банк сосредоточился в корпоративном блоке на обслуживании компаний и контрагентов ОАО «РЖД».

НПФ «Благосостояние» приобрел Абсолют Банк в 2013 году у бельгийской группы KBC за €300 млн. Весной текущего года сообщалось, что РЖД, которые являются основным учредителем НПФ «Благосостояние», вели переговоры о продаже Абсолют Банка, но в итоге сделка не состоялась.