Акционирование принесет НПФ «Благосостояние» 15 млрд руб. инвестиций

Совладельцами негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние» после его акционирования станут Газпромбанк и «РСХБ Управление активами». Учредитель фонда РЖД сохранит 25% плюс одну акцию

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У НПФ «Благосостояние» появятся новые акционеры, следует из сообщения о результатах прошедшего 24 августа совета фонда. На заседании были распределены доли в НПФ после его акционирования. Теперь 50% минус одна акция будет владеть Газпромбанк, у ООО «РСХБ Управление активами» (структура Россельхозбанка) будет 19,5%. ОАО «РЖД», являющееся учредителем «Благосостояния», сохранит долю в размере 25% плюс одна акция.

Как отмечается в сообщении НПФ, ОАО «РЖД» сохранит полный контроль за реализацией железнодорожной корпоративной пенсионной системы и влияние на принятие ключевых решений в деятельности фонда. РБК направил запросы в РЖД, Газпромбанк и ООО «РСХБ Управление активами».

Доля миноритарных акционеров, среди которых профсоюз железнодорожников «Роспрофжел», объединение «Желдортранс», АО «Торговый дом РЖД» и благотворительный фонд «Транссоюз», составит 5,5%. «В рамках партнерства совокупный вклад финансовых инвесторов составит порядка 15 млрд руб.», — говорится в сообщении НПФ «Благосостояние».

Сегодня «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что НПФ «Благосостояние» переходит под контроль Газпромбанка. В начале августа РЖД направило в правительство директиву об акционировании фонда. Тогда отмечалось, что РЖД получит долю в уставном капитале будущего акционерного общества. Согласно действующему законодательству все НПФ должны быть акционированы к 1 января 2019 года.

Для Газпромбанка получение доли в НПФ «Благосостояние» — это возможность увеличить свое присутствие на пенсионном рынке, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. Он напоминает, что Газпромбанку уже принадлежат несколько пенсионных фондов («Газфонд», «Газфонд пенсионные накопления», «Газпромбанк-фонд»). А у Россельхозбанка, который ранее не имел пенсионных активов, появился шанс стать участником пенсионного рынка и возможно, даже пенсионной реформы, говорит Ногин. «Для «РСХБ Управление активами», как для нового участника рынка, с учетом размера доли это, вероятно, или просто портфельная инвестиция, или аккуратная попытка войти на рынок под крылом более опытных игроков», —считает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

Фонд «Благосостояние» входит в число крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России. По состоянию на 1 июля его активы составляли 390 млрд руб., по этому показателю он находится на четвертом месте. Число клиентов фонда по негосударственному пенсионному обеспечению превышает 1,3 млн человек.