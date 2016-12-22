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Акционеры влили в капитал Абсолют Банка 6 млрд руб.
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Акционеры влили в капитал Абсолют Банка 6 млрд руб.
Финансы, 15:44
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Акционеры влили в капитал Абсолют Банка 6 млрд руб.
Структуры, связанные с РЖД, докапитализировали Абсолют Банк на 6 млрд руб., отказавшись от его продажи. Половина полученных средств может быть «проедена» за год, отмечает эксперт
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Акционеры докапитализировали Абсолют Банк на 6 млрд руб., выкупив допэмиссию акций по цене 34,66 руб. за акцию, говорится в сообщении банка. Акции приобрели УК «Трансфингруп», УК «Тринфико» и ЗАО «Лидер», связанные с НПФ «Благосостояние», основным учредителем которого является РЖД. Отчет об итогах размещения акций зарегистрировал Банк России. В результате уставный капитал Абсолют Банка увеличился почти на 32%, до 7,1 млн руб. (по номиналу).

«Вливание в капитал создаст дополнительные возможности для реализации новой стратегии развития и позволит банку укрепить позиции в приоритетных направлениях бизнеса», — прокомментировала председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Ранее стало известно о попытке РЖД продать Абсолют Банк, но сделка не состоялась.

Из-за введения нового стандарта отчетности МСФО 9, потребовавшего единовременного увеличения отчислений под обесценение кредитов, Абсолют Банк лишился на конец 2017 года 65% капитала, написали в своем исследовании аналитики рейтингового агентства Fitch. Отношение капитала к активам у банка на конец первого квартала 2018 года упало до 2,4%, что указывает на потребность в рекапитализации, указали они. Новый стандарт вводит понятия кредиты «второй стадии» (необесцененные кредиты, но с существенным увеличением кредитного риска) и кредиты «третьей стадии» (обесцененные). ​По МСФО 9 у Абсолют Банка суммарные показатели чистых (за вычетом резервов) кредитов второй и третьей стадий достигли 539% от капитала.

Положительный эффект от допэмиссии Абсолют Банка на 5 млрд руб., которая прошла в октябре 2017 года, к настоящему моменту уже полностью нивелирован убытками банка, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. «Банк сворачивает корпоративное кредитование. Как следствие, потенциальных крупных кредитных убытков становится меньше, — говорит эксперт. — Но нельзя исключать, что примерно за год порядка половины нового капитала может быть «проедена» из-за реализации корпоративных рисков и переоценки непрофильных активов».

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