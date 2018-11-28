Что немцу хорошо, то американцу наоборот

Социологи выяснили внешнеполитические предпочтения граждан ФРГ и США

Граждане ФРГ больше настроены налаживать отношения с Россией, чем с США. Это следует из опроса, проведенного центрами Pew Research и Körber-Stiftung. Американцы, напротив, хотят укреплять связи со странами ЕС, а не с Россией

Фото: Herbert Knosowski / AP

За Россию

69% немецких респондентов, опрошенных исследовательским центром Körber-Stiftung, хотели бы, чтобы Германия более тесно сотрудничала с Россией. Против укрепления связей двух стран выступают 23% опрошенных. При этом 47% немцев хотели бы сотрудничать с США менее интенсивно, чем сейчас; за укрепление связей выступает 41% опрошенных. 72% респондентов в ФРГ также ратуют за реализацию более независимого от США курса во внешней политике.

Данные аналогичного исследования в США, которое провел центр Pew Research, указывают на противоположный тренд: более 70% американцев желают более тесного взаимодействия с Францией, Великобританией и Германией; с Россией тесно сотрудничать готовы лишь 35%. 58% американских респондентов выступили за менее тесные отношения с Москвой.

Совместный доклад Pew Research и Körber-Stiftung о взглядах граждан ФРГ и США на внешнюю политику был презентован 27 ноября в рамках Форума по внешней политике в Берлине.

Результаты опроса свидетельствуют не о растущих симпатиях немецких граждан к России, а скорее об их неприятии политики президента США Дональда Трампа, считает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов. «Трамп непредсказуем, он сделал достаточно для того, чтобы склонить европейцев против США: вышел из ядерной сделки [с Ираном], Белый дом угрожает санкциями против «Северного потока-2», сохраняет неопределенность по поводу новых антироссийских санкций», — поясняет он.

Ощущение партнерства

Американцы и немцы придерживаются разных взглядов на то, какие страны — главные партнеры их государств. Когда социологи спросили у граждан США, кого те считают первым или вторым по важности партнером их страны во внешней политике, 37% респондентов назвали Великобританию, а 26% — Китай. Канаду упомянули 25% опрошенных. ФРГ в качестве важного партнера указали лишь 9% американцев. В Германии же США назвали важным партнером 35% респондентов. При этом Соединенные Штаты уступают только Франции, которую считает основным партнером 61% респондентов. Россию важным партнером для своей страны назвали 10% американцев и 17% немцев.

Эти данные коррелируют с мнением граждан двух стран о том, с кем их правительствам следует улучшить отношения. 78% американцев считают, что с Великобританией. 82% немецких граждан считают, что с Францией.

​По данным немецкого Федерального статистического управления (Destatis), в 2017 году среди торговых партнеров Германии Россия занимала 13-е место. Германия экспортировала в Россию товаров на €31 млрд, импортировала почти на €25 млрд. Основные партнеры Германии в прошлом году — Китай (оборот около €188 млрд), Нидерланды (более €175 млрд), США (около €174 млрд), Франция (€170 млрд), Великобритания (€122 млрд). Всего внешнеторговый оборот страны в 2017 году составил почти €2,3 трлн.

Для России Германия является основным торговым партнером в ЕС. По данным Росстата, за первое полугодие 2018 года внешнеторговый оборот между странами составил около €39 млрд (за весь 2017 год этот показатель составил более €57 млрд). Это больше, чем со всеми странами Евразийского экономического союза, вместе взятыми (товарооборот с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией — более €36 млрд). Всего с января по сентябрь этого года внешнеторговый оборот России составил €441 млрд.

Восприятие НАТО и военных расходов

На фоне в целом благоприятной оценки России со стороны граждан Германии они в большинстве своем выступают за увеличение военных расходов — и восприятие политики Москвы влияет на повышение милитаристских настроений.

В исследовании отмечается, что по сравнению с прошлым годом отношение немцев и американцев к повышению военных расходов в Европе серьезно изменилось. 39% американцев считают, что Европа должна увеличить военные расходы (в 2017 году таких было 45%). При этом в Германии ситуация зеркальная. В этом году 43% граждан Германии считают, что их страна должна увеличить расходы на оборону (в прошлом году этот показатель равнялся 32%), за снижение военных расходов выступают 14%, а за их сохранение на нынешнем уровне — 40%.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2017 году Германия потратила на оборону $44,3 млрд, Россия — $66,3 млрд.

Одобрение идеи увеличить военные расходы среди немецких граждан связано с тем, что в Германии и Евросоюзе в 2018 году стали активнее воспринимать Россию и Китай как угрозы, отмечает Владислав Белов. «Об этом постоянно говорит министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен», — поясняет он. Кроме того, граждане Германии реагируют на посыл Ангелы Меркель о том, что страна должна стать независимой, в том числе в смысле военной промышленности, отмечает эксперт.

И американцы, и немцы положительно оценивают роль НАТО для своих стран. Позитивную оценку членству в альянсе дали 63% респондентов в ФРГ и 64% — в США.

В 2014 году на саммите в Уэльсе страны НАТО решили в два раза увеличить отчисления на оборону — с 1 до 2% от ВВП. Это решение объяснялось действиями России в Крыму и на юго-востоке Украины. Летом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна привержена этой цели, пообещав довести военные расходы до 1,5% в 2024 году.