ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,03 63,67 EUR Нал. 76,48 73,96 USD Бирж. 65,55 +2,06 EUR Бирж. 76,13 +2,47 USD ЦБ. 63,60 +0,05 EUR ЦБ. 73,82 +0,26 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6335,68 -159,32 IMOEX 2293,01 -0,83% RTSI 1113,78 -2,91% Brent 72,02 -3,08% DJIA 25583,75 -0,18% Nasdaq 7888,33 +0,06%
Левада-центр отметил снижение поддержки внешней политики Владимира Путина
Лента новостей
Левада-центр отметил снижение поддержки внешней политики Владимира Путина 07:01, Политика СМИ узнали о продаже сервиса Anywayanyday 06:41, Бизнес В нескольких районах Эквадора ввели режим ЧП из-за притока венесуэльцев 06:31, Политика «Ведомости» узнали о продаже группой UCP акций подрядчика «Газпрома» 06:06, Бизнес Число выпущенных по Израилю из сектора Газа ракет достигло 150 06:05, Политика В Японии из-за тайфуна «Шаньшань» пострадали четыре человека 05:46, Общество В США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах 05:21, Общество Постпред США рассказала о транше в $9 млн для венесуэльцев в Колумбии 04:36, Политика Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 04:31, РБК и Сбербанк «Коммерсантъ» сообщил об отказе США вместе с Россией бороться с хакерами 04:22, Политика Три альпиниста из Италии пропали при восхождении на Монблан 03:48, Общество Посольство России назвало «драконовскими» новые санкции США 03:46, Политика Туриста на Сардинии оштрафовали на €1 тыс. за кражу песка 03:30, Общество Сторонника Трампа в Конгрессе обвинили в инсайдерской торговле 03:17, Общество В Нью-Йорке запланировали приостановить выдачу лицензий водителям Uber 02:57, Общество NYT узнала об отказе юристов проводить допрос Трампа на условиях Мюллера 02:21, Политика Бумаги Сбербанка на торгах в Лондоне подешевели почти на 8% 02:08, Экономика СМИ узнали о многомиллионном подарке Порошенко для сына 01:41, Общество Военные сообщили о 70 выпущенных из сектора Газа по Израилю ракетах 01:08, Политика В горах Кабардино-Балкарии погибли четверо бойцов Росгвардии 00:57, Общество США уведомили Россию о введении новых санкций по «делу Скрипаля» 00:46, Политика Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 00:31, Партнерский материал В Венесуэле одобрили арест лидера оппозиции по делу о покушении на Мадуро 00:08, Политика Тренер «Спартака» объяснил незабитый пенальти светом лазерных указок 08 авг, 23:48, Общество В Госдепе назвали Москве условие невведения второй волны санкций 08 авг, 23:39, Политика Генконсульство начало проверку сообщений о нападении на россиян в Греции 08 авг, 23:31, Общество Супруга Башара Асада после госпитализации обратилась к гражданам Сирии 08 авг, 23:14, Общество Рубль обновил минимумы после сообщения Госдепа о новых санкциях 08 авг, 23:02, Финансы
Левада-центр отметил снижение поддержки внешней политики Владимира Путина
Политика, 07:01
0
Левада-центр отметил снижение поддержки внешней политики Владимира Путина
Число поддерживающих внешнюю политику президента за два года снизилось на 6 процентных пунктов, зафиксировал Левада-центр. Приоритетом для людей стали социальные вопросы, считают эксперты
Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Социологи Левада-центра спросили россиян, что им нравится и не нравится в президенте Владимире Путине. В марте 2016 года 22% респондентов заявляли, что поддерживают внешнеполитический курс Владимира Путина, и называли это плюсом президента. В июле 2018 года такой ответ дали 16% опрошенных. Результаты проведенного в июле опроса есть у РБК.

17% респондентов считают, что президент защищает государственные интересы страны. Это на 8 процентных пунктов меньше результата прошлого опроса от 2016 года.

При этом значительно выросло число россиян, назвавших Путина опытным политиком, — с 33% в 2016 году до 49% в июле 2018 года. Среди других плюсов президента 30% опрошенных выделили «энергичность и решительность», 22% называют Путина дальновидным политиком.

Число россиян, которые считают, что президент России связан с крупным бизнесом, не изменилось — таких по-прежнему 17%, и это, как и раньше, самый распространенный ответ на вопрос «Чем вам не нравится Владимир Путин». Также среди причин недовольства респонденты называли: «чужды интересы народа» (16%) и «связан с коррумпированными политиками» (14%).

Левада-центр опросил 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 регионах с 19 по 25 июля 2018 года. Респондентам предлагали список ответов и давали возможность выбрать один или несколько вариантов.

За два года выросла усталость от внешнеполитической повестки, отмечает социолог Левада-центра Денис Волков. «Во многих последних опросах люди говорят: «хватит всем помогать, надо помочь себе, давайте не будем тратить деньги на другие страны, лучше потратим их внутри страны».

Левада-центр отметил снижение рейтингов правительства и президента
Общество

Внешняя политика России в Сирии и на Украине большинством россиян воспринимается как помощь этим странам в наведении порядка, а не военное вмешательство, поясняет социолог. Если раньше это воспринималось не так остро, то теперь, со снижением реального уровня доходов и на фоне повышения пенсионного возраста, внешняя политика начинает вызывать раздражение, считает Волков.

«Если внешняя политика мешает реализации социальных задач, а пенсионная реформа высветила эту проблему, то люди решили, что меньше нужно заниматься военными операциями, а больше тратить деньги на внутренние вопросы», — согласен руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

По словам Волкова, результаты соцопроса не говорят о снижении популярности президента. Рост патриотизма и оценки действий Путина наблюдались после присоединения Крыма с марта 2014 по 2016 год, напоминает он. Но пик мобилизации пройден и происходит естественный откат, резюмирует эксперт.

Авторы: Елизавета Антонова, Владимир Дергачев.
Теги: Левада-центр , соцопрос , Владимир Путин
Главное
Посольство России назвало «драконовскими» новые санкции США Политика
Материалы по теме
ВЦИОМ отметил снижение рейтинга «Единой России» до минимума с 2011 года Общество
Левада-центр отметил снижение рейтингов правительства и президента Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter