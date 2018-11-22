Нефтяная рулетка

От чего зависит дальнейшее движение цен на нефть

Цена международного нефтяного эталона Brent упала на 26% всего за полтора месяца. РБК разобрался, какие сценарии возможны теперь на нефтяном рынке

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Во вторник, 20 ноября, нефть второй раз за неделю упала более чем на 6%: совпали сразу несколько негативных факторов — растущий риск перепроизводства, падение американских акций на фоне опасений замедления экономического роста в мире, давление на нефтяные котировки со стороны заявлений президента США Дональда Трампа.

В среду цены корректировались вверх, но отыграли лишь часть падения: по состоянию на 20:25 мск январские фьючерсы Brent подорожали на 2,4%, до $64 за баррель, фьючерсы WTI — на 3,8%, до $55,44 за баррель. Отскок вверх был и после падения на прошлой неделе.

Нефть может упасть еще ниже до декабрьской встречи ОПЕК

Конференция группы ОПЕК+ (картель нефтеэкспортеров плюс Россия, Мексика и Казахстан) 6 декабря, на которой будут обсуждаться квоты нефтедобычи, будет иметь ключевое значение для дальнейшего направления цен. Но пока сохраняется неопределенность относительно коллективного решения экспортеров, и она будет давить на котировки.

Аналитики Goldman Sachs ожидают «высокой волатильности нефтяных цен, пока не появятся свидетельства улучшения фундаментальных показателей [спрос и предложение] нефтяного рынка» (цитата по Bloomberg). Это значит, что цены могут скакать вверх и вниз, пока не наступит ясность со стратегией ОПЕК+.

Технические факторы не дают однозначной картины. С одной стороны, во фьючерсах на американскую нефть почти образовался так называемый смертельный крест: ситуация, при которой 50-дневная скользящая средняя цена опускается ниже 200-дневной скользящей средней. По состоянию на 18:38 мск первая находилась на уровне $67,24 за баррель, а вторая — на отметке $67,06 (данные терминала Bloomberg). Если 50-дневная скользящая средняя уйдет ниже 200-дневной, это грозит дальнейшими распродажами фьючерсов WTI.

С другой стороны, фьючерсы на международный эталон Brent с более дальними сроками исполнения подешевели не так сильно, как контракты ближайшего месяца — это говорит в пользу восстановления цен в будущем.

Что решит ОПЕК+

12 ноября министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих говорил, что, возможно, мировым нефтепроизводителям придется сократить совокупную добычу на 1 млн барр. в день, чтобы сбалансировать рынок. Однако сейчас Саудовская Аравия добывает рекордные объемы: как сообщил Bloomberg со ссылкой на отраслевые источники, в ноябре производство там доходило до 10,8–10,9 млн барр. в день. И теперь появились сомнения, что Эр-Рияд готов к сокращению добычи, после того как Трамп публично поддержал королевские власти на фоне убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в мире после США. Они тесно работают с нами и проявляют чуткость к моим запросам о том, чтобы поддерживать цены на нефть на разумных уровнях», — эта фраза Трампа послужила источником для спекуляций о том, что США в обмен на снисходительность после убийства Хашкаджи могли заручиться обещанием Саудовской Аравии не сокращать нефтедобычу на декабрьском заседании ОПЕК.

В среду Трамп продолжил словесное давление на Эр-Рияд и нефтяные цены. «Цены идут вниз. Отлично! <…> Спасибо Саудовской Аравии, но давайте пойдем еще ниже!» — написал президент США в Twitter.

Россия, второй крупнейший в мире производитель нефти, пока не послала четкого сигнала о необходимости ограничивать добычу. Министр энергетики Александр Новак заявил на этой неделе, что производителям нефти нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ноябре, на начало декабря более точно представлять себе текущую ситуацию и прогноз на зимний период.

Президент России Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября, за неделю до заседания ОПЕК, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трамп тоже говорил, что хочет встретиться с принцем на саммите.

Возможно повторение 2014 года...

Аналитики ждут заседания ОПЕК 6 декабря и проводят параллели с заседанием 27 ноября 2014 года. Тогда картель стоял перед выбором — ограничить нефтедобычу, чтобы поддержать цены, или отпустить цены вниз, но не сокращать производство и не уступать рыночную долю американским сланцевым конкурентам. В 2014 году ОПЕК выбрал стратегию защиты рыночной доли в ущерб нефтяным ценам.

На следующий день после разочаровывающего ноябрьского заседания ОПЕК нефтяные цены упали на 10%, а через месяц падение достигло 25%. Падение продолжалось до 2016 года (в начале того года цена Brent опускалась ниже $30, в ноябре торговалась ниже $50), пока группа ОПЕК+ не договорилась о решительном сокращении коллективной добычи.

Сейчас ОПЕК стоит фактически перед той же дилеммой: поддержать цены или свою долю на рынке. «Если сейчас они не сократят добычу, гарантирую: все повторится, как в 2014 году», — предупреждает директор инвесткомпании Tudor, Pickering, Holt & Co. Майк Брэдли (цитата по Houston Chronicle).

Но ситуация на рынке изменилась по сравнению с 2014 годом не в пользу ОПЕК. Пережив низкие цены 2014–2016 годов, оставшиеся нефтепроизводители в США стали более гибкими и теперь могут с прибылью добывать нефть даже при ценах $30 за баррель, отмечает Bloomberg. Поскольку саудитам для рентабельности нужна более дорогая нефть, они не могут себе позволить дальнейшее падение цен.

...но базовый сценарий — что повторения не будет

Несмотря на текущее снижение нефтяных котировок, The Economist Intelligence Unit (EIU) ожидает, что в 2019–2020 годах цена Brent будет в среднем находиться в диапазоне $70–80 за баррель, следует из свежего прогноза EIU (есть у РБК). Компания даже приводит негативный сценарий, в котором цены поднимаются до $100 из-за непредвиденных перебоев с поставками.

Вероятность решения ОПЕК+ вновь ограничить добычу очень высока, считает аналитик АКРА Василий Танурков. Во-первых, цена на нефть в районе $60 не устраивает Саудовскую Аравию, во-вторых, добыча в США продолжит расти, а это значит, что другим странам придется снижать собственное бурение, чтобы сбалансировать рынок. В следующем году баррель нефти будет стоить около $65, прогнозирует Танурков.

Нынешнее снижение цен, как и недавний рост до $80 за баррель, связаны не с фундаментальными факторами, а с конъюнктурой, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Последние полгода нефтяные котировки коррелировали со стоимостью ИТ-компаний на американском фондовом рынке, которая стабильно росла. Теперь рынок падает (крупнейшие технологические компании США за последнее время потеряли около $1 трлн капитализации. — РБК), ФРС продолжает цикл подъема ставок, долларовая ликвидность сжимается, и спекулянты распродают рисковые активы, перекладывая деньги в защитные, это приводит и к падению цен на нефть, объясняет эксперт.