Юрий Чайка смотрит замов изнутри

На посты заместителей генерального прокурора России Юрия Чайки рассматриваются кандидаты из его ведомства, рассказали два источника РБК. Один из них — начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов, рассказал источник РБК, близкий к Совету Федерации, и подтвердил собеседник в правоохранительных органах. Окончательная ясность появится после встречи Чайки с президентом, пояснил источник, знакомый с работой Генпрокуратуры. Когда состоится встреча, собеседник не уточнил.
Также на пост замгенпрокурора может претендовать руководитель Главного управления кадров Генпрокуратуры Сергей Замуруев, сказали источники РБК. По словам собеседника, близкого к верхней палате Федерального собрания, кандидатуры Некрасова и Замуруева в ближайшие несколько недель могут поступить для утверждения в нее. По закону «О прокуратуре» генпрокурор должен представить имена кандидатов президенту, после чего их должна назначить на должности верхняя палата.
РБК направил запрос в Генпрокуратуру.
Некрасова собеседник РБК в правоохранительных органах назвал «сильной фигурой, следственником» и человеком, приближенным к Чайке. Источник, знакомый с работой ведомства, охарактеризовал кандидата в заместители генпрокурора как наиболее «вероятного» и подтвердил, что Некрасов является доверенным лицом генпрокурора. Замуруев, в прошлом прокурор Московской области, — «крепкий управленец и отвечает за кадры [в Генпрокуратуре], что немаловажно — это значимое управление», рассказал источник, близкий к парламенту.
Внутренние кандидаты
Про Андрея Некрасова известно, что он родился в 1965 году в Тюмени. Закончил юридический факультет Тюменского государственного университета. В надзорных органах Некрасов работает с 1990 года. Он начинал с должности стажера прокуратуры Ленинского района Тюмени, затем стал заместителем прокурора Тюменской области. В 2006 году он был переведен в Москву на должность начальника Главного управления по надзору за оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельностью Генеральной прокуратуры России.
В аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации он работает с 2006 года. Уже будучи сотрудником аппарата, он в интервью раскритиковал работу Следственного комитета. «Охарактеризовать работу реформируемого [ведомства] объективнее, чем это сделал Чайка при подведении итогов работы своих подчиненных, затруднительно, — заявил тогда он. — Результаты деятельности СК были признаны несоразмерными увеличившейся штатной численности следователей». В 2011 году во время расследования дела подпольных казино Некрасов поддержал отмену уголовного дела о незаконном игорном бизнесе.
Второй кандидат в замгенпрокуроры, Сергей Замуруев, родился в 1965 году в Орловской области. Он закончил Украинскую юридическую академию (сейчас — Университет имени Ярослава Мудрого) в Харькове. С 1991 года работал в прокуратуре Московской области, начал с должности стажера Ногинской городской прокуратуры. Работал следователем в отделе по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма прокуратуры области, прокурором города Жуковского, начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области. С 2006 по 2008 год был прокурором Московской области. В 2008 году был переведен в Генпрокуратуру и возглавил управление ведомства в Центральном федеральном округе, затем — управление кадров.
67-летний Юрий Чайка был переназначен на пост генерального прокурора на пять лет в июне 2016 года. Всего на сегодняшний момент у него по штату 12 заместителей.
За последние месяцы оказались вакантными должности трех из них. В начале октября погиб заместитель генпрокурора Саак Карапетян. Вертолет, на борту которого он находился, разбился на северо-западе Костромской области. Затем свой пост покинул другой замгенпрокурора — Иван Семчишин, который работал на этой должности с 2006 года. Причиной его отставки стала выслуга лет. Наконец, бывший однокурсник премьера Дмитрия Медведева, замгенпрокурора Александр Гуцан, 6 ноября ушел в отставку, а затем был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
Бывший сотрудник Генпрокуратуры, адвокат Вадим Багатурия, полагает, что возможное повышение Некрасова и Замуруева до уровня замгенпрокурора не скажется на напряженных отношениях Генпрокуратуры и Следственного комитета. «Общее взаимное недовольство уже никуда не деть: критика надзорного ведомства в адрес бывших коллег стабильна с 2007 года, и основана она скорее на межличностных отношениях руководства», — указывает Багатурия.
В то же время Генпрокуратура вряд ли вернет себе полномочия следствия в ближайшее время, считает собеседник РБК. «Эта тема вновь отложена под сукно, подтверждением чего является продолжающаяся работа Александра Бастрыкина. Более того, прокурорские сами не горят желанием расследовать. Их интересует только расширение полномочий в пользу того, чтобы давать указания, обязательные к исполнению», — заключил Багатурия.