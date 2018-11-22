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Юрий Чайка смотрит замов изнутри
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Газета
Юрий Чайка смотрит замов изнутри
Газета № 205 (2929) (2211) Политика, 21 ноя, 17:38
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Юрий Чайка смотрит замов изнутри
Кто займет вакантные должности заместителей генпрокурора России
На освободившиеся позиции заместителей генерального прокурора России рассматриваются кандидатуры из этого ведомства — начальника организационного управления Андрея Некрасова и главы управления кадров Сергея Замуруева
Андрей Некрасов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

На посты заместителей генерального прокурора России Юрия Чайки рассматриваются кандидаты из его ведомства, рассказали два источника РБК. Один из них — начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры Андрей Некрасов, рассказал источник РБК, близкий к Совету Федерации, и подтвердил собеседник в правоохранительных органах. Окончательная ясность появится после встречи Чайки с президентом, пояснил источник, знакомый с работой Генпрокуратуры. Когда состоится встреча, собеседник не уточнил.

Также на пост замгенпрокурора может претендовать руководитель Главного управления кадров Генпрокуратуры Сергей Замуруев, сказали источники РБК. По словам собеседника, близкого к верхней палате Федерального собрания, кандидатуры Некрасова и Замуруева в ближайшие несколько недель могут поступить для утверждения в нее. По закону «О прокуратуре» генпрокурор должен представить имена кандидатов президенту, после чего их должна назначить на должности верхняя палата.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру.

Некрасова собеседник РБК в правоохранительных органах назвал «сильной фигурой, следственником» и человеком, приближенным к Чайке. Источник, знакомый с работой ведомства, охарактеризовал кандидата в заместители генпрокурора как наиболее «вероятного» и подтвердил, что Некрасов является доверенным лицом генпрокурора. Замуруев, в прошлом прокурор Московской области, — «крепкий управленец и отвечает за кадры [в Генпрокуратуре], что немаловажно — это значимое управление», рассказал источник, близкий к парламенту.

Внутренние кандидаты

Про Андрея Некрасова известно, что он родился в 1965 году в Тюмени. Закончил юридический факультет Тюменского государственного университета. В надзорных органах Некрасов работает с 1990 года. Он начинал с должности стажера прокуратуры Ленинского района Тюмени, затем стал заместителем прокурора Тюменской области. В 2006 году он был переведен в Москву на должность начальника Главного управления по надзору за оперативно-разыскной и уголовно-процессуальной деятельностью Генеральной прокуратуры России.

В аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации он работает с 2006 года. Уже будучи сотрудником аппарата, он в интервью раскритиковал работу Следственного комитета. «Охарактеризовать работу реформируемого [ведомства] объективнее, чем это сделал Чайка при подведении итогов работы своих подчиненных, затруднительно, — заявил тогда он. — Результаты деятельности СК были признаны несоразмерными увеличившейся штатной численности следователей». В 2011 году во время расследования дела подпольных казино Некрасов поддержал отмену уголовного дела о незаконном игорном бизнесе.

Второй кандидат в замгенпрокуроры, Сергей Замуруев, родился в 1965 году в Орловской области. Он закончил Украинскую юридическую академию (сейчас — Университет имени Ярослава Мудрого) в Харькове. С 1991 года работал в прокуратуре Московской области, начал с должности стажера Ногинской городской прокуратуры. Работал следователем в отделе по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма прокуратуры области, прокурором города Жуковского, начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области. С 2006 по 2008 год был прокурором Московской области. В 2008 году был переведен в Генпрокуратуру и возглавил управление ведомства в Центральном федеральном округе, затем — управление кадров.

67-летний Юрий Чайка был переназначен на пост генерального прокурора на пять лет в июне 2016 года. Всего на сегодняшний момент у него по штату 12 заместителей.

За последние месяцы оказались вакантными должности трех из них. В начале октября погиб заместитель генпрокурора Саак Карапетян. Вертолет, на борту которого он находился, разбился на северо-западе Костромской области. Затем свой пост покинул другой замгенпрокурора — Иван Семчишин, который работал на этой должности с 2006 года. Причиной его отставки стала выслуга лет. Наконец, бывший однокурсник премьера Дмитрия Медведева, замгенпрокурора Александр Гуцан, 6 ноября ушел в отставку, а затем был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Бывший сотрудник Генпрокуратуры, адвокат Вадим Багатурия, полагает, что возможное повышение Некрасова и Замуруева до уровня замгенпрокурора не скажется на напряженных отношениях Генпрокуратуры и Следственного комитета. «Общее взаимное недовольство уже никуда не деть: критика надзорного ведомства в адрес бывших коллег стабильна с 2007 года, и основана она скорее на межличностных отношениях руководства», — указывает Багатурия.

В то же время Генпрокуратура вряд ли вернет себе полномочия следствия в ближайшее время, считает собеседник РБК. «Эта тема вновь отложена под сукно, подтверждением чего является продолжающаяся работа ​Александра Бастрыкина. Более того, прокурорские сами не горят желанием расследовать. Их интересует только расширение полномочий в пользу того, чтобы давать указания, обязательные к исполнению», — заключил Багатурия.

Авторы: Евгения Кузнецова, Маргарита Алехина.
При участии: Дмитрий Серков.
Теги: Генпрокуратура , Юрий Чайка , замгенпрокурора
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