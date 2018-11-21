Коррупция не залеживается

Эксперты Chatham House обнародовали доклад об успехах украинских реформ

Украине удалось добиться заметных успехов в реформировании энергетического сектора и системы госзакупок, говорится в докладе британского Chatham House. При этом по-прежнему в реформе нуждаются правоохранительные органы и таможня

Фото: Роман Демьяненко / ТАСС

С 2014 года Украина провела ряд реформ для борьбы с коррупцией. Опыт последних четырех лет показывает, что легче добиться успехов в сокращении коррупционного поля, чем в привлечении к ответственности коррупционеров из числа чиновников, говорится в исследовании британского аналитического центра Chatham House. Со времен Евромайдана страна сделала «несколько беспрецедентных шагов по сокращению коррупции», на такие меры не решался никто в бывшем СССР, за исключением Грузии и стран Балтии, написали авторы исследования «Работают ли антикоррупционные меры на Украине». Результаты, однако, получились смешанные.

Что удалось Украине

К успехам авторы исследования отнесли проведенную в 2014–2015 годах реформу «Нафтогаза» — государственной компании по добыче, транспортировке и переработке газа. До реформы газовый бизнес был основной ресурсной базой для обогащения элиты, что приводило к потерям миллиардов долларов. В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составлял 5,7% ВВП. Государство за счет субсидий покрывало разницу между рыночной ценой на газ и ценой для граждан. МВФ требовал реформ, и нынешнее правительство пошло на повышение цены для населения. Объем государственных субсидий компании сокращался, в 2016 году она впервые отчиталась о прибыли. В первые четыре месяца 2018 года «Нафтогаз» обеспечил 19,3% государственных доходов. 19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цены 1 куб. м газа для населения с 6,9 до 8,5 грн (до 20,21 руб.). «Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, чего нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих (с МВФ. — РБК) переговоров», — заявил премьер Владимир Гройсман.

Отмечен в исследовании и успех в реформировании системы государственных закупок за счет внедрения электронной платформы торгов ProZorro, которая в значительной степени помогла покончить с непрозрачными схемами при проведении тендеров. Система была создана в феврале 2016 года и позволила сэкономить по меньшей мере $2 млрд государственных средств. Однако, как указано в исследовании, система нуждается в развитии и искоренении некоторых негативных практик, таких как выставление дополнительных условий тендера, которые искусственно ограничивают круг возможных участников.

Положительно оценены и изменения в системе закупок для здравоохранения. До 2015 года Минздрав закупал медикаменты и оборудование через сеть посредников, что приводило к росту цены, потери составляли до 40% выделяемых средств, написали авторы исследования. С 2015 года министерство начало отдавать закупки на аутсорсинг международным организациям, таким как Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (UNDP), британская компания Crown Agents. Новая система позволила сэкономить для государства по меньшей мере $13,4 млн. Однако те поставщики, которые были исключены из этой системы, перешли на региональный уровень, что может привести к росту закупочных цен лекарств.

Удачным примером реформы в правоохранительных органах авторы считают создание в 2014 году патрульной полиции, которая работает сейчас в 33 городах. Однако, говорится в докладе, сейчас общественный энтузиазм вокруг патрулей угасает.

Реформа системы здравоохранения принимается обществом неоднозначно, поскольку увеличивается объем платных услуг и нет развития страховой медицины, а в системе закупок часто появляются претензии по отдельным препаратам, рассказал РБК руководитель украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Реформу «Нафтогаза», по его словам, обычно высоко оценивают сторонники либеральной экономики, тогда как среди населения она вызывает много недовольства: цены на газ растут, государство все равно вынуждено субсидировать семьи, которые не могут платить по новым тарифам.

Что не удалось

Попытки реформировать систему милиции к успеху не привели. Хотя в 2015 году милиция была преобразована в Национальную полицию, попытка переаттестовать 70 тыс. полицейских привела к увольнению почти 5 тыс. человек, правда, многие затем смогли восстановиться на службе. Реформа Генеральной прокуратуры также застопорилась, в том числе практически не удалось разделить следственные и прокурорские функции.

В таможенной сфере также не удалось добиться значительных успехов, хотя и было объявлено о запуске системы «одного окна» при оформлении грузов (она заработала только в октябре этого года). У Украины 150 пунктов пересечения границы, здесь есть простор для коррупции, случаи искусственного затягивания оформления грузов и обмена данными между всеми органами власти нередки, что приводит к появлению теневого сектора на границе и различных посредников, помогающих в оформлении грузов. О том, что Украина теряет около €4 млрд ежегодно из-за коррупции на таможне, писала ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Министр внутренних дел Арсен Аваков летом признавал, что различные непрозрачные схемы и контрабанда приводят к потерям бюджета на $3,8 млрд.

Не спешит Украина и проводить приватизацию, отметили авторы исследования. В государственном владении — около 3400 компаний и более 11 тыс. коммунальных предприятий. Нынешнее правительство во главе с премьером Владимиром Гройсманом в отличие от предыдущих не может отказаться от проведения приватизации, иначе не будет получена помощь от МВФ. Chatham House также обратила внимание на застрявшее в парламенте решение о снятии моратория на продажу земли сельхозназначения.

Еще две сферы, остающиеся нереформированными и практически бесконтрольными для общественности, — это работа Службы безопасности Украины и военный бюджет. Украинское Минобороны сообщало, что секретными будут 19,6% осуществляемых закупок (на $3,2 млрд). В США этот показатель составляет 16% (или 10% от общих расходов на оборону). Наличие секретных статей повышает коррупционные риски, считают в Chatham House.

Все реформы на Украине идут очень противоречиво, заявил РБК политический аналитик Андрей Бузаров. Большим плюсом является создание Антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), будет создан и специальный антикоррупционный суд. Однако, по замечанию Бузарова, все эти структуры подвержены личностному влиянию, а люди, которые их возглавили, успели лишиться доверия общества. Например, глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий конфликтует с главой НАБУ Артемом Сытником, НАБУ даже собрало доказательства фактов коррупции со стороны Холодницкого. Создание Национальной полиции эксперт также оценил положительно, хотя и отметил трудности из-за недостаточной подготовки кадров.​​