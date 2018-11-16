Спор о $3 млрд дошел до самого верха

Россия подала апелляцию на сентябрьское решение Апелляционного суда Англии по спору с Украиной о невыплаченных $3 млрд. Спор продолжается уже почти три года и теперь дошел до Верховного суда Великобритании.
Краткая хронология спора
- В декабре 2015 года Украина отказалась возвращать России $3,075 млрд по еврооблигациям, выпущенным в конце 2013 года в пользу Фонда национального благосостояния России.
- В феврале 2016 года Россия через компанию Law Debenture (трасти по выпуску облигаций) подала иск против Украины в Высокий суд Англии.
- В марте 2017 года Высокий суд вынес ускоренное решение (summary judgment), обязывающее Украину вернуть долг, но Украина подала апелляцию.
- В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех оснований защиты Украины, но оставил ей шанс добиться пересмотра по одному аргументу (о «принуждении» к выпуску облигаций в пользу России) через полноценное разбирательство в Высоком суде.
Как могут развиваться события
Россия подала апелляцию в Верховный суд, рассчитывая, что суд окончательно отклонит и четвертый довод Украины, сообщил 14 ноября российский Минфин. Украина тоже подала апелляцию в Верховный суд — на сентябрьское решение Апелляционного суда, отказавшего Киеву в праве на всеобъемлющее судебное рассмотрение других аргументов, сообщила РБК пресс-служба Верховного суда Великобритании.
Апелляции России и Украины, вероятно, будут рассматриваться одновременно. При этом Украина также подала в Верховный суд ходатайство о рассмотрении отдельной апелляции по поводу отказа Апелляционного суда принять показания экспертов, сообщил представитель Верховного суда. Суд согласится рассмотреть эту жалобу, только если сочтет вопрос достаточно «общественно значимым».
Верховный суд может:
- пересмотреть решение Апелляционного суда, подтвердив решение Высокого суда без принципиальных оговорок: в этом случае решение поставит точку в споре — Украина будет обязана платить;
- подтвердить решение Высокого суда о том, что английская судебная система неправомочна рассматривать дело о принуждении Украины к выпуску облигаций, поскольку не может рассматривать межгосударственные вопросы, относящиеся к международному праву. Но при этом Верховный суд соглашается с точкой зрения Апелляционного суда о целесообразности приостановки процесса на неопределенный срок — до того момента, пока относящиеся к международному праву вопросы не будут разрешены вне английского права, например в Международном суде ООН. Такое решение будет на руку Украине, поскольку она получит основание не платить России в течение неопределенного времени (возможно, не заплатит никогда);
- поддержать решение Апелляционного суда о том, что довод о принуждении подлежит полноценному судебному рассмотрению. Дело возвращается в Высокий суд, где проводится полное публичное разбирательство как минимум по доводу о принуждении.
В последнем случае Высокий суд может:
- рассмотреть вопрос о принуждении по существу и вынести решение в пользу России (принуждения со стороны России к выпуску евробондов не было);
- рассмотреть вопрос о принуждении по существу и вынести решение в пользу Украины (принуждение было).
В обоих случаях проигравшая сторона сможет оспорить решение Высокого суда в Апелляционном суде и далее — в Верховном. Однако оспаривание решений после возвращения дел в Высокий суд происходит крайне редко — как правило, лишь в части процедурных нарушений, но не в части установления фактических обстоятельств дела.
В случае окончательной победы России в суде и при отказе Украины платить Россия сможет начать процедуру принудительного взыскания долга (через аресты зарубежных украинских госактивов). Если решение нижестоящих судов продолжает оспариваться в вышестоящих судах, то в отношении оспариваемого решения исполнение не наступает до окончания данного процесса, то есть России придется ждать, когда английские суды поставят точку в споре.
Рассмотрение апелляции в Верховном суде состоится не раньше июня 2019 года, ожидает российский Минфин. Если Верховный суд отправит дело на полное рассмотрение Высокого суда, придется ждать еще дольше.
Альтернативные внесудебные сценарии
- Россия и Украина могут вернуться к переговорам о реструктуризации спорного долга. В 2015 году Киев предлагал Москве принять участие в реструктуризации украинских еврооблигаций на общих основаниях с коммерческими кредиторами, но Москва отказалась, настаивая на возврате полной суммы долга.
- Россия может перепродать украинский долг со скидкой каким-либо коллекторам вроде «фондов-стервятников» (vulture funds). Это возможно либо до начала судебного процесса, либо когда решение суда вступит в законную силу, но обычно не в середине процесса, отметил партнер международной юрфирмы Ashurst в Лондоне Сергей Островский.
- Россия и Украина могут договориться использовать долг в размере $3,075 млрд (плюс штрафные проценты) для взаимозачета долговых требований. Для этого Москва должна признать какое-либо долговое требование к ней со стороны Украины (например, требование о компенсации за присоединение Крыма).