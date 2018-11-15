Хакеры вписались в Росреестр

Сервис о владельцах квартир стал недоступным из-за DDoS-атаки

В работе электронных сервисов Росреестра произошел технический сбой. Служба отключила доступ к онлайн-выдаче выписок о правах собственности на недвижимость из-за DDoS-атаки. Издержки пользователей сервиса возросли в 60 раз

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Доступ к электронному сервису Росреестра, позволяющему получать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), частично закрыт. По данным специализированного портала «Реестры России», выписки перестали приходить десять дней назад. Сначала запросы можно было отправить, но ответ на них не приходил, позже сервис перестал открываться вовсе. Оператор горячей линии Росреестра сообщил корреспонденту РБК, что доступа к сервису нет по всей России из-за технического сбоя. Из-за невозможности запросить данные ЕГРН с сайта Росреестра временно удалили соответствующую страницу, уточнил оператор.

Что случилось с Росреестром?

В пресс-службе Росреестра РБК сообщили, что сервис предоставления сведений с помощью ключа доступа к ФГИС ЕГРН «временно отключен в связи с необходимостью устранения угроз, вызванных DDoS-атаками». На вопрос о времени атаки и ее последствиях в службе не ответили.

При DDoS-атаке хакеры перегружают сервер или сайт жертвы большим числом входящих запросов на него. Представитель «Ростелекома», на серверах которого размещены базы службы, заявил, что компания «не фиксировала никаких DDoS-атак на Росреестр». С чем могли быть связаны проблемы в работе сервисов, он не ответил. В «Ростелекоме» уточнили, что дата-центры компании работают в штатном режиме. Как пояснил источник на рынке информбезопасности, точной информацией о факте DDoS-атаки, ее масштабе и последствиях владеют либо сами сотрудники Росреестра, либо поставщики решения, которое используется для защиты сайта. Другие компании знать этого не могут.

В Росреестре говорят, что предпринимают меры для восстановления работы сервиса, ориентировочно он заработает снова в понедельник, 19 ноября.

«Атаки на государственные информационные ресурсы, к сожалению, довольно распространенное явление. Причина этому — увеличение числа предоставляемых онлайн-услуг и количества обрабатываемых данных, которые можно украсть и использовать в мошеннических целях, — говорит директор по развитию продуктов Attack Killer (ГК InfoWatch) Михаил Бубнов. — Последствия таких атак напрямую зависят от целей злоумышленников. Речь может идти о незначительном уроне из-за недолгого простоя сайта. Однако DDoS-атаки — зачастую маскировка для кражи данных, которая может иметь более значимые последствия».

Причиной сбоя стали сайты-посредники, которые с помощью программ-роботов автоматически выгружают выписки из Росреестра, считает гендиректор компании «Практика успеха» (разработчика платформы SmartDeal) Алексей Макаров. Сайт службы просто не выдержал количества запросов, полагает эксперт. «Это доказывает и то, что сами сайты-посредники также недоступны», — говорит Макаров. При этом сервисы, интегрированные с Росреестром напрямую и получающие выписки по отдельному каналу, продолжают работать. К таким, например, относятся «ДомКлик», SmartDeal, СПАРК.

Насколько сбой критичен для пользователей?

Пользователи Росреестра все еще могут получить сведения о реестре недвижимости, но сделать это стало сложнее и дороже. Получение сведений с помощью ключа доступа к реестру позволяет узнать собственников недвижимости в течение нескольких часов, при этом пользователи получают доступ к этому сервису, авансом оплачивая пакет выписок. Стоимость одной выписки с помощью сервиса — от 48 коп. до 4 руб. в зависимости от купленного пакета.

Получение выписок без ключа Росреестра означает, что каждый документ нужно заказывать и оплачивать отдельно. Каждая выписка обойдется в 250 руб. Таким образом, издержки тех, кто заказывает сведения из реестра, выросли из-за отключения сервиса больше чем в 60 раз.

Запрос сведений из ЕГРН — самый популярный вид электронных услуг. Например, за январь—июнь 2018 года только Кадастровая палата по Москве (подразделение Росреестра) предоставила 2,5 млн выписок из ЕГРН в виде электронного документа, и это 91% от всех поступивших запросов. Если бы все эти выписки были заказаны с помощью ключа Росреестра, то принесли бы службе максимум 10 млн руб., а если через сервис, который работает сейчас, — 625 млн руб.

Больше всего пострадали от нового сбоя агентства недвижимости, которые продают квартиры на вторичном рынке. «Агентства пользуются сервисом Росреестра в ежедневном режиме, поток информации идет значительный. Без выписки из ЕГРН не проводится ни одна сделка с недвижимостью», — говорит директор по развитию группы компаний Active (в нее входят АН «Штаб квартир» и «Арендафон») Павел Пикалев, уточняя, что проверяется вся информация о собственнике объекта, обременениях и аресте до совершения сделки.

По словам управляющего партнера компании «Метриум» Марии Литинецкой, получение выписки из ЕГРН крайне важно для вторичного рынка жилой недвижимости, так как она позволяет проверить действительность права собственности продавца (или человека, который им представляется). «Кроме того, можно установить, когда эти права возникли, что важно с точки зрения налогообложения владельца, — говорит Литинецкая. — В любом случае это единственный официальный документ, который позволяет подтвердить связь физического лица с определенным объектом недвижимости».

По словам Литинецкой, из-за задержек в получении выписок о собственности вполне возможна приостановка сделок, если у покупателя есть подозрения, что квартира обременена какими-то обязательствами. «Бывают случаи, когда сделка срывается. Это неприятно как риелтору, который провел большую работу и не получил за нее оплату, так и клиенту, которому все нужно начинать с начала», — подтверждает Павел Пикалев.

Кого могут наказать за сбой в Росреестре?

Последний крупный сбой в работе Росреестра произошел минувшим летом из-за аварии в центре обработки данных «Ростелекома». К 31 августа в очереди скопилось более 180 тыс. заявлений, которые не смогла обработать служба. «Ростелеком» сообщил о возобновлении работы Росреестра в полном объеме 3 сентября.

В этот раз в пресс-службе заверили, что никакой очереди нет, поскольку сведения о собственниках недвижимости все-таки можно получить, используя другие сервисы. Кроме того, сейчас очередь и не может возникнуть, поскольку страница сервиса не доступна на сайте Росреестра.

Во время предыдущего сбоя министр экономического развития Максим Орешкин (Росреестр подконтролен Минэкономразвития) написал письмо вице-премьеру Максиму Акимову, в сфере контроля которого находится «Ростелеком». Орешкин пригрозил, что Росреестр применит штрафные санкции в отношении госоператора, который ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по госконтракту. Но после устранения проблем никаких штрафных санкций не последовало.