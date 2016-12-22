«Ростелеком» сообщил о возобновлении работы Росреестра в полном объеме

Предоставление услуг Росреестра возобновлено в полном объеме, последствия аварии устранены. Об этом говорится в сообщении «Ростелекома», поступившем в РБК.

С 3 сентября Росреестр в штатном режиме будет оказывать услуги по новым заявлениям, а также постепенно обрабатывать накопившиеся запросы. Планируется, что перевод на резервные мощности программных средств будет завершен в течение двух недель.

Технический сбой в программном обеспечении оборудования был зафиксирован 20 августа. Для предотвращения развития аварии «Ростелеком» предоставил дополнительные вычислительные мощности и ресурсы памяти. Для устранения последствий сбоя были активизированы все технические и организационные ресурсы, говорится в сообщении. 22 августа работоспособность инфраструктуры ЦОДа «Ростелекома» и прикладных сервисов была восстановлена.

Подчеркивается, что с момента аварии Росреестр не прекращал прием заявлений. С 27 августа заявления фиксировались и обрабатывались в Федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). С этого момента Росреестр принял более 900 тыс. заявлений.

РБК направил запросы в Росреестр и Минэкономразвития.

Как ранее писал РБК со ссылкой на письмо министра экономического развития Максима Орешкина, Росреестр не смог обработать более 180 тыс. заявлений из-за сбоя, вызванного аварией в центре обработки данных, арендуемом у «Ростелекома». В письме также говорилось, что Росреестр намерен оштрафовать «Ростелеком» за ненадлежащее исполнение обязанностей по госконтракту.