Что делать пострадавшим от сбоя в системах Росреестра

- «Закон возлагает на орган регистрации ответственность за ненадлежащее исполнение им своих полномочий — это может быть как ответственность за задержку в предоставлении информации, так и ответственность за несвоевременное внесение сведений в реестр», — поясняет заместитель гендиректора по правовым вопросам НЮС «Амулекс» Юлия Галуева.
- «Что касается шансов Росреестра взыскать компенсацию за сбой в своей работе у «Ростелекома» (оператор системы, Минэкономики уже пригрозило компании штрафами за сбой. — РБК), то здесь все будет зависеть как от условий контракта, так и от того, сможет ли оператор доказать отсутствие вины в случившемся, — отмечает руководитель коммерческой практики в юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. — Стоит учитывать, что в любых договорах прописываются условия, когда сторона не несет ответственности за неисполнение или недобросовестное исполнение обязательств, произошедшее не по ее вине (понятие непреодолимой силы, которое есть и в ГК РФ)».
Можно ли подать иск к Росреестру и потребовать компенсации
- «Многие граждане и юрлица могли понести потери из-за невозможности осуществить регистрационные действия. В этом случае подать иск можно к Росреестру, но взыскать компенсацию будет сложно, так как ведомство будет ссылаться на невозможность оказать услуги по не зависящим от него обстоятельствам», — отмечает Фролов.
- Убытки граждан и юридических лиц, возникшие в результате неисполнения Росреестром своих полномочий, подлежат возмещению в полном объеме за счет казны, напоминает Галуева. «Однако при этом придется доказывать размер этих убытков, обосновывая прямую причинно-следственную связь между возникшей просрочкой обработки конкретного запроса и негативными финансовыми последствиями для взыскателя, — продолжает собеседница РБК. — То есть в суд-то пострадавшие от сбоя обратиться могут, а вот перспективы рассмотрения будут зависеть от того, что они представят в качестве обоснования понесенных убытков».
- «Взыскание убытков с Росреестра будет возможно в том случае, если будет установлено, что авария, ставшая причиной сбоя в работе центра обработки данных, возникла не вследствие непреодолимой силы, а в результате виновных действий (умысла или неосторожности)», — добавляет специалист из коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Маргарита Захарова.
- «В этой ситуации у лиц появляется возможность взыскать убытки, но фактически их сложно доказать, — соглашается адвокат, эксперт по судебной защите Тарас Котосин. — Например, если нарушен срок исполнения обязательств со стороны государства по внесению сведений, нужно доказать реальный ущерб, то есть тот, который действительно наступил из-за данных действий (сорвалась сделка). Но в этой ситуации в большинстве сделок стороны просто подождут, когда Росреестр снова заработает. Даже по ипотечным сделкам банки пойдут навстречу потенциальным клиентам, а поданные уже документы рано или поздно пройдут регистрацию».
Что можно сделать прямо сейчас
- Если из-за сбоя у физического или юридического лица возникает ответственность перед третьими лицами (например, в сделке купли-продажи недвижимости и т.д.), то все равно нужно продолжить взаимодействие с Росреестром, советуют юристы. «Согласно официальным разъяснениям со стороны Росреестра сбой в работе привел к увеличению сроков предоставления государственных услуг Росреестром. В любом случае в данной ситуации у Росреестра отсутствуют основания для отказа в приеме документов для предоставления услуг (выдачи сведений или проведения государственной регистрации), — напоминает Захарова. — В соответствии с ч. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Таким образом, для избежания ответственности в связи со сбоем работы Росреестра лицу необходимо все же обратиться туда за получением необходимой услуги и получить официальный ответ о примерных сроках оказания данной услуги. О данных обстоятельствах необходимо в письменной форме уведомить контрагента. В таком случае будут предприняты все возможные действия для избежания нарушения условий обязательства, связанных с взаимодействием с Росреестром».
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Юрист компании «Легато» Данил Дрозд отмечает: «В деловом обороте исходят из того, что Росреестр, как правило, оказывает услуги своевременно, однако необходимо понимать, что полную бесперебойность работы системы обеспечить технически невозможно». «В этой связи при совершении сделок важно заранее просчитывать последствия наступления или ненаступления тех или иных событий, зависящих от третьих лиц. В частности, составляя договор, следует более предусмотрительно подходить к возможным нарушениям сроков. Произошедший инцидент позволяет предъявлять к Росреестру иски о возмещении убытков, но скорее всего, даже при удовлетворении иска реально понесенные убытки окажутся существенно больше, нежели присужденная сумма компенсации. Что касается уже заключенных договоров, стороны по обоюдному согласию могут изменить ранее оговоренные сроки с поправкой на произошедший сбой», — советует собеседник РБК.