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Боспор встал на пути к Крымскому мосту
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Газета
Боспор встал на пути к Крымскому мосту
Газета № 200 (2924) (1511) Общество, 14 ноя, 16:26
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Боспор встал на пути к Крымскому мосту
Проекту железной дороги на полуострове может потребоваться пересмотр
Усадьба времен Боспорского царства была найдена археологами при прокладке железной дороги к Крымскому мосту. Строители обещают сохранить ее и изучить возможность переноса дороги. Власти Крыма просят сделать на ее месте музей
Фото: Археологические открытия Alex Ermolin / Facebook

Царский эмпорий у железной дороги

Древнее поселение времен Боспорского царства Манитра, об обнаружении которого власти Крыма объявили на прошлой неделе, находится на пути спроектированного железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи, рассказала РБК заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк и подтвердил Сергей Внуков, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии, начальник комплексной экспедиции РАН, проводившей раскопки.

«Я знаю о найденной на прокладке железнодорожных путей сельской усадьбе, — сказала Лариса Опанасюк. — Мы проинформировали все заинтересованные структуры, высказали просьбу музеефицировать объект. Мы собираемся делать туристический маршрут, туда этот объект тоже мог бы войти. Как будет решено, пока сказать невозможно».

Сельская усадьба, обладающая исторической и экспозиционной ценностью, была обнаружена на прокладке подъездных железнодорожных путей к Крымскому мосту, добавил Сергей Внуков.

Фото: Археологические открытия Alex Ermolin / Facebook

«Усадьбу открыли в конце августа, в сентябре начались раскопки. Не каждый памятник, который находится на трассе строительства, имеет смысл сохранять, потому что большинство памятников рядовые. По результатам разведки сперва не было возможности определить, насколько усадьба интересна. Выяснилось только при раскопках, что она представляет историческую и экспозиционную ценность», — сказал собеседник РБК.

Фото: Археологические открытия Alex Ermolin / Facebook

В течение двух лет, по его данным, при прокладке железной дороги дважды были обнаружены ценные памятники. В случае с малокаменным мостом XVIII–XIX веков часть трассы была изменена.

«Сейчас вопрос о переносе трассы еще решается. Это связано со строителями моста и финансами», — сказал Внуков.

Что нашли археологи

Из спутниковых снимков и сделанных с дронов фотографий, опубликованных сотрудником Института археологии РАН Семеном Ермолиным на странице «Археологические открытия Alex Ermolin» в Facebook, следует, что объект расположен на месте разведок по трассе железнодорожного полотна юго-западнее поселка Октябрьское. Это эмпорий (торговое поселение) IV века до н.э. со стеной, башней, жилой и хозяйственной застройкой. Его площадь составляет около 5 тыс. кв. м. Восточнее поселения был обнаружен некрополь, рассказывал «Российской газете» глава Госкомитета охраны культурного наследия РК Сергей Ефимов.

Некачественные изыскания

Рабочую документацию на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту разрабатывал «Ленпромтранспроект», который также выполняет работы по осуществлению авторского надзора за строительством объекта.

22 декабря 2017 года Минтранс сообщал, что проект строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны полуострова будет скорректирован. Однако это не отразится на сроках исполнения контракта, уверяло тогда ведомство. Необходимость корректировки вызвана некачественными инженерными изысканиями, проведенными в 2015 году одним из субподрядчиков «Ленпромтранспроекта». Дополнительную потребность проекта в финансировании из-за некачественных инженерно-геологических изысканий Минтранс ранее оценивал в 2,9 млрд руб.

Железнодорожный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи будет представлять собой двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Заказчик проекта — Росжелдор, подрядчик — «Стройгазмонтаж». Стоимость работ составляет 16,95 млрд руб. Строительство подхода должно завершиться до декабря 2019 года.

Фото: Археологические открытия Alex Ermolin / Facebook

«Решение о необходимости корректировки проекта принимает заказчик проекта строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту. На данный момент у нас нет решения от заказчика о необходимости корректировки», — сообщил РБК представитель «Ленпромтранспроекта».

В «Крымских железных дорогах» РБК также сказали, что «на настоящий момент официальной информации о необходимости переноса железнодорожных подходов или изменения сроков сдачи строительства из-за обнаруженного древнего поселения Манитра не поступало».

Видео: РБК

В Минтрансе переадресовали вопрос в инфоцентр «Крымский мост». Там РБК сказали, что исследования на участке, где была обнаружена древняя усадьба, продолжаются. «Археологический объект будет сохранен, как и все уникальные артефакты, найденные в период проектирования и строительства Крымского моста и подходов к нему. Говорить о возможных проектных изменениях преждевременно, это предстоит изучить. В любом случае это не повлечет значительных корректировок и на сроках сдачи объекта не отразится», — сообщили РБК в инфоцентре.

Раскопки на трассе в Петербург

14 ноября глава «Автодора» Сергей Кельбах сообщил, что из-за археологических находок открытие трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург перенесли с весны 2019 года на осень. По его словам, археологи разрешили продолжить строительство буквально несколько дней назад. «Мы попали уже в зимний сезон. Поэтому весной мы не сдадим, прорабатываем сейчас подписание допсоглашения с концессионером с вводом в эксплуатацию в сентябре 2019 года», — сказал Кельбах.

5 октября рабочие обнаружили древнерусское поселение при прокладке трассы М-11, писал «РБК Санкт-Петербург». Предметы раннего железного века были найдены у поселка Войскорово (недалеко от Санкт-Петербурга), на 663-м километре строящейся трассы. Из-за находок строительство участка приостановили, чтобы историки смогли исследовать объект.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность магистрали — 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов. Концессионер участка, где найдены захоронения, — «Магистраль двух столиц» (консорциум ВТБ и Vinci).

Авторы: Мария Кокорева, Екатерина Костина, Илья Калашников.
При участии: Валерия Комарова.
Теги: Керчь , Крымский мост
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