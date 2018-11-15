Сбербанку разрешат ипотечные риски

ЦБ намерен пересмотреть ограничения по жилищным кредитам

ЦБ ослабит ограничения по выдаче ипотеки со взносом до 20% для банков, оценивающих кредитные риски на основе внутренних рейтингов. На льготу претендует только Сбербанк, она позволит ему в отличие от конкурентов не повышать ставки

Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

ЦБ разрабатывает нормативный акт, касающийся особого применения ограничений по ипотеке с низким первоначальным взносом (менее 20% от суммы кредита) для банков, использующих подход к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР), рассказали РБК в пресс-службе регулятора.

Его необходимость связана с тем, что во внутренних рейтинговых моделях банков риски, заложенные в надбавках регулятора, могут быть уже частично учтены, отмечают в ЦБ. Единственный российский банк, которому ЦБ год назад разрешил перейти на ПВР, — Сбербанк.

Поблажка для чувствительных заемщиков

В октябре ЦБ, опасаясь за качество банковского ипотечного портфеля, принял решение поднять со 150 до 200% коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, выданным после 1 января 2019 года. Повышение коэффициентов, влияющих на размер создаваемых банками резервов, делает для них выдачу подобных кредитов невыгодной.

В Сбербанке на ипотеку с низким первоначальным взносом пришлось 36% всех выдач на текущий момент. Крупнейший госбанк выступает за снижение требований со стороны ЦБ в части регулирования этих кредитов и ведет с регулятором переговоры, говорил журналистам 13 ноября глава Сбербанка Герман Греф.

Статистика госбанка говорит о том, что уровень просрочки не зависит от размера первоначального взноса. Категория заемщиков, берущих ипотеку с низким первым взносом, по уровню просрочки находится в одном ряду с остальными, указал глава Сбербанка. По его словам, ипотеку с низким первоначальным взносом берет очень чувствительная категория, которая не может набрать 20% на первоначальный взнос, — это молодые люди. Но зачастую они рассчитываются по кредиту быстрее, чем другие категории. «Я сам, много лет скитавшийся по общежитиям, по съемным квартирам, знаю, что это такое», — добавил Греф.

Если ЦБ не смягчит требования к банкам по выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом, Сбербанку из-за регуляторных надбавок придется либо существенно повысить ставки, либо закрыть этот продукт, резюмировал глава госбанка.

Банк России пояснил, что менять решение о повышении коэффициентов для подобной ипотеки он не будет. Но интересы банков, использующих ПВР, могут быть учтены через специальный нормативный акт, который будет касаться не только ипотеки, но и вообще любых активов банка, которые являются источником системных рисков, к примеру, если такие активы способствуют перегреву рынка кредитования, подчеркнули в ЦБ.

Что такое ПВР, или «продвинутый подход» Механизм «продвинутого подхода» (предусмотрен стандартом «Базель II») заключается в том, чтобы оценивать кредитный риск ретроспективно за много лет на основании накопленной в банке статистики по обслуживанию выданных кредитов, построить на основе этого анализа модель и начислять резервы на возможные потери по ссудам, исходя из рисков, которые рассчитывает эта модель. «Продвинутый подход» позволяет более точно оценивать риски конкретного банка и сэкономить на резервах, высвободив капитал. Сейчас российские банки используют другой подход — «упрощенный стандартизированный», когда риски и необходимые значения резервов определяются документами регулятора.

Аргументы «за» и «против»

Есть аргументы «за», и есть аргументы «против» предлагаемых ЦБ послаблений для банков, использующих ПВР, говорит старший директор Fitch Александр Данилов. Основной аргумент «за» — относительно невысокий срок ипотеки в России. Это означает, что даже кредиты с небольшим первоначальным взносом с учетом их быстрой амортизации достаточно хорошо покрываются залоговой стоимостью квартиры, отмечает эксперт. Аргумент «против» заключается в том, что внутренние модели банков, скорее всего, основываются на исторически невысоких уровнях потерь по ипотеке, потому что в России пока не было продолжительного стресса со значительным падением цен на недвижимость, предупреждает Данилов. «Но где гарантия, что такого не произойдет в будущем?» — спрашивает он. «Если взвесить оба аргумента, мне кажется, лучше не рисковать и руководствоваться народной мудростью «тише едешь, дальше будешь», — заключил эксперт.

Поскольку ​в настоящее время полноценный ПВР, согласованный с ЦБ, есть всего лишь у одного банка, то этот банк вновь оказывается в «привилегированном» положении, напоминает старший менеджер департамента управления рисками компании «Делойт СНГ» Сергей Гришунин. ​Это усугубит существующую в российской банковской системе проблему концентрации банковской деятельности в небольшом количестве, как правило, государственных банков, указывает он.

В случае принятия нормативного акта ЦБ регуляторная нагрузка на банк с разрешенной системой ПВР будет ниже, чем на остальные банки. «Мы ожидаем, что доля банка с разрешенной системой ПВР (Сбербанка. — РБК) в секторе ипотеки будет расти и, наоборот, остальные банки будут терять ипотечных заемщиков, а некоторые из них будут вынуждены рассматривать тяжелую дилемму — отказывать заемщикам с высокой долговой нагрузкой в ипотеке либо подвергать себя рискам нарушения нормативов», — резюмирует Гришунин.

Что касается ужесточения конкуренции, то использование «продвину​того подхода» будет одним из факторов конкурентного преимущества банка наряду с запасом ликвидности у других крупных банков с большим количеством депозитов и клиентских счетов, согласен старший менеджер группы управления финансовыми рисками КПМГ Петр Замисный. В то же время «продвинутый подход» ​изначально учитывает и закладывает в оценку уровня рисков макроэкономические факторы, которые могут повлиять на капитал банка, отмечает эксперт. То есть при выполнении еще и дополнительно стандартизированных требований регулятора на капитал банка, где внедрен ПВР, будет идти лишняя нагрузка, указывает он.

Наличие нормативного акта, предполагающего послабления в части выполнения регуляторных требований ЦБ по оценке системных рисков, сможет подтолкнуть другие банки к разработке и согласованию с регулятором ПВР, допускает Гришунин.

Количество банков, которым ЦБ позволяет использовать «продвинутый подход» (после валидации регулятором модели), невелико. Это банки с активами не менее 500 млрд руб. на момент подачи заявки. По данным ренкинга банков «Интерфакс-100», по итогам трех​ кварталов 2018 года таких насчитывалось 18. На данный момент известно еще как минимум о двух кандидатах, намеренных использовать ПВР-подход и подавших заявки, — это Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк.​​​