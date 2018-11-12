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Бензин обтекает ограничения
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Газета
Бензин обтекает ограничения
Газета № 197 (2921) (1211) Бизнес, 09 ноя, 08:00
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Бензин обтекает ограничения
По Крымскому мосту начали транспортировку топлива для АЗС
По Крымскому мосту начали возить автомобильное топливо на полуостров, сообщили РБК несколько трейдеров. Это может снизить цены на местных АЗС, которые ФАС называла завышенными
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Дизель с материка

С начала октября бензовозы начали доставлять топливо по Крымскому мосту на полуостров. Об этом РБК рассказали трейдеры, поставляющие его в Крым, и топ-менеджер местной сети АЗС.

В ночь на 1 октября по Крымскому мосту открыли движение для большегрузов, которым ранее был запрещен въезд, но тогда провоза нефтепродуктов это не коснулось из-за проблем с инфраструктурой — не были готовы стационарные досмотровые комплексы со стороны Крыма, сообщали источники РБК. Поэтому топливо на полуостров по-прежнему ввозилось через грузовую паромную линию порта Кавказ — Керчь. В четверг, 8 ноября, гендиректор государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» Алексей Волков сообщил, что сейчас опасные грузы (к ним относятся нефтепродукты) не идут через эту паромную переправу.

Министр транспорта Евгений Дитрих 2 октября сказал, что движение бензовозов по Крымскому мосту откроется только через полтора-два месяца. 8 ноября представитель федерального Минтранса отказался от комментариев, в Минтрансе Крыма пока не ответили на запрос РБК.

Заместитель директора компании «Олегор РК» Олег Карпаев (поставляет топливо в Крым) сообщил РБК, что бензовозы с дизельным и печным топливом пропускают по Крымскому мосту практически с момента открытия грузового движения — со 2–3 октября. «Что касается бензина, для его перевозки необходимы спецразрешения, так как он считается опасным грузом. Перед въездом на мост проводятся проверки, в ходе которых открывают секции бензовозов и смотрят, какой вид топлива они перевозят. Цистерны с бензином разворачивают, за перевозку таких грузов могут оштрафовать», — сказал он.​

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Информацию о провозе в Крым дизтоплива по мосту РБК подтвердил и топ-менеджер одной из местных сетей. По его словам, участники рынка уже обратились в Ространснадзор за разрешениями на провоз бензина на полуостров, но пока никто их не получил. Впрочем, источник в профильном дорожном ведомстве сказал РБК, что бензовозы с бензином и дизелем едут по мосту с начала октября. Дорожники согласовывают заявки, межрегиональные отделения Ространснадзора на их основании выдают перевозчикам спецразрешения, добавил он.

«После получения оператором дороги заключения о соответствии (ЗОС) Ространснадзор начнет в установленном порядке осуществлять выдачу разрешений на проезд транспорта с опасными грузами. В свою очередь, перевозчик обязан будет выполнять требования, установленные законодательством», — сообщили РБК в пресс-службе Ространснадзора. На дополнительные вопросы представитель ведомства не ответил.

По участку дороги через Крымский мост разрешен проезд всех транспортных средств, согласно действующему в России нормативно-правовому законодательству, заявила представитель ФКУ «Упрдор «Тамань» (оператор автодорожной части Крымского моста) Алина Черноиванова. Но она не стала комментировать, разрешено ли провозить бензин по Крымскому мосту.

Бензин на свой страх и риск

Один из трейдеров, поставляющих топливо в Крым, подтверждает, что помимо дизеля на полуостров по мосту уже ввозят и бензин. «Бензовозы ездят на свой страх и риск. Никаких спецразрешений на перевозку бензина или дизеля никому не выдавали, но и запретов тоже нет. Также отсутствуют запрещающие проезд бензовозов знаки, за игнорирование которых водители рискуют лишиться прав», — пояснил собеседник РБК.

Главной проблемой провоза бензина собеседник РБК назвал отсутствие маршрутных разрешений от МЧС Крыма, где зарегистрированы бензовозы. «МЧС не согласовывают маршрут провоза топлива через Крымский мост. Любой сотрудник ГИБДД вправе остановить транспорт и потребовать такое разрешение. При его отсутствии водителя положено штрафовать, а бензовоз разворачивать», — отмечает собеседник. По его словам, основная трудность с получением таких разрешений в том, что силовики опасаются террористических угроз. РБК направил запрос в МЧС.

Запрет на провоз бензина по Крымскому мосту может быть вызван его легкой воспламеняемостью, сказал РБК заведующий кафедрой технологий переработки нефти РГУ нефти и газа им. Губкина Владимир Капустин. «Температура кипения дизельного топлива колеблется от 180 до 350 градусов Цельсия. Для бензина 180 градусов — уже предельная температура кипения», — объясняет эксперт. По его словам, при утечках топлива бензовоз может взорваться, а грузовики, перевозящие дизель, в такой же ситуации остаются в безопасности. Поэтому он считает оправданным, что бензин относят к классу опасных грузов, на провоз которых требуется специальное разрешение.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Топливо подешевеет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ждет снижения цен на топливо в Крыму, после того как начнутся поставки бензовозами по автодороге и цистернами по железной дороге по Крымскому мосту, говорил 16 октября замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

ФАС еще весной 2018 года возбудила дело против трейдеров, которые поставляют топливо в Крым, — их обвинили в завышении цен. «Мы обсуждали несколько вариантов, как можно повлиять на расходы компаний, которые работают в Крыму. В том числе как снизить тарифы на транспортировку по территории Крыма железнодорожным транспортом, что изменится после того, как заработают перевозки по Крымскому мосту — и по железной дороге, и бензовозами», — говорил Голомолзин. По его словам, цель ФАС — довести стоимость бензина на полуострове до уровня цен в Краснодарском крае (снизить на 3–5 руб.) после полноценного запуска движения по Крымскому мосту.​ ​По данным Крымстата, стоимость литра бензина АИ-92 в Симферополе 6 ноября составила 46,99 руб., дизтоплива — 50,5 руб. При этом средняя цена бензина АИ-92 в России, по данным ЦДУ ТЭК, составила 41,69 руб., дизтоплива — 45,35 руб.

Крупные российские нефтяные компании не владеют заправками в Крыму и не поставляют туда топливо, опасаясь попасть под западные санкции, отмечает генеральный директор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. По его словам, трейдеры, поставляющие топливо на полуостров, вынуждены продавать его дороже, чтобы окупить свои затраты на закупку, перевозку и другие риски. Еще одной причиной высоких цен в Крыму он называет нехватку бензина и дизеля на материке, а также ограниченное количество путей его завоза. «Цены на топливо могут снизиться по сравнению с текущими, если объемы его завоза через Крымский мост вырастут: текущего объема пока недостаточно», — отметил он.

Авторы: Людмила Подобедова, Валерия Комарова.
Теги: бензин , дизельное топливо , Крым , Крымский мост , бензовозы , цены на бензин
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