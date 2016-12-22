ФАС возбудила дело против розничных поставщиков бензина в Крым

Десять крымских компаний, которые занимаются розничными поставками на рынок полуострова бензина и дизельного топлива, заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против десяти компаний, которые занимаются розничными поставками нефтепродуктов в Крым. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«Десять компаний, а именно: ООО «РУАНТ», ООО «Консонанс», ООО «Фирма ТЭС», ООО «Кедр», ООО «Брокерский альянс независимых трейдеров», ООО «Дартс», ООО «Топливная компания Карат», ООО «Продукт-инвест», ООО «КД-ойл» и ООО «Синергия Ойл Групп» подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении службы.

Против компаний возбудили дело по признакам нарушения ч. 4 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов).

Антимонопольное ведомство изучило розничный рынок автомобильных бензинов и дизельного топлива в Крыму и пришло к выводу, что «нефтепродукты перепродаются между компаниями несколько раз до того, как поступают на автозаправочные станции». ​

Сделки по перепродаже товара между компаниями имеют также признаки согласованных действий между хозяйствующими субъектами, которые приводят к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов в Крыму и позволяют компаниям «оказывать существенное влияние на розничную цену реализации», указывает ФАС.