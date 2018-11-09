Нелегкая судьба тяжелого вертолета

Глава авиакластера «Ростеха» рассказал о судьбе контракта с Китаем по AHL

В «Ростехе» назвали новые сроки подписания контракта с Китаем по тяжелому вертолету AHL, ранее анонсированного на ноябрь. В «Вертолетах России» сообщили, что не урегулированы «вопросы финансового и организационного характера»

Анатолий Сердюков (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Когда Россия и Китай подпишут контракт

Россия и Китай подпишут контракт по тяжелому вертолету AHL (Advanced Heavy Lift) до конца 2018 года, заявил РБК индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков во время своего визита на международный авиакосмический салон в китайском Чжухае.

За четыре года по проекту AHL было проведено 24 раунда контрактных переговоров, по итогам которых стороны подписали все тексты субконтрактов по техпроекту, разработке трансмиссии, рулевого винта, противообледенительной системы, подтверждению межремонтного ресурса, а также технические приложения к ним. В ходе переговоров в сентябре этого года в Куньмине «Вертолеты России» и Avicopter договорились в кратчайшие сроки согласовать оставшиеся нерешенные вопросы, подчеркнул Сердюков.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько заявлял, что контракт будет подписан 7 ноября. Он анонсировал подписание генконтракта в ходе 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Межправительственное соглашение о создании AHL было подписано еще в 2016 году в Пекине в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Объем инвестиций России и Китая в проект и его стоимость не раскрывались.

Кто и где будет производить вертолет

Головной разработчик AHL — китайская компания Aviation Industry Corporation of China (AVIC). «Верт​олеты России» отвечают за разработку технического ​предложения на вертолет, трансмиссии, рулевого винта и элементов противообледенительной системы. Двигатель для AHL производит украинская компания «Мотор Сич» на базе двигателя Д-136, которым оснащается крупнейший в мире серийный вертолет — российский Ми-26.

«Вертолет будет производиться в Китае. Поскольку китайская сторона является головным разработчиком проекта и полностью его финансирует, в их компетенции находится поиск площадки для сборочного производства. Определенно, оно будет организовано на территории КНР», — уточнил Сердюков.

Украинское предприятие, по его словам, также продолжит участие в проекте. «Насколько мне известно, китайскую сторону устраивают двигатели, которые предлагает «Мотор Сич», и искать им альтернативу пока не планируется. В качестве альтернативы мы будем готовы предложить турбовальный двигатель собственной разработки. В частности, это может быть ПД-12В, который Объединенная двигателестроительная корпорация создает на базе газогенератора ПД-14».

Глава авиакластера «Ростеха» также уточнил, что по условиям межправительственного соглашения по проекту полномочиями по сертификации, продвижению и поставкам AHL наделили китайскую сторону.

«Поэтому определять производственные планы, а также географию поставок будут они. Определенно, первыми заказчиками вертолета станут национальные перевозчики и госструктуры. Поскольку воздушные суда такого типа востребованы в Китае, этот рынок будет приоритетным, однако в дальнейшем не исключены поставки за рубеж», — рассказал Сердюков.

Макет тяжелого вертолета нового поколения AHL (Фото: mil.huanqiu.com)

Почему отложили подписание контракта

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский во время пресс-конференции 6 ноября в Чжухае, отвечая на вопрос РБК о перспективах контракта по AHL, сказал, что до сих пор не урегулированы «вопросы финансового и организационного характера». Более подробно Богинский говорить отказался, сославшись на обязательства сторон в рамках продолжающихся переговоров, однако подчеркнул, что техническая сторона контракта полностью согласована. Позднее в холдинге заверили РБК, что все финансовые вопросы также согласованы.

Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, настаивает, что еще не все технические параметры AHL согласованы сторонами, основной предмет дискуссий заключается в требовании китайской стороны о передаче ей российских технологий. «Чего мы, конечно, делать не будем», — подчеркнул собеседник.

Как Украина участвует в проекте

Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, обратил внимание, что на стенде «Мотор Сич» в Чжухае в этом году, в отличие от прошлого, продукцию предприятия представляли почти исключительно китайские специалисты. В мае президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев рассказывал, что из-за санкций, введенных Украиной в отношении России, объемы производства предприятия упали на 40%, а его ключевым партнером стал Китай.

В сентябре 2017 года после продажи акций «Мотор Сич» инвесторам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd, Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «подготовка к диверсии». По версии спецслужбы, иностранный инвестор в результате сделок с «Мотор Сич» получил контрольный пакет акций стратегического предприятия. 23 апреля сотрудники СБУ пришли с обыском в офис компании «Мотор Сич».

В интервью РБК Богуслаев не стал комментировать продажу акций китайским инвесторам, но опроверг перенос производства из Запорожья в Китай. «Сегодня на заводе у нас присутствуют всего 26 китайцев. Они пытаются изучать двигатель МС-500, он их очень интересует. Для китайцев модификация двигателя называется МС-500В-02С, — рассказывал Богуслаев. — Речь идет о рынке Китая. Завод строим не мы, а китайцы. Сейчас они хотят купить стенды под этот двигатель МС-500В-02C. Они строят самолеты для других компаний. Под эти самолеты хотят собирать двигатели».