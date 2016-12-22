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Приходько назвал срок подписания договора с Китаем по тяжелому вертолету
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Приходько назвал срок подписания договора с Китаем по тяжелому вертолету
Политика, 00:38
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Приходько назвал срок подписания договора с Китаем по тяжелому вертолету

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько заявил, что Россия и Китай подпишут контракт по созданию тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lift) 7 ноября, передает ТАСС.

«Подписание генконтракта и всех субконтрактов запланировано в ходе 23-й регулярной встречи глав правительств России и Китая 7 ноября», — сказал он.

​По его словам, контракт будет подписан между российским холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех») и китайской компанией Avicopter. Приходько отметил, что две компании с мая 2014 года по октябрь 2018 года провели 24 раунда переговоров.

В 2016 году в Пекине было подписано межправительственное соглашение со создании вертолета нового поколение AHL. Головным его разработчиком является китайская компания Aviation Industry Corporation of China (AVIC). При этом «Вертолеты России» отвечают за разработку технического предложения на вертолет, трансмиссии, рулевого винта и элементов противообледенительной системы. Двигатель для AHL производит украинская компания «Мтор Сич».

Китай заявил о 99% готовности соглашения с Россией по тяжелому вертолету
Политика

«Ростех» анонсировал контракт с Китаем по созданию вертолета на базе Ми-26 в июне-июле 2018 года. Однако в конце июля глава авиакоастера госкорпорации Анатолий Сердюков рассказал в интервью РБК, что переговоры по контракту продолжаются, так как он является «сложным». При этом в конце апреля 2017 года в Китае заявили, что контракт готов на 99%. Отмечалось, что договор предполагает создание более 200 вертолетов для китайской армии.

Теги: «Вертолеты России» , Китай
Главное
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