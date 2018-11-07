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Рыболовлеву испортили игру
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Газета
Рыболовлеву испортили игру
Газета № 194 (2918) (0711) Общество, 06 ноя, 20:48
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Рыболовлеву испортили игру
Российский миллиардер дал показания в Монако
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев во вторник дал показания следственным органам Монако. Издание Le Monde сообщило о его помещении под стражу, пояснив, что речь идет о деле, открытом по фактам «коррупции и торговли влиянием»
Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Российский миллиардер, президент и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев вечером 6 ноября был помещен под стражу по запросу прокуратуры Монако, сообщила газета Le Monde. По ее данным, в апартаментах Рыболовлева в жилом комплексе La Belle Epoque в Монте-Карло прошли обыски.

Издание уточняет, что расследование в отношении миллиардера открыто по фактам «коррупции и торговли влиянием».

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Общество

«В первой половине дня во вторник, 6 ноября, Рыболовлев явился на допрос, на который был вызван некоторое время назад, и до сих пор находится в отделении», — заявил вечером 6 ноября РБК источник, знакомый с обстоятельствами дела. Он уточнил, что Рыболовлева вызвали на допрос по просьбе судебного следователя, а не прокуратуры. По законодательству Монако, задержанный может находиться под стражей без предъявления обвинения до 24 часов, с санкции судьи или прокурора этот срок может быть продлен до 48 часов.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия, о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках, и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева», — заявили РБК адвокаты Рыболовлева Эрве Темим и Тома Джаккарди.

«Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — подчеркнули защитники миллиардера.

Генконсульство России в Марселе не в курсе задержания Рыболовлева, сообщил РБК представитель дипломатического учреждения. «Не получали такой информации», — сказали в генконсульстве. РБК обратился за комментарием к пресс-атташе посольства России во Франции Сергею Паринову.

Рыболовлев был задержан во вторник утром, как утверждает Le Monde, в рамках этого дела были задержаны еще несколько человек.

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Le Monde напоминает, что в сентябре 2017 года свой пост покинул министр юстиции Монако (глава Департамента юридических услуг) Филипп Нармино — после того как газета опубликовала статью о дружеских отношениях Нармино и Рыболовлева. СМИ писали, что миллиардер пытался воздействовать на полицию Монако и следственные органы, чтобы повлиять на его судебную тяжбу со швейцарским предпринимателем, арт-дилером Ивом Бувье.

Рыболовлев обвинял Бувье в необоснованно завышенных ценах на несколько приобретенных им десятков картин; российский предприниматель оценивал свой ущерб в сумму около €1 млрд. Бувье, в свою очередь, заявлял о «сговоре» Рыболовлева с юстицией Монако.

В декабре прошлого года Дмитрий Рыболовлев заявлял, что следователи княжества незаконно извлекли данные из телефона его адвоката, допустив грубое нарушение профессиональной тайны.

Дмитрий Рыболовлев — бывший совладелец «Уралкалия», в мировом рейтинге миллиардеров по версии журнала Forbes занимает 242-е место, 18-е место среди российских миллиардеров; его состояние оценивается в $6,8 млрд.

В 2015 и 2017 годах Рыболовлев уже вызывался на длительные допросы в полиции Монако по делу Бювье. Ему не предъявлялось обвинение, через несколько часов бизнесмена отпускали.

Авторы: Маргарита Девяткина, Тимофей Дзядко, Валерий Романов.
При участии: Евгений Пудовкин.
Теги: Дмитрий Рыболовлев , Монако , ФК «Монако»
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