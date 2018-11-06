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Издевательства вошли в общественное сознание
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Издевательства вошли в общественное сознание
Газета № 193 (2917) (0611) Политика, 04 ноя, 12:52
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Издевательства вошли в общественное сознание
Левада-центр изучил отношение россиян к пыткам в колониях
Почти 70% россиян впервые услышали от социологов Левада-центра про пытки в ярославской колонии. В то же время 33% в целом считают практику издевательств над заключенными распространенной, и еще 40% признают отдельные случаи пыток
Исправительная колония №1 в Ярославле (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

Не слышали, но признают пытки

Социологи Левада-центра исследовали отношение россиян к пыткам в колониях. Поводом к всероссийскому опросу послужил скандал вокруг Ярославской колонии №1, где издевательства над заключенным были зафиксированы на видеорегистраторы сотрудников ФСИН.

Согласно опросу, большинство россиян (69%) в первый раз услышали о пытках в ярославской колонии, еще 23% что-то слышали, но не знают сути, и только 7% в курсе ситуации.

Треть респондентов (33%) считают пытки заключенных распространенной практикой, еще 40% допускают наличие отдельных нарушений. Меньшинство же (6%) убеждено в отсутствии пыток. Пятая часть опрошенных (21%) затрудняются с ответом.

Большинство респондентов (57%) считают издевательства и избиения заключенных недопустимыми ни при каких обстоятельствах. Более четверти (28%) допускают применение силы в некоторых случаях. Меньшинство (7%) согласны с тем, что заключенные не вправе рассчитывать на нормальное отношение к себе.

В июле адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова передала «Новой газете» видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии №1. В ролике, датированном 2017 годом, несколько сотрудников ФСИН избивали заключенного дубинками и кулаками и обливали водой из ведра. Задолго до публикации ролика побои были зафиксированы адвокатом Макарова в протоколе по итогам осмотра, но силовики отказались возбуждать уголовное дело.

После публикации ролика во ФСИН началась служебная проверка, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с пытками, по которому арестовали более десяти человек.

23 августа «Новая газета» обнародовала очередные свидетельства пыток в ярославской ИК-1: в одном из роликов, предположительно, сделанном в конце 2016 года, сотрудники той же колонии, стоящие вдоль стены, бьют заключенных, которых прогоняют по коридору. СК после этой публикации возбудил еще одно уголовное дело.

В сентябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила законодательно закрепить понятие «пытки» и ужесточить ответственность за подобные преступления.

Макаров в начале октября досрочно вышел на свободу после того, как ему на два месяца сократили срок по закону, засчитывающему один день содержания под стражей до вынесения приговора за полтора дня в колонии.

Опрос проведен 18–24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Неприятие насилия

Социолог Левада-центра Денис Волков делает вывод о слабой информированности россиян насчет пыток в колониях даже после резонансной ситуации в ярославской ИК. «Мне кажется, все дело в том, что массовый человек далек от повестки качественных СМИ, — рассуждает эксперт. — Нам часто кажется, что все об этом говорят и все об этом знают, а на самом деле эффект от таких историй остается ограниченным​».​

У россиян есть понимание, что пытки в колониях — явление распространенное, но большая часть респондентов готовы списать это на отдельные нарушения, замечает Волков. «Это формула — «вообще нельзя, но в отдельных случаях можно». Неприятие насилия есть, но есть и склонность на существующее насилие закрыть глаза. Почти треть опрошенных готовы так или иначе оправдать насилие, хотя откровенно людоедские мнения, действительно, в меньшинстве», — заключает собеседник РБК.

«Пытки — это очень узкая тема, и ожидать, что превалирующее большинство будет в курсе, неправильно. Это не та тема, которая беспокоит абсолютно всех. Многие люди просто закрываются от этой информации, потому что она травматична. Так что треть осведомленных о произошедшем в ярославской колонии — это очень внушительная цифра», — сказала РБК Асмик Новикова, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт».

По мнению Новиковой, «наше общество пока демонстрирует высокий уровень толерантности к насилию и пыткам», при этом отдельные конкретные случаи насилия «у большинства вызывают оторопь».

Координатор проектов правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов связывает высокий процент тех, кто вообще не слышал про ярославскую колонию, с тем, что о пытках в колониях мало говорят в эфире федеральных телеканалов и эта проблема далека от обычного человека, не сталкивающегося с системой ФСИН. «К тому же закрытость системы ФСИН дает свои плоды. Сейчас должного общественного контроля в местах лишения свободы нет. Все это приводит к тому, что о таких фактах становится известно либо по каким-то обрывочным данным от общественных организаций, либо когда происходит большое ЧП», — говорит он.

РБК отправил запрос во ФСИН с просьбой прокомментировать итоги опроса социологов.

Авторы: Владимир Дергачев, Маргарита Алехина.
Теги: пытки в тюрьмах , Левада-центр , Опрос , заключенные , «Новая газета» , исправительная колония , ФСИН ...
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