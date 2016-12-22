Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила законодательно закрепить понятие «пытки» и ужесточить ответственность за подобные преступления. Об этом она рассказала агентству ТАСС.

«Я думаю, что запрос общества о закреплении понятия пыток в российском законодательстве имеет право на существование, изучение и возможное включение в законодательство», — сказала она.

Москалькова отметила, что расследование случаев применения насилия в отношении осужденных началось только после того, как в СМИ появились кадры пыток в ярославской колонии. Ранее омбудсмен Ярославской области направлял запросы в прокуратуру по поводу пыток в ИК-1 в Ярославле, однако следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела.

В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой люди в камуфляже избивают заключенного ИК-1. После этого областное управление Федеральной службы исполнения наказаний начало внутреннюю проверку. Затем следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В отношении руководства управления ФСИН по Ярославской области начали отдельную проверку.

В связи с пытками в ярославской колонии Москалькова рассказала РБК, что обратилась в СКР и попросила проинформировать ее о результатах проверки «как можно в более короткие сроки». Ситуацией заинтересовался и Комитет против пыток при ООН.