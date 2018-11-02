Вице-премьер бросил соратника на свалку

Бывший заместитель Алексея Гордеева станет куратором мусорной индустрии в Минприроды

Соратник вице-премьера Алексея Гордеева, экс-замминистра сельского хозяйства Владимир Логинов, может стать куратором мусорной индустрии в Минприроды. Чиновник известен своей борьбой за знаменитые бренды Stolichnaya и Moskovskaya

Владимир Логинов (Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС)

Владимир Логинов, с 2009 года возглавляющий Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов, до конца года может занять пост заместителя министра природных ресурсов, рассказали РБК близкий к правительству источник и чиновник Минприроды. Он будет курировать переработку отходов: от вывоза мусора из мегаполисов в регионы до рекультивации свалок и строительства мусоросжигательных заводов. Сейчас в структуре министерства нет должности куратора мусорной индустрии.

«Новым замминистра по вопросу обращения с отходами будет Владимир Логинов, который в начале 2000-х годов работал заместителем Алексея Гордеева в Министерстве сельского хозяйства. Других кандидатов на этот пост нет. Заинтересованные ведомства не возражают против его назначения, его ждут до конца года», — отметил в беседе с РБК чиновник Минприроды.

Близкий к правительству источник РБК подтвердил обсуждение кандидатуры Логинова на пост заместителя министра природы, курирующего отрасль обращения с отходами. «Кандидатура обсуждается, решение по ней скоро может быть принято», — сказал он. Представитель вице-премьера Алексея Гордеева отказался от комментариев. Пресс-секретарь главы Минприроды Наталья Хлопунова сообщила РБК, что приказа о новом заместителе министра, курирующем отходы, пока нет. «Но должность такая будет», — отметила она.

Борец за «Столичную»

Практически вся профессиональная деятельность Владимира Логинова была связана с продовольственным бизнесом. Госслужащим, так или иначе курирующим тему АПК, он стал в 1997 году, когда возглавил ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» (бывшая Федеральная продовольственная корпорация) при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РФ. До этого момента он был гендиректором, председателем совета директоров, а затем президентом созданной им еще в 1994 году компании «Русский сахар» и занимал пост главы Союза сахаропроизводителей России.

В 2000 году он стал заместителем Алексея Гордеева, на тот момент возглавлявшего Минсельхоз. Одной из основных сфер, которую курировал Логинов, был алкогольный рынок. К концу 2001-го чиновника даже прочили на место главы «Росспиртпрома» — государственного предприятия, управляющего госпакетами акций более 120 российских ликеро-водочных заводов. Но в 2002-м он был назначен на другой стратегический алкогольный актив, инициатором появления которого сам и был, — ФКП «Союзплодоимпорт». Предприятие было создано для защиты госинтересов в вопросе управления знаменитыми товарными знаками, в частности Stolichnaya, Moskovskaya и т.д.

Именно по заявлению Логинова (еще в статусе замминистра) в 2001 году было возбуждено уголовное дело по статье «незаконное использование товарных знаков» против бизнесмена Юрия Шефлера. Его компании — ЗАО «Союзплодимпорт» — с 1997 года до октября 2001-го незаконно, как подтверждено судебными решениями, принадлежали права на 43 самых известных водочных товарных знака. В России права на эти марки перешли сначала в Минсельхоз, а затем были переданы в ФКП. В 2002 году в материалах дела даже фигурировали данные об угрозах убийством в адрес Логинова, который к этому времени занял пост главы ФКП. Как рассказывал сам чиновник, Шефлер угрожал ему в телефонном разговоре.

После получения прав на товарные знаки в России ФКП все последующие годы активно преследовало SPI Group Шефлера на экспортных рынках. Суды были инициированы более чем в 20 странах, в том числе в США, Канаде, Австралии и Великобритании. «Логинова во времена его работы в ФКП называли борцом за национальные алкогольные права, — вспоминает знакомый с чиновником бизнесмен. — Вначале никто не думал, что он сможет выстроить достаточно эффективную работу казенного предприятия по работе в судах иностранных юрисдикций, поскольку в России и сегодня сложно с регулированием интеллектуальной собственности». Логинова собеседник РБК характеризует как «очень эффективного исполнителя». «Еще по работе в министерстве ему достался очень непростой алкогольный рынок, с большой долей полулегальных схем производства и продажи, но он смог достаточно жестко и конструктивно вести со всеми переговоры», — добавляет он.

Первое решение в пользу ФКП по заявлению, поданному в феврале 2003 года, районный суд Роттердама принял в июне 2006 года. Хотя Логинов и покинул ФКП в 2009 году, инициированные им суды по товарным знакам в некоторых странах или завершились победой предприятия, или продолжаются до сих пор. Например, в 2015-м Россия выиграла в Голландии суд по продаже водки под знаменитыми торговыми марками в странах Бенилюкса.

В 2013 году Шефлер возместил «Союзплодоимпорту» 1,3 млн руб. ущерба, но российскую сторону это не устроило — она оценивала убытки в 192 млн руб. Дело против предпринимателя было закрыто только весной текущего года.

После ухода из ФКП Владимир Логинов возглавил Агентство по инновациям и развитию экономических и соцпроектов. В этом качестве он занимался рядом проектов в Воронежской области, где его бывший руководитель — Алексей Гордеев — был губернатором. На официальном сайте агентства указано, что Логинов «ведет работы над инновационными проектами в сферах нанотехнологий (создание в Воронеже производства фуллеренов и 3D-​сборки в микроэлектронике), информационных технологий (создание системы «Электронное Черноземье»), биотехнологий (клеточные технологии ревитализации), АПК (создание мясного и молочного нетельных комплексов на основе технологий пересадки эмбрионов) и т.д.

«Мусорная» реформа

Теперь Логинову предстоит заняться рынком, который находится в стадии формирования. С 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему утилизации отходов. В результате реформы в каждом регионе появится компания-оператор, которая будет отвечать за вывоз и безопасную утилизацию мусора, а также территориальные схемы обращения с отходами — подробные карты и описания всех объектов мусорной инфраструктуры.

Для запуска новой системы регионам было необходимо принять территориальную схему обращения с отходами, выбрать на конкурсе регионального оператора по вывозу и переработке мусора, подписать с ним соглашение и с 2019 года утвердить новые тарифы для населения. Уровень готовности регионов к «мусорной» реформе разный, говорит источник РБК, знакомый с ситуацией.

На этой неделе возглавляющий правительственную комиссию по региональному развитию вице-премьер Виталий Мутко заявил, что исходя из прогнозов можно говорить о сильном росте тарифа на сбор твердых бытовых отходов. «В некоторых регионах серьезный. Страшно называть», — заявил вице-премьер, подчеркнув, что «губернатор, который принимает решение, должен понимать, что каждый гражданин платит рублем за вывоз мусора». «Здесь мы на разум рассчитываем, но, видя, что сегодня запросы очень большие, я думаю, что правительство еще к этой теме вернется», — заверил вице-премьер.

В рамках реформы мусорной индустрии Минприроды предлагает создать отраслевую госкомпанию, которая разработает единую схему размещения отходов, консолидирует данные о мощностях, местах хранения, маршрутах транспортировки и планах по созданию новых объектов (обработка, утилизация, хранение отходов), одновременно являясь оператором этой схемы. Госкомпания также будет координировать территориальные схемы обращения с отходами, разработку стимулирующих мер, а также реализацию госпрограмм и предложений по формированию госполитики в сфере обращения с отходами.

Кроме того, новая компания будет главным распорядителем бюджетных средств от экологического сбора, который с 2020 года может быть заменен на экологический налог, говорили источники РБК.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется более 70 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), из них утилизируется 7%. Более 90% ТКО размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки — сейчас их более 22 тыс. Как следует из нацпроекта «Экология», к 2024 году на переработку должно направляться 60% ТКО (сейчас — только 7%). К 2022 году должно быть введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн т мощностей по обработке ТКО, к 2024 году — 37,1 млн т. ​

Утвержденный объем финансирования комплексной системы обращения с ТКО на срок до 2024 года составляет 291 млрд руб., из федерального бюджета — около 104 млрд руб. Но совокупные потребности в финансировании для создания в России современной отрасли переработки мусора Минпромторг ранее оценивал на уровне 5 трлн руб.