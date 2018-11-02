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Газета
Российский банк замазали в отмыве
Газета № 192 (2916) (0211) Общество, 01 ноя, 09:19
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Российский банк замазали в отмыве
Бывший директор нефтегазовой компании Венесуэлы дает признательные показания в американском суде
Абраам Ортега признал вину в получении взятки за преференции для одного из российских банков — партнера венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Бизнес в Венесуэле был у структуры Газпромбанка — GPV LAV
Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Показания​ Ортеги

Бывший исполнительный директор по финансовому планированию государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) Абраам Эдгардо Ортега признался в суде в участии в коррупционной схеме. Об этом сообщила прокуратура Южного округа штата Флорида.

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Ортегу обвиняют в заговоре с целью отмывания денег. Он признал себя виновным по одному из пунктов обвинения, а именно в том, что, занимая пост в PDVSA, он получил взятку $5 млн в обмен за предоставление приоритетного статуса российскому банку-кредитору и французской нефтяной компании.

Названия организаций в заявлении прокуратуры не приводятся, однако уточняется, что и банк, и компания были миноритарными акционерами в совместных с PDVSA предприятиях.

Ортега признался, что был замешан в мошеннической схеме по выводу из нефтегазовой компании $1,2 млрд, а также признал вину в получении в виде взяток $12 млн за участие в коррупционной схеме, связанной с кредитованием и валютным контрактом венесуэльской компании.

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Экс-директор также сообщил, что в схеме отмывания были замешаны финансовые управляющие, брокерские фирмы, банки и инвестиционные фирмы, работающие на рынке недвижимости в США и других странах. Речь идет о «сложной схеме ложных инвестиций», пояснили в прокуратуре.

Решение по этому делу должно быть принято в январе 2019 года.

Ранее на этой неделе суд во Флориде приговорил к десяти годам тюремного заключения бывшего управляющего директора и вице-председателя швейцарского банка Julius Baer Маттиаса Крулла (гражданин Германии), который также признался в участии в указанной схеме.

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Крулл рассказал, что с декабря 2014 года участвовал в махинациях с валютой, которые проводились для хищения и незаконного присвоения около $600 млн, принадлежащих PDVSA. Прокуратура указывает, что сумма хищений достигла к 2015 году $1,2 млрд.

По последним данным, число задержанных по делу о коррупции в PDVSA, которое расследуется в США, достигло 17 человек.

Приоритетный статус

Бизнес в Венесуэле был у структуры Газпромбанка GPV LAV (входит в GPB Global Resources), которой принадлежит 40% компании в Petrozamora — СП с PDVSA. В ноябре 2013 года Газпромбанк, GPB Global Resources, Petrozamora и PDVSA подписали соглашение о предоплате в размере до $1 млрд для финансирования инвестиционной программы и операционной деятельности. В апреле 2015 года Национальное собрание Венесуэлы разрешило Petrozamora приобрести четыре месторождения в районе озера Маракайбо, что позволило компании утроить свои запасы нефти.

В третьем квартале 2016 года Газпромбанк продал 83% GPB Global Resources за $248,4 млн. Покупатель не раскрывался. По информации двух источников РБК, близкого к Газпромбанку и на нефтесервисном рынке, актив мог перейти к менеджменту GPB Global Resources. Согласно информации на сайте компании, ее продолжает возглавлять первый вице-президент Газпромбанка Борис Иванов, несмотря на выход банка из актива.

Что касается французской нефтяной компании в показаниях Ортеги, то, как сообщает Reuters, в 2014 году занимавший пост министра нефти страны Рафаэль Рамирез заявил о кредите на $420 млн, полученном от англо-французской нефтяной Perenco. Цель кредита состояла в увеличении производства в СП с PDVSA — Petrowarao.

PDVSA также является одним из партнеров российской «Роснефти», компании с 2016 года разрабатывают технико-экономическое обоснование возможности разработки шельфовых блоков Patao, Mejillones и Río Caribe. «Роснефть» — участник пяти из шести совместных предприятий PDVSA с российскими компаниями — Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boquerón и Petroperijá. Российская компания считается партнером PDVSA в сервисном предприятии Perforosven.

«Роснефть» выдавала PDVSA с 2014 года авансы в качестве предоплат за поставки нефти и нефтепродуктов на сумму $6,5 млрд, говорил ее вице-президент Дидье Касимиро в марте текущего года. По его словам, долг должен быть полностью погашен поставками нефти до 2020 года. В первом квартале 2018 года венесуэльская компания сократила долг перед «Роснефтью» до $4 млрд по контракту на поставку нефти, говорилось в презентации «Роснефти» к отчетности по МСФО за первый квартал 2018 года.

В результате антикоррупционных расследований более 60 топ-менеджеров PDVSA были арестованы. В декабре 2017 года генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявлял, что в рамках ревизии контрактов на работу в нефтяном поясе реки Ориноко в 2010–2017 годах ведомство выявило случаи завышения цен до 230% у ряда совместных предприятий, в том числе Petrozamora (СП с Газпромбанком). По его данным, саботаж и коррупция на Petrozamora привели к потере более 15 млн барр. нефти с 2015 по 2017 год, по подозрению в участии в коррупционных схемах внутри предприятия был арестован бывший министр нефтяной промышленности страны Эулохио Антонио дель Пино Диас.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти». Представитель Газпромбанка не ответил на запрос РБК.

Авторы: Маргарита Девяткина, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова.
Теги: PDVSA , Венесуэла , взятки
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