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Газета
Солярный бунт
Газета № 190 (2914) (3110) Бизнес, 30 окт, 15:22
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Солярный бунт
Почему на АЗС в регионах нет дизельного топлива
Владельцы независимых АЗС от Приморья до Краснодара заявляют об отсутствии возможности купить дизельное топливо на нефтебазах крупных компаний. Холдинги предпочитают продавать его на собственных заправках
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дизель в дефиците

В 40% регионов России наблюдается острый дефицит дизельного топлива на нефтебазах крупнейших нефтяных компаний, рассказал РБК президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Этот союз объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров.

«Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», — сказал он. Обычно цены в розницу выше оптовых, потому что включают расходы и маржу АЗС.

Превышение оптовых цен над розничными объясняется тем, что после резкого скачка цен на топливо весной 2018 года правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями заморозить розничные цены на бензин и дизтопливо с начала июня, цены на заправках те продолжают держать, а в опте уже стали повышать с начала сентября.

«На нефтебазах дизеля просто нет уже десять дней. Объяснение — весь объем отдан на собственные АЗС», — заявила РБК совладелица сети АЗС GP Vympel в Саратовской области Екатерина Савкина. Ее заправки вынуждены покупать дизтопливо на АЗС «Роснефти», где оно стоит 42,45 руб. за литр, в то время как на независимых заправках — 45,5 руб. за литр, говорит она.

Совладелец сети АЗС в Краснодарском крае Роман Гац также подтверждает дефицит дизельного топлива на местном рынке как у крупных компаний, так и на небольших независимых НПЗ: «У нас много сельхозпроизводителей, спрос на дизель повышенный, а предложение отсутствует уже с сентября». По его словам, на АЗС крупных компаний дизель стоит 43 руб., а оптовая цена для конкурентов — 44,3 руб. за литр (цена на заправках независимых АЗС составляет 45,3 руб. за литр).

И в Саратовской области, и в Краснодарском крае доминирующим поставщиком топлива являются структуры «Роснефти». «По итогам сентября 2018 года производство дизельного топлива Евро-5 на НПЗ «Роснефти» составило 2,14 млн т, что на 353 тыс. т выше, чем в аналогичный период 2017 года. Поставки дизеля на внутренний рынок относительно 2017 года выросли в сентябре до 1,3 млн т (+20%) соответственно. Компания перевыполнила биржевые нормативы по дизельному топливу, продав 8% от производства при минимуме в 5%», — сообщил РБК представитель «Роснефти».

Совладелец сети АЗС «Хорос» в Новосибирской области Сергей Фабричный утверждает, что при потребности в 800 т бензина в месяц эта сеть смогла купить только 25 т на Омском НПЗ «Газпром нефти» в октябре, а дизтопливо ей вообще не удалось приобрести. «Причины отсутствия топлива в нашем регионе называют разные — от ремонтов подъездных путей к железнодорожной станции, откуда поставляют топливо, до ремонта трубопроводов или наливных стояков», — сказал он. В пресс-службе сети АЗС «Газпром нефти» РБК сообщили, что поставки топлива в Новосибирскую область и другие регионы Сибири ведутся в соответствии с плановыми объемами: «Выполнение заявок осуществляется с превышением бизнес-плана».

В прайс-листе нефтебазы «ННК-Приморскнефтепродукт» («дочка» «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову) от 23 октября дизтопливо предлагают по 68,5–69,1 тыс. руб. за тонну (около 59 руб. в пересчете на литр), на нефтебазах «РН-Востокнефтепродукт» («дочка» «Роснефти») по 67,8 тыс. руб. за тонну (копии обоих прайс-листов есть у РБК). «Покупая по такой цене, я вынужден буду продавать дизель на АЗС по 64 руб. за литр, чтобы заработать минимальную маржу. Уже сейчас большинство наших клиентов ушли на заправки крупных компаний», — сказал РБК акционер сети АЗС «Октанта» в Уссурийске Владимир Чирсков. На его заправках дизель стоит 50,97 руб. за литр, а у «Роснефти» и ННК — от 44,5–44,8 руб. за литр, отмечает бизнесмен.

Как подорожал дизель

С начала года по 29 октября дизельное топливо (зимний сорт) подорожало на 21,33% — с 45,56 тыс. руб. за тонну до 57,92 тыс. руб., причем 8% этого роста пришлись на октябрь. По словам вице-президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Антона Карпова, на бирже должно продаваться минимум 25 тыс. т топлива в день, чтобы не было дефицита. Но сейчас уходит ежедневно только 17,4 тыс. т, из которых 6,7 тыс. т — зимнее дизтопливо, следует из данных биржи.

Из-за высоких экспортных цен даже небольшие заводы, которые поставляли дизель на внутренний рынок, предпочли отправить товар за границу, поясняет Карпов. Их традиционные покупатели пришли на биржу, где недостаточно предложения для удовлетворения растущего спроса.

Дизель на столичных АЗС, по данным Московской топливной ассоциации по итогам прошлой недели, подорожал на 8 коп. Крупные нефтяные компании держат цены (дизель продается за 43,5–44,7 руб. за литр), топливо дорожает только в независимых сетях — в сети «Астра-АЗС» литр дизтоплива можно купить за 49 руб.

Даже по таким высоким оптовым ценам сеть «Октант» не может купить топливо. Еще одна приморская компания «Комплект-сервис» (занимается оптовыми поставками), доля в которой также принадлежит Чирскову, запросила в октябре у «РН-Востокнефтепродукта» 636 т бензина и 1,7 тыс. т дизельного топлива летнего и зимнего сортов, но получила только половину необходимого бензина и 134 т летнего дизтоплива, а в поставке зимнего ей было отказано. Заместитель гендиректора «ННК-Приморскнефтепродукт» Андрей Волков написал Чирскову письмо, в котором говорится, что компания не может удовлетворить заявку «Комплект-сервиса» из-за превышения спроса над предложением, причем это касается как поставок бензина, так и дизтоплива (копия письма есть у РБК). «Если ситуация в течение недели не решится, то Приморский топливный союз, главой которого я являюсь, соберет владельцев более 200 АЗС в регионе на забастовку», — предупредил Чирсков.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По словам представителя «Нефтегазхолдинга», независимые АЗС подняли цены на дизтопливо на своих АЗС (почти до 51 руб. за литр. — РБК) и теперь оно продается на 3,5 руб. дороже, чем на заправках ННК. Это увеличило нагрузку на сеть ННК, поэтому компания вынуждена нарастить поставки топлива на собственные заправки, поясняет он. По словам представителя «Нефтегазхолдинга», в связи с технологическими особенностями переработки и поставок нефтепродуктов заявки на поставку топлива формируются за 30 дней до отгрузки. Те заявки, которые поступили позже, удовлетворяются частично на недискриминационных условиях при наличии свободных нефтепродуктов, добавил он.

И Савкина, и Чирсков обращались в региональные УФАС, Чирсков писал также полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу и врио губернатора региона Олегу Кожемяко. Представитель Трутнева не ответил на звонок РБК. РБК направил запросы губернатору Приморья, властям Краснодарского края, Саратовской и Новосибирской областей.

УФАС по Камчатскому краю еще в пятницу возбудило дело против Независимой нефтегазовой компании из-за дискриминационной политики в отношении независимых АЗС, рассказал журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Представитель ННК сказал РБК, что информация о дискриминационной политике не соответствует действительности и ННК продает топливо независимым АЗС по той же цене, что и собственным заправкам.

Что делают власти?

Вице-премьер Дмитрий Козак 29 октября признал, что ситуация на топливном рынке находится «на грани», но пообещал, что правительство будет стремиться удержать рост цен в пределах инфляции. «Сегодня запасы бензина и дизтоплива имеются в необходимом количестве, просто экспортная альтернатива очень высока, и она стимулирует нефтяные компании и нефтетрейдеров экспортировать нефтепродукты, чтобы получить сверхдоходы», — отметил он (цитата по «РИА Новости»). Представитель Козака не стал комментировать жалобы региональных сетей на дефицит дизтоплива.

Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины, если по итогам консультаций с крупными нефтяными компаниями цены на рынке не стабилизируются. В июле 2018 года был утвержден закон, предоставляющий правительству право повышать экспортные пошлины на светлые нефтепродукты до 90% от пошлины на нефть, если компании не обеспечивают необходимого объема поставок на внутренний рынок.

Федеральная антимонопольная служба признала, что в последние недели оптовая цена на дизельное топливо выросла так, что приблизилась к пиковым значениям июня этого года. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин. Он надеется, что правительству не понадобится вводить заградительные пошлины. «Надеемся, что до этого не дойдет. Будем принимать меры, направленные на стабилизацию ситуации», — отметил он.

Карпов с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи полагает, что ситуацию можно было бы исправить, увеличив продажи топлива на бирже. Регуляторы уже согласовали рост обязательных продаж с 5 до 7,5% от производства дизельного топлива и с 10 и до 15% от производства бензина. Новые правила должны вступить в силу до конца 2018 года.

Аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук считает, что ручное управление не самая эффективная мера для решения проблемы дефицита топлива на рынке. «Заградительные пошлины не выход из положения. Рано или поздно придется отпустить цены на топливо, хотя это и болезненно для покупателей», — указывает он. Чтобы цены на бензин и дизель перестали расти или даже снизились, необходимо отменить акцизы на топливо, за счет которых пополняются дорожные фонды, полагает эксперт. А для наполнения дорожных фондов надо использовать поступления от НДПИ. В этом случае проблема дефицита топлива на внутреннем рынке будет решена, уверен Полищук.

Автор: Людмила Подобедова.
При участии: Егор Губернаторов, Валерий Романов.
Теги: дизельное топливо , дефицит топлива , Дмитрий Козак , «Роснефть» , Дмитрий Медведев , Дмитрий Махонин ...
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