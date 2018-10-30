«Аэрофлот» удваивает аппетиты

Крупнейшая российская авиакомпания представила стратегию до 2023 года

Новая стратегия группы «Аэрофлот» предполагает увеличение пассажиропотока к 2023 году почти в два раза — с 50,1 млн до 90–100 млн человек. Основной рост придется на лоукостер «Победа», который должен перевезти 25–30 млн человек

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Удвоение «Аэрофлота»

Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев представил президенту Владимиру Путину новую стратегию развития группы (пока не утверждена советом директоров), которая предполагает увеличение пассажиропотока с 50,1 млн в 2017 году до 90–100 млн человек в 2023 году. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

Около половины этого объема (52 млн человек) перевезет сам «Аэрофлот» (в 2017 году обслужил 33 млн человек, план на 2018 год — 36 млн человек), больше головную компанию «нагружать не стоит», потому что она работает в премиальном сегменте, сказал Савельев.

А лоукостер «Победа», который в 2017 году перевез 4,6 млн человек, покажет «очень яркий» темп роста, увеличив число клиентов до 25–30 млн. «Куда бы она ни приходила, цены падают моментально на 25%. «Победа» ведет себя жестко, но все губернаторы хотят, чтобы «Победа» летала, потому что все-таки для населения, у которого нет денег на более серьезные компании», — пояснил топ-менеджер. По его данным, средняя загрузка самолетов этой авиакомпании составляет 94%, чистая прибыль — 3,5 млрд руб.

Савельев рассказал, что инвестиции в «Победу» составили всего $50 млн, хотя бизнес-план предполагал в два раза больше. «Две оценки, прямое сравнение и математическая модель, которую сделали эксперты, показывают, что она стоит $612 млн», — добавил он.

Свой вклад в общий рост должны внести и две региональные компании группы «Аэрофлот» — «Россия» и «Аврора», ориентированная на Дальний Восток. «Россия», по словам Савельева, займет роль «социальной компании», потому что она использует «не очень новые самолеты», которые ей достались в наследство от «Трансаэро», прекратившей полеты в конце 2015 года. «Конкурировать такими машинами на рынке сейчас очень сложно. <...> Мы их сейчас полностью модернизировали», — уточнил он.

По прогнозу «Аэрофлота», российский авиарынок вырастет к 2023 году до 189 млн человек, в 2017 году российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, а с учетом иностранных компаний — 124 млн человек. «189 млн — это вполне реальная цифра. Как раз поэтому мы и претендуем хотя бы на половину — чтобы не иметь больше контрольного пакета», — сказал Савельев. В случае если доля группы превысит 50% рынка, это может вызвать претензии Федеральной антимонопольной службы, которая предупреждала об ограничении конкуренции еще в конце 2016 года, когда обсуждалась продажа «Трансаэро» «Аэрофлоту». Тогда глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что крупнейшую российскую авиакомпанию могут обязать продать часть маршрутов — внутрироссийских и международных.

Росавиация не дает прогноз по росту авиаперевозок в России через пять лет. Но по итогам 2018 года рынок вырастет на 10%, достигнув 115 млн человек, а с учетом иностранных компаний — 200 млн человек, сказал РБК представитель ведомства.

Рынок авиаперевозок в России продолжит консолидацию, более слабые игроки будут уходить, «Аэрофлот», очевидно, станет основным бенефициаром, говорит партнер группы, пожелавший сохранить анонимность. Для этого у него есть все составляющие — финансы, господдержка и планы развивать региональные хабы, перечисляет он. Группа «Аэрофлот» уже сейчас контролирует более 50% рынка, а к 2023 году эта доля может вырасти до 70%, добавляет собеседник РБК. «Это нормальная мировая практика, например, немецкая Lufthansa доминирует на европейском рынке, но это не отменяет наличие лоукостеров», — указывает он.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Новые хабы

Аэропорты Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска могут стать новыми региональными хабами «Аэрофлота», рассказал Савельев Путину. Глава «Аэрофлота» отметил, что компания хочет постепенно «перемещаться» из Москвы, поскольку в какой-то момент просто не сможет далее развиваться с опорой на один лишь аэропорт Шереметьево.

«Мы успешно развиваемся, и Шереметьево развивается. Но все равно мы видим, что когда-то там будет для нас предел. Мы хотим рассматривать четыре точки: это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск», — сказал Савельев.

По его словам, продолжаются переговоры с аэропортами этих городов. «У нас есть основания полагать, что [хаб появится] либо в Красноярске, либо в Екатеринбурге: это как раз [половина] расстояния от Китая, где мы будем подхватывать [туристов из Китая] — <...> и дальше в Европу», — отметил гендиректор.

Помимо этого компания намерена продолжать развивать аэропорты Дальнего Востока. «Владивосток мы продолжаем развивать — это будет хаб, мы его будем двукратно увеличивать и будем развивать Хабаровск», — пояснил Савельев.

О намерении создать сеть региональных хабов Савельев рассказывал еще на годовом собрании акционеров «Аэрофлота», которое прошло в конце июня. Тогда он не уточнял, какие именно города рассматриваются. В мае Путин поручил к 2024 году довести долю региональных перевозок во внутренних перелетах до 50%, а в сентябре стало известно, что для реализации этого указа Росавиация попросит 166 млрд руб. только на реконструкцию региональных аэропортов.



