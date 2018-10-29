Предпенсионеров выведут на свет

Минэкономразвития определило требования к отчетности госкомпаний

Минэкономразвития разработало проект перечня показателей, которые публичным и госкомпаниям придется раскрывать в нефинансовой отчетности. Среди них — число антикоррупционных дел против сотрудников и увольнений людей перед пенсией

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Минэкономразвития разработало ключевые показатели, которые будут раскрывать государственные и публичные компании в рамках нефинансовой отчетности. Проект соответствующего постановления правительства, устанавливающий эти показатели, опубликован на портале раскрытия нормативно-правовых актов. Среди них — данные о коррупции в компаниях и о количестве уволенных людей предпенсионного возраста.

И государственным, и частным

Обсуждение законопроекта о нефинансовой отчетности идет уже не первый год. В последней версии документа, которую Минэкономразвития представило еще в мае, говорится, что требования коснутся госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний, а также государственных унитарных предприятий с выручкой от 10 млрд руб. и выше. Правила предлагается распространить не только на государственные компании — они затронут и обычные компании с выручкой выше 10 млрд руб., а также торгуемые компании.

Первыми, как следует из документа, по итогам 2019 года должны отчитаться компании с госучастием выше 50%, выручка или размер активов которых превышает 10 млрд руб. Очередь публичных компаний наступит с 2021 года.

«В настоящее время проект федерального закона прошел оценку регулирующего воздействия и получил положительное заключение. Сейчас законопроект находится на стадии завершения согласительных процедур, после чего в четвертом квартале 2018 года будет внесен в правительство», — сообщила РБК пресс-служба Минэкономразвития.

Что придется раскрывать

В подготовке списка показателей участвовали представители ЦБ, крупных компаний, аудиторы и рейтинговые агентства, отметила пресс-служба министерства.

Помимо традиционных показателей (капитал, выручка, инвестиции, прибыль или убыток, дивиденды) в списке индикаторов, которые предлагается раскрывать в нефинансовой отчетности, — суммы расходов на социальные, экологические и благотворительные программы, затраты на обучение сотрудников. Отчет должен давать представление о возрастном и гендерном составе сотрудников, средней зарплате, ​текучести кадров. Проект также обязывает раскрывать число уволенных работников предпенсионного возраста (власти ранее ввели уголовную ответственность за их увольнение).

Часть показателей касается соблюдения трудовых прав: задолженности по зарплате, количество аварий, ЧС и пострадавших. Отдельно компании должны рассказать о числе случаев привлечения сотрудников к ответственности (и административной, и уголовной) за коррупцию. Еще одно требование — раскрытие информации о количестве нарушений прав коренных малочисленных народов.

По этим данным можно будет оценить качество управления и устойчивость бизнеса, его влияние на экологию и общество, считают в Минэкономразвития. Оценив свои результаты, компании смогут совершенствовать управление рисками, привлекательность для инвесторов, повысить экологическую и социальную ответственность, полагают чиновники.

Требования к антикоррупционной политике и соблюдению прав коренных народов соответствуют духу глобальных тенденций, указывает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. «Часто случается, когда ресурсные компании выдавливают коренное население с традиционных мест проживания», — напоминает Спирин. Механизм отслеживания таких случаев в проекте МЭР не описан — на уточняющий вопрос РБК пресс-служба министерства лишь сообщила, что эта информация «будет раскрываться в отчете организаций, которые будут находиться в открытом доступе».

Обязательство указывать число уволенных предпенсионеров — нестандартная практика. «Не припомню, чтобы это встречалось в глобальных политиках по раскрытию нефинансовых показателей», — отметил Спирин.

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Информация об уволенных сотрудниках предпенсионного возраста может быть неверно истолкована, заявил РБК сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. «На мой взгляд, это лишнее.​ Может, они не справились с поставленными задачами. Если люди работают, значит, их ценят. Если они не справляются с обязанностями, их заменяют другими», — сказал Назаров. Бизнес ранее неоднократно обращался к правительству и Кремлю с просьбами смягчить инициативы по уголовному наказанию за увольнение работников предпенсионного возраста.

Публиковать информацию компании обяжут на своих сайтах или в публичных реестрах, следует из проекта Минэкономразвития. Отчеты должны храниться не менее пяти лет.

Почему от компаний требуют открытости Большинство международных и крупных национальных компаний раскрывают нефинансовые результаты. Они отражаются в рейтингах, которые влияют на инвестиционную привлекательность бизнеса, говорится в материалах Минэкономразвития. Данные о влиянии компаний на общество и экологию известны как Environmental, Social and Governance (ESG). С 2016 года нефинансовую отчетность публикуют все крупные компании на европейских биржах. Похожие требования действуют в ряде стран БРИКС. В России впервые нефинансовую отчетность опубликовал в 1995 году «Газпром». Сегодня в национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов, который ведет Российский союз промышленников и предпринимателей, входят 173 компании. Больше всего данных представили нефтегазовые, энергетические, металлургические и горнодобывающие компании. Отчеты доступны в терминале Bloomberg. При этом свыше половины (57,5%) крупнейших российских компаний непрозрачны — у них вообще нет публичной (не только нефинансовой) отчетности, подсчитали эксперты Российской региональной сети по интегрированной отчетности, проанализировав данные 956 предприятий по итогам 2017 года. 20,6% компаний ограничиваются требованиями ЦБ, 15,4% даже перевыполняют условия регулятора, а 5% крупнейших российских компаний соответствуют международным стандартам.

Не обязательство, а необходимость

«Идея вкладывать деньги в социально и экологически ответственные предприятия сегодня в приоритете для глобальных инвесторов, и России важно не отставать от глобального тренда», — сказал РБК Спирин. Впрочем, список базовых показателей, по его мнению, нужно дорабатывать. «Странно, что в перечень включили финансовые показатели», — обратил внимание эксперт.

В списке не хватает требования раскрывать количество и сумму штрафов за нарушение экологических требований. Необходимо также указывать и относительные, а не только абсолютные показатели использования природных ресурсов, полагает Спирин: «Например, показатель, сколько воды или электроэнергии затрачено на единицу продукции, даст представление о том, насколько экономно и эффективно компания использует природные ресурсы». Кроме того, в перечне есть требование указывать количество несчастных случаев на производстве, но нет обязательства сообщать о смертельных исходах и простое после аварий.

Как пояснила РБК пресс-служба Минэкономразвития, требования базируются на принципе «соблюдай или объясняй». Проект оставляет компании возможность отказаться публиковать нефинансовую отчетность, обосновав причины, отмечает Спирин. «Лучше сузить список компаний, но сделать нефинансовую отчетность обязательной», — уверен эксперт.

По мнению Назарова, новые обязательства потребуют от бизнеса дополнительных финансовых и трудозатрат. «У бизнеса прибавится работы, но это не приведет к серьезным осложнениям. Чем больше прозрачности в государственных и публичных компаниях, тем лучше», — подчеркнул он.