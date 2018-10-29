Основные претензии к Основному закону

Социологи ФОМ изучили отношение россиян к Конституции

Две трети респондентов ФОМа выступили за пересмотр Конституции, менее половины считают, что основной документ помогает защищать права рядовых граждан. О необходимости точечных поправок заявлял и глава Конституционного суда

Фото: Александр Земляниченко / AP / ТАСС

Хорошая, но не работает

Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) ​изучили отношение россиян к Конституции. Более половины россиян считают Конституцию скорее хорошей (53%), нежели плохой (21%), следует из опроса «ФОМнибус», проведенного 20–21 октября в 104 населенных пунктах 53 регионов среди 1500 респондентов.

С 2002 года положительные оценки основного документа поступательно растут. Молодые респонденты (18–30 лет) лучше оценивают Конституцию (в этом октябре — 64%), как и россияне с высшим образованием (62%).

Знают Конституцию менее половины россиян (45%) против 51% не знакомых с документом (в 2001 году соотношение составляло 36 против 55%). В первую очередь с документом знакомы молодые респонденты с высшим образованием.​

Несмотря на хорошее отношение к Конституции в целом, только 43% респондентов считают, что это документ, определяющий жизнь российского общества, а не формальный (таким его называют 46% респондентов). Те же 46% думают, что Основной закон не помогает рядовым гражданам защищать свои права (обратного мнения придерживается 41%).

Более 2/3 россиян (69%) считают, что Конституция нарушается в той или иной мере (46% полагают, что часто, и 23% — редко). 8% верят в то, что она не нарушается. 13% респондентов упоминали ущемление прав простых людей, по 5% — прав на охрану здоровья и права и свободы граждан. Среди популярных ответов также упоминались права на труд, соблюдение трудового законодательства, образование, достойные пенсии, равенство граждан перед законом, проблемы взяточничества, коррупции, произвола чиновников и т.п.

Каких изменений хотят россияне

Большинство граждан (53%) думают, что Конституцию необходимо периодически пересматривать, 34% опрошенных говорят, что в Основной закон надо вносить правки только в исключительных случаях.

ФОМ фиксирует рекордный запрос на реформу Конституции: 66% респондентов считают, что основной документ надо пересмотреть и внести в него поправки (пять лет назад так считали только 44%).

6% респондентов упоминали поправки, направленные на повышение уровня жизни людей. Среди желаемых изменений респонденты называли отмену закона о повышении пенсионного возраста, улучшение социальной политики, доступное жилье, контроль над ценами, введение смертной казни, улучшение медицины, образования, защиту прав простых людей, гарантии равенства всех граждан перед законом, обеспечение права на труд, расширение прав на свободу собраний, свободу слова, усиление борьбы с коррупцией и ответственности властей. Среди популярных пунктов также были устранение противоречивости поправок, касающихся президента, правительства, Совета Федерации и Госдумы.

Ранее о возможности «точечных изменений» в Основном законе объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В начале октября в статье в «Российской газете» он назвал в числе недостатков Конституции «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов» и «крен в пользу исполнительной ветви власти». По его мнению, реальная демократия наиболее эффективным образом обеспечивается двухпартийной системой по американской модели. В то же время нынешняя модель либеральной демократии не справляется с современными вызовами и России необходим «поиск новой, более эффективной модели демократии», говорилось в его статье. При этом он отметил, что радикальная реформа Конституции опасна.

Запрос на изменение Конституции связан с массовым ощущением, что она не работает в значительной части или вовсе не функционирует, сказал РБК политолог Валерий Соловей. Также есть запрос россиян на поправки в Конституцию на фоне «массированного демонтажа социальной системы и пенсионной реформы», указывает эксперт.

Исследования Левада-центра также показывают преобладание в обществе отношения к Конституции как к формальному документу, подтверждает социолог центра Денис Волков. «Большинство говорят о том, что их права ничем не защищены, постоянно нарушаются, и значительная часть чувствуют свое бессилие что-либо изменить, — отмечает собеседник РБК. — Когда мы на группах с респондентами обсуждали нарушение прав граждан, они мне говорили: «права у нас есть — по Конституции», и усмехались при этом. Поэтому никакого особого пиетета люди к Конституции не испытывают».

Усиление интереса россиян к изменениям в Основной закон Волков также связывает с запросом на социальную справедливость, повышение уровня жизни и соблюдение государством прав граждан.

В судах Конституция и законы не помогают, но это проблема не Основного закона, а отсутствия заинтересованности власти в независимых судах, прокомментировала РБК судья Конституционного суда в отставке Татьяна Морщакова. «Претензии к защите социальных прав и свобод граждан нельзя выдвигать к Конституции, которая эти проблемы признает как важные и считает, что на государстве лежит обязанность обеспечить судебную защиту этим и другим правам. С этой точки зрения миссия Конституции выполнена, — объяснила она. — Но дальше должны действовать власти, которые ответственны за создание механизмов защиты граждан, независимого суда». Морщакова видит за опросом ФОМа и публичными призывами к реформе Конституции целенаправленную «пропагандистскую кампанию, которая уводит в сторону от основных проблем».