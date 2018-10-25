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От прилавка к урнам
Газета № 186 (2910) (2510) Политика, 24 окт, 02:13
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От прилавка к урнам
Новым куратором московских выборов станет глава департамента торговли
Глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк станет первым заместителем Натальи Сергуниной, которая недавно возглавила аппарат московского правительства. Он будет курировать выборы в Мосгордуму в 2019 году
Алексей Немерюк (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

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Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк может стать первым заместителем главы аппарата мэра и правительства Москвы, сменив на этом посту Вячеслава Шуленина. Об этом рассказал РБК источник, близкий к столичным властям. «Вероятность [назначения Немерюка] очень высокая», — подтвердил другой источник в мэрии.

Немерюк — человек вице-мэра Натальи Сергуниной, которая после выборов возглавила аппарат Сергея Собянина, заменив Анастасию Ракову, и стала курировать внутриполитический блок. Шуленин считался человеком Раковой, ранее говорили три близких к мэрии источника РБК.

От международных отношений до торговли

Алексею Немерюку 43 года, он родился во Владикавказе. Окончил Московский государственный институт международных отношений, с 1997 по 2003 год работал в коммерческих структурах, затем был заместителем главы управы района Крюково города Москвы по вопросам экономики и потребительского рынка, заместителем префекта Зеленоградского административного округа Москвы. В апреле 2012 года был назначен на должность руководителя департамента торговли и услуг города Москвы.

В 2015 году именно Немерюк стал одним из главных спикеров мэрии по теме масштабного сноса торговых ларьков в городе. В его ведении в числе прочего находится столичный агропромышленный комплекс, развитие сельского хозяйства, пункты общественного питания, производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, бытовое обслуживание населения.

Также департамент курирует многочисленные московские фестивали — «Времена и эпохи», «Цветочный джем», «Моc/еда!», работает с рынком ритуальных услуг (именно Немерюк отстранил от должности директора Хованского кладбища после случившейся там в 2016 году массовой драки).

Немерюка действительно можно назвать человеком, близким к Сергуниной, подвердил РБК политолог Алексей Макаркин. «Но тут важно не столько это, сколько его опыт: он поработал и на уровне управы, и на уровне префектуры, и в мэрии, — отметил он. — Кроме того, это ставка на молодых, но опытных специалистов».

Шуленин может уйти со своего поста в начале следующего года, добавил близкий к мэрии собеседник РБК. Он был правой рукой Раковой и отвечал в ее команде за выборы. Предполагаемый уход Шуленина будет означать, что выборы в Мосгордуму в следующем году, скорее всего, будет курировать Немерюк, говорит источник, близкий к мэрии.

Сам Немерюк заявил РБК, что покидать свой пост в департаменте торговли не планирует. «Этот вопрос не обсуждался, — сказал он. — То, что я планировал каким-то образом содействовать господину Шуленину в выборах — может быть, но не более того».

Собянин назначил новое правительство Москвы
Политика

Внутренняя ротация

Перестановки в московском правительстве начались после прошедших 9 сентября выборов мэра столицы, на которых Сергей Собянин был переизбран на третий срок. Сергунина перешла в аппарат, оставив должность вице-мэра по экономической политике. Вместо нее был назначен Владимир Ефимов, возглавлявший прежде департамент экономической политики и развития столицы. Ракова, которую называют ближайшим к мэру Сергею Собянину человеком в столичном правительстве, стала его заместителем по социальной политике вместо Леонида Печатникова.

При назначении Сергуниной в аппарат столичного правительства близкие к мэрии собеседники РБК говорили, что она будет курировать внутриполитический блок, за который прежде отвечала Ракова. В личном блоге Собянина сообщалось, что она будет отвечать за культуру, туризм и развитие предпринимательства в Москве, при этом департамент торговли также остается в ее подчинении.

После выборов Сергей Собянин также объявил о создании нескольких новых департаментов. Он реорганизовал департамент спорта и туризма, разделив его на комитет по туризму и департамент спорта. Главой комитета по туризму стала экс-глава ВДНХ, дочь бывшего руководителя Пограничной службы ФСБ Екатерина Проничева. Департамент спорта возглавил Николай Гуляев, прежде руководитель разделенного департамента.

Кроме того, были созданы департамент инвестиционной и промышленной политики, департамент предпринимательства и инновационного развития. Их руководителями стали, соответственно, Александр Прохоров, который до этого был первым замглавы департамента городского имущества, и Алексей Фурсин, прежде глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова, Вячеслав Козлов.
Теги: Алексей Немерюк , мэрия Москвы , Анастасия Ракова , Москва
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