Слух на $3 миллиарда

Четыре вопроса об интересе Сбербанка к «Яндексу»

Слухи о возможном приобретении Сбербанком контрольной доли в «Яндексе» обвалили акции ИТ-компании. Иностранные инвесторы опасаются превращения поисковика в госкомпанию и кардинальной смены стратегии интернет-гиганта

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Четверг и пятница, 18 и 19 октября, для «Яндекса» и его инвесторов прошли крайне напряженно. Акции Yandex N.V., головной компании группы «Яндекс», зарегистрированной в Нидерландах, потеряли на американской бирже NASDAQ в четверг сразу 17,81%. В пятницу, 19 октября, обрушились котировки и на Московской фондовой бирже — бумаги Yandex подешевели за торговый день почти на 20%, до 1790 руб. за акцию. Открытие торгового дня на NASDAQ в пятницу положительных изменений не принесло — на 21:00 мск бумаги подешевели более чем на 11%, до $26,14. По итогам торгов стоимость бумаги равнялась $27,4, что на 7% ниже, чем в предыдущий день. В результате за два дня на бирже в Нью-Йорке «Яндекс» подешевел на $2,77 млрд по сравнению с 17 октября — по итогам торгов в пятницу капитализация группы составила $9,005 млрд.

Столь бурную реакцию рынков вызвало появление вечером в четверг информации о переговорах по продаже не менее чем 30-процентной доли в капитале интернет-компании Сбербанку. При этом глава Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис (а именно он, по информации источника РБК, близкого к переговорам между группой и госбанком, выступил инициатором переговоров) сразу опровергли сам факт обсуждения сделки, которая дала бы банку возможность влиять на «Яндекс». В интернет-компании от комментариев, подтверждающих или опровергающих эту информацию, воздерживаются.

РБК разобрался, к чему может привести интерес Сбербанка к одному из крупнейших отечественных интернет-холдингов.

Зачем Сбербанку покупать «Яндекс»?

Сбербанк является акционером поисковика с 2009 года, когда банк приобрел «золотую акцию» компании за символическую сумму €1. Она позволяет держателю накладывать вето на продажу более 25% акций интернет-компании; наличие такой акции у госбанка должно нивелировать риск перехода стратегического актива под контроль иностранцев.

В настоящее время Сбербанк и «Яндекс» развивают совместно несколько проектов. Банку принадлежат 75% акций платежной системы «Яндекс.Деньги». В апреле этого года Сбербанк и «Яндекс» объявили о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции на базе «Яндекс.Маркет». Интернет-холдинг получил 30 млрд руб. инвестиций, у обеих сторон — неконтрольные доли (10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). Герман Греф обещал, что партнеры построят «российскую Amazon».

Желание банка расширить влияние на бизнес интернет-компании, как объясняет один из участников российского ИТ-рынка, — это «продолжение желания государства» передать «Яндекс» под контроль «правильного» человека. «Несколько лет назад таким человеком мог стать бизнесмен Алишер Усманов, чего опасался [крупнейший акционер группы Аркадий] Волож. Из ситуации вышли, продав «золотую акцию» Сбербанку, но желание государства взять под контроль крупного интернет-игрока не пропало», — говорит собеседник РБК. При этом он указал, что по сравнению с ситуацией 2009 года финансовая устойчивость «Яндекса» снизилась. «Ради нормальных отношений с регулятором «Яндексу» пришлось снизить качество своего новостного сервиса, поисковой выдачи, что отразилось на рыночных позициях компании и отношении к ней рекламодателей», — рассуждает собеседник РБК. По данным LiveInternet, в январе 2009 года доля «Яндекса» на рынке интернет-поиска в России составляла 56,4%, а год спустя достигла 60%. В октябре 2018 года этот показатель составляет 50,8%.

У Сбербанка может быть вполне прагматичное желание — получить информацию о пользователях Рунета, которая есть у «Яндекса», допускают эксперты. «Не думаю, что дело только в данных пользователей, но это было бы большим плюсом для Сбербанка, так как данных никогда не бывает слишком много. У банка есть информация о его клиентах, но ее можно обогатить, например, с помощью поисковых запросов в Сети: если человек ищет в интернете, как взять кредит, то банку было бы очень удобно знать о таком запросе, а если этот человек еще и клиент Сбербанка, то они могут просто сразу ему позвонить», — пояснил РБК сооснователь маркетинговой платформы CallToVisit Дмитрий Егоров. По его словам, есть и другие способы применения данных, которые имеются у «Яндекса», — можно выявлять новых пользователей, делать более точный кредитный скоринг (оценку кредитоспособности заемщика) и выявлять недобросовестных клиентов. «Государство и компании с государственным участием тоже нуждаются в том, чтобы расширить свое присутствие в ИТ- и интернет-секторе, а «Яндекс» на данный момент — одна из лучших и крупнейших интернет-компаний в России», — заключил Егоров.

При этом собеседник РБК на телеком-рынке не исключает того, что власти и спецслужбы не устраивало значительное иностранное влияние на «Яндекс», чья головная компания торгуется на американской бирже. «Через Сбербанк поисковик можно будет контролировать государству», — отмечает он.

Кому сейчас принадлежит «Яндекс» На 15 февраля этого года (последние доступные данные) крупнейшим акционером Yandex N.V. был Аркадий Волож. Ему принадлежало 10,35% акций компании (соответствовало 49,23% голосов). Еще 5,12% (2,46%) принадлежало американскому фонду WCM Investments Management, 3,83% (6,23%) — бывшему сотруднику «Яндекса» Владимиру Иванову. В числе крупнейших акционеров компания также указывала семь членов совета директоров и топ-менеджеров компании, в том числе Германа Грефа, бывшего главу администрации президента России Александра Волошина, а также операционного и финансового директора «Яндекса» Грега Абовского, которым в сумме принадлежало 0,22% акций (0,11% голосов).

Что получит «Яндекс» от сделки?

Сбербанк мотивировал желание стать заметным акционером «Яндекса» стремлением защитить компанию от возможных проблем со стороны конкурентов, писал The Bell со ссылкой на свои источники. Источники «Ведомостей» утверждали, что Сбербанк не только заинтересован в выгодном инвестировании свободных средств, но и «считает себя «белым рыцарем», возможным спасителем «Яндекса» от прямого госконтроля». По словам собеседника издания, идею госконтроля над компанией высказывали как силовики (им была непонятна структура владения «Яндексом»), так и чиновники администрации президента (которые хотели бы получить контроль над сервисами «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»).

У Сбербанка есть своя стратегия цифрового развития. «Если банк станет одним из основных акционеров «Яндекса», он, скорее всего, впишет компанию в эту стратегию, — рассуждает один из собеседников РБК на ИТ-рынке. — «Яндекс» станет более «просбербанковской» компанией и еще более диверсифицированной, чем сейчас».

Впрочем, сразу несколько участников рынка и аналитиков отметили, что «Яндексу» не требуется дополнительное финансирование и компания вполне может самостоятельно развивать свои проекты, то есть подобная сделка гораздо более выгодна для Сбербанка, чем для «Яндекса».

Почему инвесторам не нравится эта сделка?

По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, акционеры опасаются возможного превращения «Яндекса» в госкомпанию. «Учитывая структуру стейкхолдеров, для контроля в теории достаточно пакета акций в размере 30–50%. Совет директоров, скорее всего, будет принимать решения в интересах подобного акционера», — пояснил он. По его мнению, в случае сделки появятся риски попадания «Яндекса» под секторальные санкции США и различные ограничения на западных рынках, изменения стратегии компании в пользу интересов государства, а не бизнеса (например, если «Яндекс» начнет инвестировать в капиталоемкие проекты цифровой экономики) и потенциальной смены топ-менеджмента.

Падение акций группы на Мосбирже, по словам аналитика «Уралсиба» Константина Белова, связано с тем, что уровень котировок на ней также поддерживается зарубежными инвесторами. «Кроме того, у компании много мелких инвесторов, которые в подобной ситуации начинают спекулировать акциями или просто скидывают их в преддверии выходных, что также влияет на динамику котировок», — говорит он.

Фото: Владислав Шатило / РБК

При этом акции Сбербанка на Мосбирже также упали — на 3,77%. «Это может быть связано с тем, что соответствующие инвесторы усомнились в будущих дивидендах: если банк направляет освободившиеся от продажи турецких активов (из-за санкций банк продает свою турецкую «дочку» Denizbank дубайскому Emirates NBD. — РБК) средства на приобретение доли «Яндекса», то появляется мотив не наращивать выплаты», — считает Тимур Нигматуллин.

Как ситуация может развиваться дальше?

По словам одного из собеседников РБК, у «Яндекса» вряд ли есть «опция отказаться от сделки». «В процессе переговоров обычно стараются сбить цену, падение котировок компании очень кстати», — отметил он.

Еще один собеседник РБК на телекоммуникационном рынке предположил, что в преддверии оформления сделки «Яндекс» может принять решение о делистинге с американской биржи. «Такой сценарий нельзя исключать. Но как только об этом будет объявлено официально, это усилит негативные настроения инвесторов. Если компания откажется от листинга на NASDAQ, стоимость акций на Мосбирже может зафиксироваться на очень низком уровне», — рассуждает Константин Белов.

По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, пока не станет известна схема возможной сделки (будет ли это выкуп акций у существующих акционеров или допэмиссия), невозможно оценить ее последствия. Он считает, что оптимальным был бы вариант, при котором Сбербанк не вмешивался бы в операционную деятельность «Яндекса». Если государство в лице банка не будет вмешиваться в управление, рынки со временем успокоятся, говорит Либин. Он уверен, что делистинг — это крайний вариант.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, подобная сделка может стать негативным сигналом рынку. «Ожидания того, что при Сбербанке «Яндекс» будет эффективно управляться, ничтожно малы», — сказал он.