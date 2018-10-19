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Сверхдоходы направят на борьбу с раком
Газета № 182 (2906) (1910) 07:00
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Сверхдоходы направят на борьбу с раком
Минздрав предложил вписать в план Белоусова проекты по лечению онкозаболеваний
Минздрав предложил привлечь частное финансирование в рамках плана Белоусова в проекты по диагностике и лечению онкологических заболеваний, в том числе в области ядерной медицины и работы со стволовыми клетками
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

​Министерство здравоохранения предложило бизнесу в рамках реализации плана Белоусова принять участие в финансировании четырех проектов по лечению онкологических заболеваний, следует из предложений ведомства, с которыми ознакомился РБК.

Подлинность документов подтвердил РБК источник, близкий к Минздраву. В некоторых из них не указано, на какое именно финансирование рассчитывает ведомство.

Предложения Минздрава уже стали поступать в частные компании, рассказал РБК источник на фармацевтическом рынке.

РБК направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать инициативы ведомства.

Лекарство для лечения опухоли мозга

Один из предложенных проектов — разработка и организация производства отечественных лекарств на основе изотопа лютеция-177 для «одновременной визуализации опухолей и их лечения». Как отмечается в паспорте проекта, препараты на основе лютеция-177 используются для высокоэффективного лечения опухолей мозга и простаты. Сейчас лечение препаратами на основе лютеция-177 в России невозможно, и нуждающиеся в них вынуждены ехать в европейские страны или Израиль.

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Организовать производство препарата предлагается на базе Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М.Гранова Минздрава. Проведение доклинических исследований и организация производства препарата оценивается в 19,3 млн руб. В качестве вероятного инвестора Минздрав называет «Росатом», также рассчитывая на субсидии Министерства промышленности и торговли в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Центр для работы со стволовыми клетками

Второй предложенный проект — создание на базе Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава «центра коллективного пользования» для проектов по производству биомедицинских клеточных продуктов на основе стволовых клеток для их доклинических и клинических исследований и государственной регистрации.

По мнению Минздрава, создание таких центров позволит участвовать в подобных исследованиях некрупным инновационным предприятиям и бюджетным научным учреждениям. В ведомстве признают, что обязательное лицензирование этого вида деятельности «создает достаточно высокий» порог входа для разработчиков», в большинстве своем — некрупных инновационных предприятий или бюджетных научных учреждений.

Как отмечается в документе, разработку и производство биомедицинских клеточных продуктов выразил готовность поддерживать Минпромторг.​ Интегратором проекта выступит московская компания «ИКС-Биоселл», отмечается в предложении ведомства. Ее владельцы — Алексей Люндуп, Алексей Мартынов, Максим Ханжин и Игорь Помыткин. Все они связаны с Ассоциацией производителей биомедицинских клеточных продуктов. Стоимость проекта не приводится.

Нацпрограмма борьбы с раком

Президент Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию анонсировал создание общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Он обещал «активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека». ​В июне Путин на прямой линии заявил, что на строительство и оборудование онкологических центров в стране до 2024 года будет выделено около 1 трлн руб.

Правительство выделит из федерального бюджета Фонду обязательного медицинского страхования в 2019–2021 годах 330 млрд руб. на борьбу с онкологическими заболеваниями, сообщила в июле вице-премьер Татьяна Голикова. В 2019 году на эти цели будет направлено 70 млрд руб., в 2020-м — 120 млрд, в 2021-м — 140 млрд.

По данным Минздрава, общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в 2017-м увеличилось в России год к году на 3%, с 599,3 тыс. до 617,2 тыс. случаев.

Цифровая диагностика рака

Третий проект Минздрава — полностью автоматизированная система диагностики онкологических заболеваний на основе оцифрованных образцов тканей пациентов. С ее помощью морфологическое исследование формируется сразу на месте, клинически оформленным подается в специализированное онкологическое учреждение с возможностью подтверждения цифровыми снимками.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Минздрав уточняет, что уже готов прототип системы, показывающий высокие результаты при обработке снимков тканей на определение рака щитовидной железы, включая диагностику типа опухоли. Стоимость проекта оценивается в 30,3 млн руб. Осуществить его планируется в течение двух с половиной лет.

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Систему планируется создать на базе Лечебно-реабилитационного центра Минздрава, Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Петрова и Национального исследовательского медицинского центра имени В.А.Алмазова.

Минздрав предлагает рассмотреть в качестве инвесторов «Ростех» и/или «Ростелеком», или «компании, занимающиеся внедрением инновационных проектов в области здравоохранения».

Представитель «Ростелекома» сообщил РБК, что в компании не знают о таком проекте. РБК направил запрос в «Ростех»

Что такое план Белоусова

Помощник президента Андрей Белоусов летом 2018 года предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний. Но после возражений бизнеса план изменился: компаниям предложили поучаствовать в реализации нацпроектов «Экология» и «Цифровая экономика» и инвестировать в экономику.

Как ранее писал РБК, в предварительный список инвестиционных проектов, которые правительство и бизнес сочли приоритетными для привлечения частных инвестиций, вошло более 395 требующих внебюджетного финансирования проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза, «РусГидро», Минпромторга, Рослесхоза, Минстроя и Минэкономразвития. Почти по половине из них нет финансовой оценки. Проектов, оценка которых все-таки проведена, набралось на 13 трлн руб., в том числе потребность в частном допфинансировании — 9 трлн руб.

По словам Белоусова, интересные для компаний направления вложения средств — ​инфраструктура, экология и цифровизация. Они совпадают с тремя нацпроектами из майского указа Владимира Путина: «Экология», «Цифровая экономика», а также развитие инфраструктуры. По этим направлениям госкомпании помогут отобрать инвестпроекты, в которых предложат участвовать бизнесу.

И еще один радиофармацевтический препарат

Еще одно лекарство, для производства которого Минздрав хочет привлечь бизнес, — радиофармацевтический препарат на основе радия хлорида [223 Ra]. Он необходим для лечения костных метастазов.

В России есть такой препарат, замечает Минздрав, его зарегистрировала немецкая фармацевтическая компания Bayer. Стоимость одной его инъекции составляет около 351,8 тыс. руб., а их в рамках курса необходимо 12. Отечественных аналогов данного лекарства нет.

В компании Bayer отказались комментировать запрос РБК о том, в курсе ли компания планов Минздрава и не намерена ли сама стать инвестором этого проекта.

Производство российского 223 Ra министерство предлагает организовать на базе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава. «В учреждении имеются наработки, позволяющие перейти к доклиническим исследованиям препарата», — отмечают в ведомстве.

Срок проекта — от полутора лет, объемы финансирования — 13,9 млн руб. В качестве инвестора Минздрав снова предлагает привлечь «Росатом», рассчитывая на субсидии Минпромторга для организации доклинических и клинических исследований.

В «Росатом Хэлскеа» не смогли оперативно прокомментировать оба предложения Минздрава.

Авторы: Полина Звездина, Кирилл Сироткин.
При участии: Светлана Бурмистрова, Анна Балашова.
Теги: Андрей Белоусов , Минздрав , медицина , онкология , рак мозга
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