Варфоломеевские дни

В Стамбуле открывается синод Константинопольского патриархата

В Стамбуле начинается синод Константинопольского патриархата. На нем неизбежно будет обсуждаться предоставление независимости украинской церкви. Вряд ли решение будет быстрым; нужно создать единую церковь, объясняют эксперты

Патриарх Варфоломей (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Два синода на одной седмице

Начинающееся во вторник, 9 октября, в Стамбуле заседание священного синода Константинопольского патриархата под председательством Вселенского патриарха Варфоломея продлится до 11 октября. Его повестка не раскрывается. Однако на Украине надеются, что результаты встречи приблизят решение о представлении украинской церкви автокефалии (независимости). О том, что вопрос дарования томоса (указа) Вселенским патриархом выходит на «финишную прямую», 19 сентября говорил президент Украины Петр Порошенко. Признаком того, что Варфоломей готов положительно решить вопрос о придании украинской церкви независимости, по мнению украинского президента, было прибытие на Украину экзархов (посланников) патриарха. Экзархи Варфоломея архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады прибыли на Украину именно для подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви, говорилось в заявлении об их поездке.

Русская православная церковь, считающая Украину своей канонической территорией, прибытие экзархов осудила и на внеочередном заседании синода 14 сентября постановила: патриарху Кириллу прекратить поминовение патриарха Константинопольского в молитвах, а всем иерархам РПЦ приостановить сослужения с иерархами Константинопольской церкви и выйти из структур, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата. Отреагировать на решения синода в Константинополе в РПЦ смогут оперативно. На этой же неделе, с 13 по 15 октября, в Белоруссии состоится заседание священного синода Русской православной церкви под председательством патриарха Кирилла. Одним из вопросов будет положение церкви на Украине, говорил митрополит Минский и Заславский Павел (его слова передал ТАСС).

Чего ожидать от съезда в Константинополе

Опрошенные РБК эксперты не ждут сенсаций от предстоящего синода Константинопольского патриархата. Несмотря на то что Варфоломей уже принял «политическое решение» об автокефалии, скорее всего, в ближайшие дни о независимости украинской церкви он не объявит, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По мнению эксперта, остается слишком много проблем, которые нужно решить перед тем, как идти на такой шаг. «Автокефалию необходимо дать кому-то, какой-то понятной организованной структуре. Например, под главенство патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета могут не пойти представители Украинской автокефальной православной церкви, а также многие приходы Украинской православной церкви Московского патриархата, которые сейчас находятся в раздумье», — объясняет он.

Фото: РИА Новости

По мнению Макаркина, более вероятны другие итоги синода — подтверждение решения о предоставлении независимости УПЦ или «объявление о создании некой структуры (экзархата или митрополии), которая займется подготовкой собора поместной церкви, «на базе которой и будет спустя какое-то время произведена автокефалия», говорит эксперт.

Вероятно, что на предстоящем синоде Константинополь одобрит созыв объединительного собора в Киеве, который должен будет провозгласить создание единой поместной церкви — ей и будет дарован томос, предполагает религиовед Роман Лункин. «Независимость нужно предоставлять четкой структуре либо в рамках объединительного собора», — согласен с Макаркиным Лункин. Кроме того, продолжает эксперт, целый ряд предстоятелей других поместных церквей высказались за более гибкое отношение к автокефалии и более вдумчивому подходу. Непонятно пока, чем закончилась и миссия экзархов на Украине, — они встретились с представителями духовенства и власти, но предстоятель крупнейшей УПЦ МП Онуфрий с ними встречаться отказался.

Три церкви Украинская православная церковь Московского патриархата — крупнейшая церковь на Украине. По данным Министерства культуры Украины на начало 2017 года, УПЦ МП имела в своем распоряжении по всей стране 11 392 храма и собора, а также 12 328 общин верующих. В ведении православной церкви Киевского патриархата — 3784 храма и 5114 общин. Третья по численности общин и храмов на Украине — Украинская автокефальная православная церковь: у нее 1195 общин и 868 храмов.​

В поисках союзников и недвижимости

Русская православная церковь уже предупредила, что в случае объявления автокефалии прекратит каноническое общение с Константинополем, а для всех православных произошедшее будет означать раскол. В Москве настаивают, что без согласия других церквей и тем более без согласия УПЦ МП во главе с митрополитом Онуфрием вопрос о независимости украинской церкви решен быть не может. В ответ на эту позицию Константинопольский патриархат опубликовал обоснование.

2 октября патриарх Кирилл в письмах главам всех православных церквей предложил обсудить ситуацию вокруг церковной жизни Украины на всеправославном уровне. Некоторые поместные церкви ситуацию уже обсудили. Так, синод Болгарской православной церкви, который проходил с 3 по 4 октября, решил передать рассмотрение церковного вопроса на Украине спецкомиссии при БПЦ, а предложение о созыве всеправославного собора отклонил. Грузинская православная церковь призвала дождаться окончательной фиксации позиций Вселенского патриарха и РПЦ, говорится в заявлении патриархии в Тбилиси.

В противостоянии с Константинополем РПЦ, скорее всего, придется рассчитывать только на себя, считает протоиерей Андрей Кураев. РПЦ, по словам Кураева, призывает всех собраться «и всем миром обсудить ситуацию». Но, говорит Кураев, поместные церкви не спешат вставать на сторону Московского патриархата, потому что многие из них, в том числе Сербская и Болгарская православные церкви, проходили через то же, что и украинская церковь, объясняет он. «Они десятилетиями и даже столетиями точно так ​же числились раскольниками, пока Константинополь не сказал: Бог с вами, давайте помиримся. И они понимают, что по доброй воле ласковая Церковь-мать никого никогда не отпускает», — говорит Кураев.