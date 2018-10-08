«Единая Россия» добралась до минимума

Из-за чего стали падать рейтинги партии власти

Рейтинг «Единой России» с президентских выборов снизился на 20%. Только за последнюю неделю сентября партия потеряла 3%. Одновременно снижается рейтинг председателя партии Дмитрия Медведева

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минус рейтинг

Рейтинг партии «Единая Россия» опустился до самого низкого уровня с 2008 года, когда​ фонд «Общественное мнение» (ФОМ) начал проводить подобные исследования. Проголосовать за партию, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, согласился всего 31% респондентов. Об этом говорится в последнем опросе фонда «Политические индикаторы» (.pdf).

Опрос проводился 29–30 сентября в 207 населенных пунктах, в нем участвовали 3 тыс. респондентов. Социологи спросили у граждан, за кого бы они проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье. Лишь 31% опрошенных сказал, что поддержал бы «Единую Россию».

Рейтинг правящей партии начал падение после выборов президента, прошедших в марте 2018 года. Тогда за «Единую Россию» готов был голосовать 51% опрошенных ФОМом. Снижение рейтинга усилилось в июне 2018 года (до 40%), когда власти объявили о планах повысить пенсионный возраст. Падение продолжается до сих пор, причем в период с 23 по 30 сентября рейтинг партии лишился 3%. До проведения пенсионной реформы рейтинг ЕР, по данным ФОМа, опускался ниже 40% лишь однажды — в 2013 году.

На этом фоне растет поддержка других парламентских партий. Рейтинг КПРФ и ЛДПР с марта по сентябрь вырос с 9 до 14% и с 8 до 14% соответственно.

«Что касается рейтингов, то это, конечно, важно, но итогом волеизъявления людей являются выборы, — заявили РБК в пресс-службе «Единой России». — В единый день голосования «Единая Россия» в среднем по стране набрала более 60% голосов, что значительно превысило все прогнозы экспертов». Источник в партии добавил, что во всех странах, где повышался пенсионный возраст, правящие политические партии уходили с «капитанского мостика», а с «Единой Россией» этого не произошло. «Нижний предел пройден, и есть значительный потенциал для роста, — посчитал он. — Сейчас в партии идет внутренняя работа для реализации задачи по сохранению своего лидерства».

Количество тех, кто не доверяет премьер-министру и председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву после объявления о пенсионной реформе, держится на уровне выше 50%, свидетельствуют данные ФОМа. Так, в сентябре 37% опрошенных сказали, что «безусловно не доверяют» Медведеву, и еще 26% сказали, что «скорее не доверяют». Не сомневаются в своей поддержке премьера лишь 5% респондентов, еще 19% сказали, что «скорее доверяют» ему​.

Рейтинг президента Владимира Путина в период с марта по сентябрь снизился с 66 до 45%, то есть опустился до уровня 2013 года.

Другие источники

О снижении рейтинга партии власти ранее заявляли и другие социологические центры — ВЦИОМ и Левада-центр. ВЦИОМ сообщил, что рейтинг доверия партии «Единая Россия» за месяц снизился с 36,3% (до начала избирательной кампании перед выборами 9 сентября) до 34,5% (по результатам социологического исследования за период с 24 по 30 сентября). По их данным, вырос и показатель доверия к крупнейшей оппозиционной парламентской партии — рейтинг КПРФ вырос с 14,7 до 17,6%.

Левада-центр последние данные о партийных рейтингах подводил 17 сентября. Показатели «Единой России» там еще хуже, чем у ФОМа. В августе, по данным социологов, готовность проголосовать за партию власти изъявили 28% опрошенных (по сравнению с 38% в декабре и 39% в июне 2017 года).

Социолог Левада-центра Денис Волков отмечает, что отношение россиян к федеральной власти начало ухудшаться еще до президентских выборов в марте. «Россияне получают представление о том, как обстоят дела в экономике, как будет развиваться ситуация дальше, — сказал он РБК. — У нас об этом свидетельствуют индексы потребительских настроений». По его словам, ситуация с рейтингами начала ухудшаться с конца прошлого года, «а затем к ней прибавилось недовольство по поводу пенсионной реформы». Частично ответственной за общее ухудшение ситуации россияне считают «Единую Россию», частично — Путина и Медведева, с чем и связано снижение их показателей, считает Волков. ​

Ранее гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил ТАСС, что рейтинги доверия и одобрения деятельности президента стабильны, а негативное влияние, которое оказывало на них решение о повышении пенсионного возраста, прекратилось. Показатель одобрения деятельности Путина снизился после объявления о пенсионной реформе, но в августе, по словам Федорова, «начался отскок» назад, и рейтинг начал повышаться.

С чем связано снижение рейтингов

Падение рейтинга партии и первых лиц связано с общей негативной повесткой, согласился с Волковым политолог Александр Кынев. Если бы доходы населения росли и происходил экономический подъем, пенсионная реформа не смогла бы настолько испортить ситуацию с показателями, сказал он РБК. «Но позитивных новостей нет вообще. Общество в течение четырех лет находится в ситуации усугубляющегося кризиса, падения доходов, постоянного роста цен и введения новых налогов, — отметил политолог. — Мы наблюдаем кумулятивный эффект».​

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко уверен, что снижение показателей власти по сравнению с весной 2018 года было неизбежно: «Это естественное окончание предвыборного медового месяца». И до начала кампании рейтинги «Единой России» и Путина снижались из-за «истончения темы Крыма»: хотя поддержка большинством населения внешнеполитического курса сохранялась, но люди все чаще поднимали тему внутренней политики. «Людей уже несколько лет приводят в плохое настроение и снижение доходов, и стагнация экономики», — отметил Макаренко.

Что касается пенсионной реформы, то негативного эффекта от нее нельзя было избежать, поэтому Путин и осуществил ее в начале выборного периода. «Рейтинги важны в выборный период, но между выборами они ни на что особо не влияют», — считает политолог.

У падения рейтингов «Единой России» в конце сентября две основных причины, уверен политолог Александр Пожалов. Во-первых, в СМИ и на госканалах широко обсуждались поражения действующих губернаторов во Владимирской области и Хабаровском крае, а за неделю до этого — отмена результатов второго тура в Приморье. Для власти и особенно для «Единой России» это создало негативный информационный фон: обсуждались одно за другим поражения, ее слабость, а приемлемые результаты в других регионах подзабылись. «В электоральной социологии есть эффект присоединения к победителю после выборов, когда респонденты признаются в поддержке той силы, которая выиграла голосование (даже если они за нее не голосовали), а раз «Единая Россия» проиграла в нескольких регионах и на госканалах это прямо признали — то и часть колеблющихся сторонников партии уже не выражает готовности за нее голосовать. Это ситуативный, краткосрочный момент», — считает Пожалов.

Долгосрочной причиной снижения рейтингов Пожалов считает утверждение в окончательной редакции закона о повышении пенсионного возраста. Из опроса ФОМа видно, что он вновь стал главной новостью недели для россиян. Предыдущие соцопросы показывали, что в обществе сохраняется устойчиво негативное отношение к этому варианту пенсионной реформы даже после внесения в нее поправок. Если пенсионная тема дальше уйдет из информационного поля, то она перестанет оказывать понижающее воздействие на рейтинги, но этого будет недостаточно для их восстановления, говорит политолог.

По его мнению, неоднозначное влияние на рейтинги оказывают и обвинения Запада в адрес российских спецслужб: «Сегодня общество устало от акцента на международную политику, после внезапного повышения пенсионного возраста не готово к очередной патриотической мобилизации против Запада. Поэтому обвинения в адрес российских спецслужб могут усиливать сомнения в эффективности власти, а не сплачивать общество вокруг нее, как было раньше».

Кроме того, на рейтинги власти давит сезонный фактор — традиционный для осени и зимы рост социального пессимизма, опирающийся на рост цен на продовольствие, попытки торговли и производителей компенсировать предстоящее повышение НДС, вероятный прирост тарифов ЖКХ.

После единого дня голосования 9 сентября партия ухудшила свои результаты почти во всех заксобраниях. Самое сильное снижение результата ЕР произошло в Ульяновской области, в Башкирии, в Забайкальском крае, Владимирской и Иркутской областях. Тогда же главы четырех регионов не смогли одержать привычную для кандидатов партии победу в первом туре выборов. А затем во втором туре выдвиженцы ЛДПР Сергей Фургал в Хабаровском крае и Владимир Сипягин во Владимирской области победили действующих губернаторов. В Хакасии второй тур выборов был перенесен на 21 октября, после того как двое участников выборов, справедливоросс Андрей Филягин и действующий губернатор Виктор Зимин, сняли свои кандидатуры. В Приморском крае из-за фальсификаций были отменены результаты второго тура. Врио губернатора Андрей Тарасенко ушел со своего поста, вместо него врио главы Приморья назначен единоросс Олег Кожемяко, который уже заявил, что пойдет на новые выборы в декабре как самовыдвиженец.

Сразу после выборов источник в партии заявил РБК, что результаты «Единой России» оказались лучше, чем ожидалось. В Кремле также посчитали, что в контексте пенсионной реформы, удар от которой приняла на себя партия, ее результаты можно считать достойными.

Председатель партии Дмитрий Медведев назвал ее низкие результаты «сложностями» и «неудачами». Он заявил, что «Единая Россия» может вернуть утраченные позиции за счет привлечения молодых кадров и обновления региональных структур.

Справиться с низкими рейтингами партии

Кынев называет несколько сценариев решения проблемы с рейтингами власти. Он предположил, что выдвиженцы в губернаторы в дальнейшем будут дистанцироваться от «Единой России», чтобы не снижать собственный рейтинг. Также возможен перезапуск партии с новыми проектами — к примеру, социальными. «Апдейт партии мог бы помочь, — считает Кынев. — Что касается голосования за оппозицию, то здесь может использоваться спойлерство, распыление протестных голосов и черный пиар».

Но самый большой риск заключается в том, что у власти есть соблазн отвлечь внимание населения от текущей ситуации другими кризисами, посчитал эксперт. «Но этот сценарий негативный и опасный, несет большие экономические риски для страны, — заключил он. — недовольство может не обнулиться от нового кризиса, негативные повестки могут сомкнуться и увеличить друг друга».

По мнению Пожалова, власть пытается перебороть снижение рейтингов новой волной губернаторских перестановок, предполагая, что негатив можно купировать на местном уровне. Но политолог не уверен, что назначения губернаторов без серьезного опыта публичной политики и собственного рейтинга помогут власти вернуть популярность.

Политолог не исключает, что в случае сохранения негативной динамики рейтингов уже в 2019 году власть пойдет на досрочные перестановки в правительстве, замену министров в непопулярных секторах.