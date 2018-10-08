Отток пошел на убыль

В сентябре физлица сняли со счетов в Сбербанке $900 млн

Отток валютных вкладов населения из Сбербанка в сентябре замедлился — клиенты забрали $900 млн против $1,2 млрд в августе. Причина — угроза санкций и низкие ставки. Компании же увеличили валютные счета в Сбербанке на $1,4 млрд

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Валютные депозиты населения в Сбербанке в сентябре уменьшились на $900 млн, или на 2,6%, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG на основе опубликованной 5 октября отчетности крупнейшего российского банка. Это на $300 млн меньше, чем августовский отток, когда с валютных депозитов банка физические лица забрали $1,2 млрд.

Валютные средства населения в Сбербанке с начала года в долларовом эквиваленте сократились уже на 14,6% — с $38,05 млрд на 1 января до $32,5 млрд на 1 октября, следует из данных Frank RG на основе перерасчета по официальному курсу ЦБ. В конце сентября Сбербанк повысил максимальную ставку по долларовым депозитам для розничных клиентов — с 1,35 до 2%.

По рублевым депозитам населения отток из Сбербанка за сентябрь составил еще 46 млрд руб., подсчитал по просьбе РБК аналитик Fitch Антон Лопатин, подтвердив оценку оттока на уровне примерно $900 млн для валютных вкладов. Таким образом, суммарный отток средств физических лиц из Сбербанка оценивается в 0,8–0,9% за месяц.

Юридические лица, наоборот, обеспечили приток валюты в Сбербанк — на уровне $1,4 млрд, рублевые средства корпоративных клиентов приросли на 133 млрд руб., что обеспечивает суммарный приток средств юридических лиц в районе 3–4%, отметил Лопатин, добавив, что госкомпании в сентябре увеличили свои средства в Сбербанке примерно на 150 млрд руб.

В Сбербанке подтвердили отток на уровне $0,9 млрд средств физлиц в сентябре (все иностранные валюты в долларовом эквиваленте). Однако приток средств юрлиц за сентябрь составил около $1,5 млрд, сообщили в пресс-службе банка, добавив, что расчет производился по внутренней методике.

Санкции и низкие ставки

Отток менее 3% валютных вкладов населения является незначительным для бизнеса Сбербанка, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, в сентябре действует традиционный фактор начала делового сезона, который в этом году был дополнен не самым позитивным внешнеполитическим фоном. Эти обстоятельства на фоне низких ставок в Сбербанке повлияли на отток валютных вкладов, объясняет эксперт. «Многие российские банки испытывают профицит долларовой ликвидности, поскольку на рынке не так много качественных валютных заемщиков (в частности, объем валютных кредитов Сбербанка сократился за год примерно на 7%)», — указывает Уклеин. Поэтому, предполагает он, сохранение ставок по вкладам ниже рыночных с незначительным оттоком вкладов может быть осознанным решением риск-политики Сбербанка.

Причины продолжающегося оттока средств физлиц такие же, как и в августе, — люди ждут возможных новых санкций против госбанков и «перестраховываются», говорит Антон Лопатин. «Пока только Сбербанк раскрыл данные за сентябрь, но в августе было видно по перетокам, что деньги частных лиц частично идут либо «под подушку», либо в «дочки» иностранных банков», — отмечает эксперт.

Ситуация с оттоком валютных вкладов из Сбербанка продолжалась с начала августа до середины сентября, позже отток валютных депозитов прекратился, говорил Reuters зампред правления банка Александр Морозов. Он объяснял, что помимо сезонного снижения остатков в период летних отпусков на уменьшение валютных вкладов повлияли опасения некоторых вкладчиков относительно новых американских санкций и роста волатильности на валютном рынке.

В целом за август на фоне информации о санкциях объем валюты на счетах клиентов трех крупнейших российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка — сократился на $7,4 млрд, писал ранее РБК. Новый американский санкционный законопроект, опубликованный в начале августа, предполагает ограничения на валютные операции российских госбанков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и ВЭБа. Именно эта информация, по мнению экспертов, вместе с традиционным сезоном отпусков оказала основное влияние на отток валюты со счетов как корпоративных, так и частных клиентов госбанков.

Кроме того, в сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявил о возможности перевода долларовых депозитов в другую валюту в случае введения санкций. Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина отвергала такую возможность. В плане мероприятий по поддержке российских банков, которые могут оказаться под новыми санкциями США, нет принудительной конвертации валютных вкладов, говорила она. В таких мерах нет необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются «ни в каких, даже самых страшных, сценариях», заверял президент Сбербанка Герман Греф.

На фоне оттока валюты из госбанков в российских «дочках» иностранных банков в августе наблюдался приток валютных депозитов в размере $1,4 млрд, сообщили аналитики Fitch в своем обзоре. Наибольшее увеличение было у Росбанка (на $0,3 млрд, или 10,6%) и у Райффайзенбанка ($0,6 млрд, или 11,​9%). В крупнейшем российском частном банке — Альфа-банке — в августе также наблюдался приток средств в валюте на уровне 2% ($203 млн), до $12,6 млрд, в основном за счет корпоративных клиентов.