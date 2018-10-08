Операция «Ликвидация»

В ЦБ заявили о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»

Компании — заемщики лишенного лицензии банка «Югра», прокредитованные на 270 млрд руб., массово ликвидируются и банкротятся, утверждают в ЦБ. Прежнее руководство банка настаивает, что это не связано с качеством кредитного портфеля

Фото: Роман Пименов / Интерпресс/ТАСС

Компании, взявшие в банке «Югра» кредиты почти на 270 млрд руб., принимают активные меры, чтобы минимизировать «вероятность возврата средств банку как кредитору», говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова в адрес главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова от 3 октября 2018 года. В отношении этих заемщиков в массовом порядке запускается процесс ликвидации и банкротства.

К настоящему времени уже начаты процедуры ликвидации/банкротства в отношении 29 заемщиков, задолжавших банку 144,94 млрд руб.; в отношении еще 85 компаний с суммарным долгом в 125,5 млрд руб. контрагенты опубликовали сообщения о намерении предъявить иск о банкротстве, следует из письма зампреда ЦБ. Число ликвидирующихся и банкротящихся заемщиков банка выросло более чем вдвое по сравнению с ситуацией на конец февраля. Тогда, согласно данным временной администрации «Югры», таких компаний было всего 11, объем их задолженности оценивался в 65,3 млрд руб.

На 114 заемщиков — ликвидирующихся, банкротящихся и находящихся под угрозой банкротства — приходится практически весь объем задолженности по кредитному портфелю банка «Югра». По данным на конец февраля, кредитный портфель юрлиц был представлен ссудами 133 компаниям общим объемом 264 млрд руб. Вся их задолженность является просроченной, указывают в ЦБ.

День подачи заявлений

ЦБ не раскрывает, в отношении каких именно компаний поданы заявления о намерении запустить процедуру банкротства. На просьбу РБК о дополнительных комментариях в Банке России не ответили.

Как следует из картотеки арбитражных дел, временная администрация «Югры» с момента отзыва у банка лицензии подала в суд 115 исков более чем к сотне компаний об истребовании задолженности, обращении долга на залог и об участии в процедуре банкротства в качестве кредитора. Заявления от различных юрлиц о намерении подать иск о банкротстве опубликованы в отношении 94 из этих компаний, в том числе в отношении 12 компаний, находящихся в стадии ликвидации, выяснил РБК на основе данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений. При этом 80 заявлений были опубликованы в очень узкий временной промежуток — 19 заявлений датированы 3 мая 2018 года, 66 заявлений были опубликованы 4 мая 2018 года.

Столь слаженная работа разрозненных кредиторов в отношении должников, у которых есть еще и обязательства перед банком, безусловно, нетипична, отмечает партнер FMG Group Николай Коленчук. «Вероятность того, что эта группа требований управляется единым бенефициаром, а банкротство служит единой цели, — велика», — говорит он, напоминая, что по закону заявление о банкротстве в суд может быть подано по истечении не менее 15 дней с даты публикации заявления об этом намерении кредитора.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в мартовском письме в Госдуму отмечал, что банк «Югра» фактически не осуществлял в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических и юридических лиц, которые были бы не связаны с собственниками банка. В ходе обследования банка еще в июле 2017 года выяснилось, что 90% кредитного портфеля «Югры» приходится на связанный с проектами собственников банка бизнес. Банк «Югра» выдавал кредиты компаниям, объемы реального бизнеса которых не соответствовали размеру кредита, средства направлялись на реализацию бизнес-проектов бывшего собственника банка Алексея Хотина, утверждалось в письме первого зампреда ЦБ. Эти выводы подтверждаются тем, что после отзыва у банка лицензии обслуживание выданных юрлицам ссуд практически было прекращено, писал Швецов. По результатам обследования финансового состояния «Югры» временная администрация в лице ЦБ установила, что справедливая стоимость активов банка составляет 51 млрд руб. при величине обязательств в 199,3 млрд руб.

Раньше просрочек не было

Экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев сообщил РБК, что ему неизвестно, почему заемщики банка сейчас не платят по кредитам. До прихода нового руководства просрочка по кредитам юрлиц составляла менее 1 млрд руб., сказал он. «Банк, когда у заемщика были проблемы с платежеспособностью на фоне нестабильной ситуации в экономике в 2015–2016 годах, шел навстречу и реструктурировал кредиты, при этом проценты по кредитам платились всегда, в редких случаях с небольшой технической просрочкой», — подчеркнул Шиляев. Возможно, заемщики «Югры» обращались к назначенной ЦБ временной администрации с просьбой о реструктуризации, но она не пошла им навстречу, предположил он.

Со сделанной ЦБ оценкой масштабов кредитования бизнеса бывших собственников Шиляев категорически не согласился. Кредитный портфель банка никогда не состоял на 90% из кредитов, выданных аффилированным с собственником банка компаниям, сказал он. «Мы на постоянной основе изучали юридические документы наших заемщиков вплоть до их конечных бенефициаров, предоставляли эту информацию в ЦБ», — отметил экс-глава банка. В ходе проверок, по его словам, было установлено, что с собственником из всех заемщиков было аффилировано всего несколько компаний. «Заявления ЦБ о 90% голословны, при этом регулятор никогда не предоставлял никаких подтверждающих эту цифру документов», — заключил Шиляев.

Перехватить инициативу

Стоит ли за требованиями сторонних кредиторов к должникам банка «Югра» единый бенефициар, может бы​ть выявлено при проведении процедуры банкротства — в ходе анализа сделок и контролирующих лиц должников-банкротов, говорит Коленчук. «Нормы о субсидиарной ответственности сейчас отрабатываются конкурсными управляющими по полной», — уверен он. Дополнительным подтверждением единого управления долгом может быть и выбор конкурсных управляющих из одной и той же саморегулируемой организации, пояснил юрист.

Иски, поданные третьими лицами к должникам банка, могут быть обусловлены намерением этих лиц перехватить инициативу в процедуре банкротства заемщиков «Югры», поскольку кредитор-заявитель получает право назначить собственного управляющего, объясняет партнер юридической компании «НАФКО-консультанты» Павел Иккерт. Банк «Югра», безусловно, также будет иметь основания на включение в реестр кредиторов и удовлетворение своих требований. Но в случае, если банк по объему своих требований не сможет получить большинства голосов, его контроль над процессами банкротства снизится. А в конечном итоге это приведет к снижению шансов на полное или частичное удовлетворение требований банка, предупреждает Иккерт. В то же время, если в ходе обособленных банкротств будет установлен их единый контролирующий должник, это может существенно изменить размер взысканной в пользу банка задолженности, заключает Коленчук.