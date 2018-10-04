Турист без права на защиту

Четыре вопроса о страховых выплатах клиентам «Натали Турс»

Переписанный после массового краха турфирм в 2014 году закон «Об основах туристской деятельности в РФ» по-прежнему не защищает интересы туристов: более 19 тыс. пострадавших клиентов «Натали Турс» получат символические компенсации

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Какую компенсацию получат клиенты «Натали Турс»

«Ингосстрах», финансовый гарант компаний, работавших под маркой «Натали Турс», во вторник, 2 октября, завершил прием документов от пострадавших туристов. Страховщик получил почти 8,2 тыс. документов в интересах 19,7 тыс. человек на общую сумму 1,03 млрд руб. Почти всю эту сумму — 1,02 млрд руб. — потребовали клиенты, которые оформляли услуги через ООО «Панорама тур», основное с 2017 года юрлицо туроператора. Его ответственность была застрахована всего на 50 млн руб.

Поскольку размер заявленных требований превышает размер финансового обеспечения, «Ингосстрах» выплатит компенсации «пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора». Для «Панорамы тур» этот коэффициент составил 0,0491. Иными словами, на каждые запрошенные 100 руб. пострадавший клиент получит 4 руб. 91 коп.

Закат «Натали Турс» О финансовых проблемах «Натали Турс» стало известно в конце июня. В июле туроператор сначала объявил, что временно отказывается от программ с чартерной перевозкой, затем об аннулировании всех уже проданных туров по сентябрь. В сентябре Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров три компании, работавшие под маркой «Натали Турс», поскольку они уже несколько месяцев не выполняли свои обязательства по договорам. «Натали Турс» в последние годы не была крупным игроком на рынке выездного туризма. Основное юрлицо туроператора «Панорама тур» в соответствии с законом «Об основах туристской деятельности в РФ» уведомила Ростуризм всего о 20,8 тыс. отправленных за границу в 2017 году туристах. Им были проданы туры на 375 млн руб.

Как закон защищает права туристов

Несовершенство закона «Об основах туристской деятельности в РФ» стало очевидным в 2014 году после краха нескольких крупных туроператоров. Тогда, в частности, разорились «Нева», «Лабиринт» и «Южный крест», количество пострадавших оценивалось минимум в 75 тыс. человек. Большинство из них компенсаций за испорченный отдых не получили — финансовым гарантом туроператоров, в частности, оказался малоизвестный страховщик «Восхождение», который разорился вслед за турфирмами. Крупные страховщики, как писал РБК, стараются не работать с турбизнесом, поскольку связанные с ними риски невозможно перестраховать за границей: отраслевой закон заставляет гаранта отвечать в том числе и за злой умысел туроператора, что не согласуется с западной практикой.

После скандального летнего сезона 2014 года премьер Дмитрий Медведев поручил Минкультуры (оно до сентября этого года отвечало за туристическую отрасль) подготовить поправки в закон «Об основах туристской деятельности в РФ», защищающие права туристов. В соответствии с ними с 2017 года заработал новый механизм защиты людей, отправляющихся в туры за границу.

Полностью отказаться от оказавшихся неэффективными финансовых гарантий не удалось. Они, как и раньше, привязаны к заявленному обороту компании, но на практике размер гарантий снизился: сейчас у большинства операторов выездного туризма он не превышает 50 млн руб., тогда как до 2017 года составлял, как правило, 100 млн руб.

Нововведением стали отчисления в фонд персональной ответственности каждого конкретного туроператора. Эти выплаты напрямую зависят от общей стоимости всех проданных в предыдущем году зарубежных туров. Эту сумму, ​как и количество клиентов, каждый оператор выездного туризма должен сообщить Ростуризму.

Как получить выплату из фонда персональной ответственности

«Панорама тур» продала в 2017 году туров на 375 млн руб. и перечислила в фонд персональной ответственности 5,6 млн руб. Но получить выплаты из этой скромной суммы будет непросто.

За компенсациями в фонд персональной ответственности туроператора его клиенты могут обращаться только в случае, если финансовых гарантий в страховой компании не хватает, напомнил Александр Осауленко, директор отраслевой ассоциации «Турпомощь» (в частности, контролирует отчисления в фонды персональной ответственности). Механизм расчета компенсаций у «Турпомощи» такой же, как и у «Ингосстраха», но реестр требований формируется 90 дней, а не 30. Пострадавшие должны обращаться в «Турпомощь» уже со справками о причитающейся сумме компенсации и сумме, которую выплатил страховщик.

Таким образом, в «Турпомощь» могут обратиться все клиенты «Панорамы тур», получившие от «Ингосстраха» лишь часть компенсации, но коэффициент при расчете выплаты тут будет еще ниже, чем 0,0491 у «Ингосстраха».

Почему механизм защиты туристов неэффективен

Компании, работавшие под маркой «Натали Турс», «намеренно скрывали информацию о реальных объемах своей деятельности, предоставляли недостоверные данные о количестве проданных туров, что позволяло им занижать сумму страхования своей гражданской ответственности и формировать фонды персональной ответственности в объемах многократно ниже, чем требует законодательство», заявили РБК в пресс-службе Ростуризма.

Противоречивую информацию сообщали о себе не только юрлица «Натали Турс»: отдельные компании, как уже писал РБК, уведомляют Ростуризм о том, что один тур за границу у них стоит в среднем от 2 до 1000 руб. на человека. Ростуризм при этом, как напомнил его представитель, не обладает «контрольно-надзорными функциями».

Операторы выездного туризма не могут не занижать данные о своей деятельности, в противном случае они должны будут заморозить в фонде персональной ответственности гигантские суммы, которые будут мертвым грузом лежать на счету, признался руководитель крупной туроператорской компании. «Идея с фондом персональной ответственности в ее нынешнем виде нерабочая», — заявил собеседник РБК.

В Минэкономразвития, в чье ведение в прошлом месяце был передан Ростуризм, заявили, что будут работать «над внедрением механизмов финансовой устойчивости туроператоров и защиты интересов их клиентов». Конкретные механизмы «сейчас прорабатываются» и станут частью новой стратегии развития туризма, которая будет принята во втором квартале 2019 года, добавил представитель министерства.